Los extremeños tiran de ahorros para hacer frente a la inflación

Catorce meses encadenados con la tasa anual del IPC por encima del 5% están dejando una huella evidente en los ahorros de los extremeños por una doble vía, a cual peor. Por un lado, erosionando el valor del dinero depositado en las entidades financieras, que paulatinamente va perdiendo poder adquisitivo. Por otro, que los precios de los productos de alimentación y energéticos estén elevándose por encima de las nubes pero los salarios a duras penas despeguen del suelo está obligando a que cada vez con más frecuencia los hogares tengan que recurrir a sacar de la hucha para hacer frente a sus pagos.

Después de que el volumen ingresado en cuentas a la vista y depósitos a plazo bancarios por las familias y empresas extremeñas alcanzase el valor máximo de toda la serie en marzo de este año, con 21.650,7 millones de euros, se han enlazado dos trimestres seguidos a la baja, reduciéndose el montante total en 258,6 millones, hasta quedarse en 21.392,2 millones a fecha de septiembre pasado, de acuerdo a las estadísticas del Banco de España.

Un semestre completo con los ahorros de los extremeños a la baja es algo que no sucedía desde el tramo central de 2014, cuando se estaban soportando entonces aún los efectos más duros de la crisis financiera. Se rompe así la tendencia casi ininterrumpida al alza que arrancó con la pandemia, cuando las restricciones a la actividad y la incertidumbre económica hicieron engordar ostensiblemente la bolsa de ahorro. Desde finales de marzo de 2020, justo coincidiendo con la declaración del estado de alarma, hasta el máximo marcado el mismo mes de este ejercicio, el colchón financiero de los extremeños se incrementó en más de 2.600 millones de euros, cerca de un 14%.

El último dato del IPC anual, el de noviembre, se situó en el 7,4% en Extremadura, más que alto, pero es que en tres de los últimos seis meses se han llegado a superar los dos dígitos. La rentabilidad de cuentas y depósitos, por su parte, ha comenzado a mejorar respondiendo a su vez al incremento de los tipos de interés pero lo ha hecho tenuemente y a gran distancia de estos niveles. En octubre, el dato más reciente del Banco de España, la media que se aplicaba a un depósito a entre uno y dos años era del 0,65% para nuevas operaciones a hogares y del 1,78% para sociedades no financieras. En saldo vivo hasta dos años, la rentabilidad bajaba hasta el 0,07% y el 0,84%, respectivamente.

«Nos preocupa que no se estén remunerando los depósitos adecuadamente. Siempre es igual, cuando hay una subida de tipos se aplica directamente sobre las hipotecas y el euríbor, pero luego no ocurre en la misma proporción con los depósitos», lamenta Verónica Rodríguez, responsable de Comunicación de la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin), que recuerda que estos productos son la «herramienta básica que utiliza el consumidor financiero medio» en España. Un usuario que responde a un perfil conservador y con aversión al riesgo «pero que también quiere que su ahorro le rente algo».

Rodríguez atribuye además esta demora a la hora de repercutir en los depósitos la subida de tipos de interés a otro factor: que todavía «hay mucha liquidez» en el mercado gracias a las operaciones de financiación puestas en marcha en los últimos años por el Banco Central Europeo para evitar que se cerrase el grifo del crédito. Por este motivo, pronostica que «a medida que todos estos mecanismos se vayan retirando, la liquidez irá reduciéndose y los depósitos volverán a ser claves en el pasivo de los bancos, subiendo su retribución». Algo que, prevé, irá ocurriendo a lo largo de 2023.

El encarecimiento del coste de la vida, razona, está causando «un descuadre económico» en las familias, obligándolas «a tirar del ahorro». Pero esta merma en los depósitos bancarios también encuentra parte de su explicación, precisa, en que algunos clientes buscan otras alternativas de inversión con las que paliar, al menos parcialmente, el desgaste con el que la inflación castiga su dinero. Un factor que vincula igualmente con «el repunte» que ha experimentado la compraventa de viviendas con fines inversores.

Los altos niveles de inflación que se arrastran desde finales de 2021 han llevado a que los tipos de interés se incrementen «de una forma no vista en las últimas décadas», señala Carlos Gutiérrez Arroyo, director Provincial de Renta 4 Banco en Cáceres. Esto ha dañado la renta disponible y la capacidad de ahorro de muchos hogares por una segunda vía: la mayor carestía de su deuda. En este final de año el euríbor ha traspasado la barrera del 3% por primera vez desde 2008, con el consiguiente sobrecoste para las hipotecas. «Además, al aumentar el tipo de interés de la deuda, lo que han hecho muchas familias extremeñas es, si tenían ahorros, amortizar una parte para que no les suponga tanta carga en su vida diaria», apostilla.

Las alternativas

En el contexto actual, «el dinero parado en una cuenta corriente no hace absolutamente nada», solo perder capacidad adquisitiva, zanja Gutiérrez Arroyo. ¿Alternativas? Para el «inversor conservador, que no quiera asumir riesgos», responde, «hay una oportunidad que hace 14 o 15 años que no se presentaba, que es la de comprar deuda pública del Tesoro español a corto plazo».

Una letra a 12 meses «está entre el 2,50 y el 2,60. No es una tasa con la que puedas combatir la inflación», reconoce, pero si por lo menos sirve para recortar algo de terreno a sus efectos. «Desde septiembre» se ha apreciado «un incremento muy alto» de clientes interesados en estas letras, agrega.

En cuanto al perfil de inversor «más arriesgado» y que busque ganar a la tasa de inflación con sus ahorros, «ahí no queda otra que recurrir a la renta variable», asevera. «Históricamente se ha mostrado como una cobertura eficaz contra la inflación, sobre todo cuando esta ronda el entorno del 6%», al que parece dirigirse ahora, puntualiza.