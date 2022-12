Una agricultura que funciona en la Amazonía y en la dehesa

Un sustrato que hace que la tierra retenga el triple de agua que cuando llegó a este lugar. En febrero hará dos años de aquel momento. «Ojalá me equivoque, pero tenemos que aprender a cultivar sin agua», dice María Minguell (Barcelona, 26 años) mientras muestra una de sus herramientas más preciadas y desconocida para aquellos que no han trabajado la tierra e incluso para más de uno que lo haga en la actualidad: una horca de doble mango con la que oxigena el suelo. Minguell agarra con sus dos brazos cada lado y entierra la horca, retrocede y da un paso adelante, repite la operación y así sucesivamente: «Sirve para oxigenar la tierra. Lo haces una vez y ya no es necesario volver a hacerlo más», asegura. «Con esto ejercitas todo el cuerpo, haces fitness sin tener que ir al gimnasio», ríe. «Cuando me veían los vecinos me decían que estaba loca. Yo les respondía ‘veréis cuando suba la gasolina’ y ahora vienen y me preguntan que cómo sabía yo que iba a subir el precio de la gasolina», recuerda.

El uso de la horca de doble mango es solo una muestra de la agricultura alternativa que Minguell está dispuesta a implantar para probar que otro modo de trabajar la tierra es posible. Lo hace desde su pequeña finca de dos hectáreas en Valverde de Burguillos, una localidad de menos de 200 habitantes cercana a Zafra, en un área que se llama ‘Los barrales’: «Como su nombre indica, es una zona muy propensa a que haya barro», dice mientras conduce un pequeño coche rojo, que hace las veces de 4x4, casi cubierto de marrón por el barrizal. Minguell vive allí mismo, en una yurta --un tipo de vivienda que utilizan los nómadas de Asia Central y que ahora está de moda en alojamientos rurales-- que construyó ella misma con la ayuda de algunos amigos. Por dentro tiene su cama y todo los enseres básicos de una habitación y saliendo por su puerta verde decorada con flores cuelgan varios papeles picados con figuras de colores. A la entrada del lugar aparecen sus dos perros, Tito y Remi, custodios junto a sus gatos, Gollum, Pana y Peti: «Para ahuyentar a ratas y ratones», señala Minguell. Un pequeño cuadrilatero, que sirve como comedor, y una cocina a gas cierran las dependencias de su hogar en el que por la noche se divisa un cielo estrellado como techo: «Si no hay nubes desde aquí se ve toda la Vía Láctea», asegura. El grueso del espacio lo ocupan los huertos, en los que están cultivados todo tipo de plantas: desde medicinales y aromáticas a cebollas, pimientos, fresas, lechugas, coliflores, brócoli, habas, espinacas, rúcula, valeriana, ajos, kale... Cada bancal con estos cultivos está numerado: «Voy probando combinaciones para ver qué funciona mejor. Lo que está claro es que no puedes criticar un modelo si no propones otro», expone. Ancestral Fue con 18 años cuando Minguell emprendió el viaje que le iniciaría a conocer ese otro modo de trabajar la tierra. Había empezado a estudiar Antropología y Ciencias Políticas pero lo dejó todo para irse a Colombia en una travesía de más de cuatro años donde también conocería a comunidades indígenas de Perú, Ecuador o Argentina y aprendería con ellas agricultura ancestral y permacultura. «Ellos intervienen en el sistema pero no lo deterioran. En la Amazonía hay zonas que se autoregulan desde hace más de 5.000 años y son poblaciones autosuficientes. Se trata de no estar luchando con la tierra, sino de entender cómo funciona», explica. En Sudamérica Minguell tenía un negocio de plantas medicinales y con lo ahorrado decidió que había llegado la hora de volver a España y aplicar lo aprendido: «Me dije que era el momento de pasar a la acción. Comprar una parcela en Cataluña era casi imposible y mi madre emigró de aquí», explica. Esta joven también ha trabajado como camarera para afrontar los gastos iniciales: «En un principio el campo te da más de lo que te quita. Pero estoy en mi segundo año y ya puedo empezar a plantearme a vender en forma. Lo que yo trato de hacer y promover es un cambio de paradigma, un diseño adecuado al territorio, en el que se trabaje según los recursos disponibles. Aquí yo he visto cómo se han arrancado olivares tradicionales para ponerlos intensivos con riesgo, pues todos los bichos van a ir a por ti. El monocultivo es un foco para ellos, es comida infinita y van a ir allí y a reproducirse», asegura. Plagas Precisamente una de las suspicacias de la agricultura convencional frente a la ecológica y la permacultura es el control de plagas, por verse como algo imposible sin el uso de fitosanitarios: «Mira --dice señalando unas hojas de menta atacadas por moscones-- aquí se aplica el ‘ajo y agua’, literalmente», narra. Minguell cuenta que la mejor forma de hacer frente a las plagas es con ajo, «o si va a más, también vale el tabaco». Por otro lado, en uno de los bancales ha echado paja sobre el cultivo de kale: «La mala hierba se queda en los pasillos, donde no molesta. Va a aparecer, igual que los bichos, porque ya estaban aquí cuando llegamos. Lo que hay que hacer es controlarlos para que estén en su sitio y los cultivos en el suyo, que haya reservorios y zonas para que aniden. Las malvas, la mostacilla, en los pasillos, no en los bancales», narra. Los moscones han aparecido en algunas hojas de menta cultivadas en el invernadero, cubierto con una mosquitera en lugar de plásticos. Junto a ellas hay fresas, nísperos, caléndula o physalis, un cultivo que da como fruto un pequeño tomate anaranjado, muy valorado por sus propiedades. A la entrada de ese lugar se lee ‘Vientre sagrado’: «Le llamé así porque de aquí es de donde sale la vida, es donde tenemos a las plantas madre. Todo lo que está fuera algún día fue semilla», dice. «Y, a decir verdad, es también una forma de que los voluntarios se orienten. Afuera los huertos se llaman chagras. Tenemos el original, el de la luna y el sol», añade. ‘Chagra’ es la denominación que se le da a los campesinos de los Andes, un término especialmente usado en Ecuador, y Minguell habla de voluntarios porque a este lugar acuden personas de todo el mundo para aprender junto a ella esa forma de hacer agricultura. «Hemos tenido a gente de Francia, de Canadá, de aquí de España también. Hace poco se fue una alemana que estuvo nueve meses», explica. Estas personas la encuentran a través de la plataforma web WWOOF (World Wide Opportunities on Organic Farms --en español Oportunidades en Granjas Orgánicas de Todo el Mundo) y se quedan en la finca trabajando como voluntarios a cambio de hospedaje y comida. Más proyectos Además de esto, Minguell también imparte cursos, a través del proyecto que bautizó como ‘Sembrando agua’: «Hace poco tuvimos uno con 37 personas de la zona sobre Cultivo de aprovechamiento de plantas aromáticas. Y, de cara a la próxima primavera, tengo en mente varios: uno sobre Alimentación saludable y consciente, otro sobre Opciones de Cultivo en secano y también alguno de Diseño hidrológico», cuenta. En el lugar también se realizan periodicamente actividades como círculos de mujeres o cuentos para niños: «Yo veo que los críos, a pesar de vivir en el pueblo, son muy urbanitas. No saben lo que es asar un cordero o salir a buscar conejos, así que cuando vienen aquí disfrutan mucho», asegura. En Valverde de Burguillos, donde se la conoce como ‘la muchacha del campo’, también hace trueques, sobre todo con los jubilados: «Yo les doy lo que siembro por chorizos o embutidos. También vendo los huevos», narra feliz. Minguell tiene una quincena de gallinas y está a la espera de que la próxima semana le lleguen otra cincuentena. Las alimenta con pienso fermentado: «Comen la mitad y se nutren el doble», asegura. Ellas son las grandes ayudantes para el mantenimiento del lugar, no solo por sus huevos sino que con sus restos se alimenta esta tierra: «Lo dejo aquí para que fermente, se haga un compost y de ahí lo echo a los cultivos», detalla. Unos cultivos en los que también hay plantados árboles: pistachos, almendros o granados: «Se supone que los frutales no aguantan sin riego pero este modelo de producción tiene un cultivo mixto y con este suelo, mezcla de abonos naturales, con lo que llueve en otoño pueden aguantar los veranos. En este, con lo seco que ha sido, han sobrevivido y además dan sombra a las plantas», afirma. «El punto está en hacer que las plantas se protejan las unas a las otras. Al final, si lo consigues, sacas el máximo rendimiento con el mínimo esfuerzo», dice. Todos estos cultivos y plantas se combinan para formar un ‘bosque comestible’, un ecosistema fértil que se autoregula y da sus frutos. Esta agricultora reconoce que la han tomado por «loca» y que incluso algunos vecinos de finca le han intentado tomar el pelo y se han reído de sus métodos alternativos, pero ella tiene absoluta confianza en lo que hace: «Es difícil, porque supone hacer todo un cambio de mentalidad. Pero de hecho creo que cada vez se ríen menos y se interesan más», cuenta satisfecha. La apuesta de Minguell es por otro tipo de vida rural: «El campo es duro si estás solo, pero no cuando se trabaja en comunidad. Es un tipo de mentalidad que hay que romper. Esto no es duro cuando te gusta y conoces a gente que está en las mismas. Mi vida en el campo es muy diferente a la de mi abuela. Yo estoy conectada con el exterior, tengo mi ordenador --dos placas solares autoabastecen el lugar-- e internet», narra. Por este motivo, Minguell llama, por un lado, a los jóvenes, para que se animen a dejar las ciudades y volver al campo y, por otro, a las administraciones, para que, si no ayudan, al menos no pongan trabas: «Ves en las noticias que dicen que apoyan a los jóvenes rurales, a la España vaciada, pero esa no es la realidad. Si yo vendo huevos, si planto una cosa u otra, si quisiera poner una quesería o tener otros animales, serían mil papeleos, pero luego vienen y te ponen tropecientas placas solares en un momento como si nada», denuncia. Minguell insiste en que Extremadura es «una tierra con mucho potencial, pero saqueada» y llama a frenar la «locura» de los grandes campos de paneles fotovoltaicos, el plan de regadío en Tierra de Barros o los proyectos de minería. También anima a que haya más consciencia en el consumo, tanto con objetos de la vida diaria, como la ropa, como en la mesa, con alimentos de temporada y cercanía: «Yo creo que la revolución empieza en el plato de cada uno», afirma. Hija de veterinario, Minguell creció rodeada de animales y con los ojos iluminados dice que de pequeña era «como Mowgli, pero en niña». En la radio del coche con el que va a volver a salir de su finca suena Paradise de Coldplay. Como la protagonista de la canción, ella también soñó con su paraíso. Y lo está creando en Extremadura.