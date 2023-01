En la cafetería, en el bar, en la panadería y hasta en el belén de Playmobil de la Preciosa Sangre se ha colado este martes el espíritu futbolero que invade Cáceres en los últimos días, dispuesto a rivalizar con el otro espíritu (navideño) propio de estas fechas. El choque de los dieciseisavos de la Copa del Rey que enfrentó al Club Polideportivo Cacereño con el Real Madrid, ha creado nuevos aficionados y se ha vivido en la ciudad con la intensidad de una cita histórica que trasciende, y mucho, el plano deportivo; porque el choque entre el gigante blanco y los verdiblancos locales ha ofrecido a Cáceres además de un escaparate al mundo, una oportunidad de negocio única y una jornada para el recuerdo. Las calles del centro de la ciudad se llenaron de bufandas conmemorativas del encuentro desde primera hora, especialmente agradecidas en una mañana de niebla gélida.

«Debe haber vendido 300 bufandas en una hora», ha apuntado un aficionado apostado junto al puesto improvisado de merchandising junto al parque de Gloria Fuertes. El datáfono no paraba y la cola no se detenía. Uno se llevaba dos bufandas (todas con los colores del Real Madrid en un lado y los del Cacereño al otro); el siguiente, cuatro; después, seis... Fina Martínez iba ya con la suya al cuello, tras desembolsar los 12 euros. Catalana, afincada en Sevilla, lleva diez años siguiendo los pasos del cacereño junto a su marido, que procede de Hervás. «Hoy no podíamos faltar, es una día único», resaltaba emocionada.

Tampoco iba a faltar a la cita Mamen Holgado, de la cafetería Mamen, que desde primera hora puso cafés equipada con un polo verde del cacereño. «Esto es un revulsivo para la afición y para el club; y ojalá la gente siga yendo después también a ver al club», apuntó. Ella ya lo hace un domingo sí y otro no, al ritmo del calendario liguero.

«Repercusión mediática»

Tanto la Cámara de Comercio de Cáceres como la Federación Empresarial Cacereña (FEC) apuntan al «impacto» que suponía el partido. «Va ser muy notable para la ciudad y provincia de Cáceres, porque la repercusión mediática nacional e internacional sitúa en el mapa a Cáceres y su provincia», señalaban en la Cámara. «Que se retransmita por televisión y en prime time es un revulsivo importante para las empresas y organismos que se van a publicitar en este partido» y además, «aunque esta época es buena para el turismo, la celebración de este partido ha multiplicado las reservas en los establecimientos de la ciudad, gracias a aficionados extremeños que llegan de los puntos más alejados de la región, que acudirán al partido y que se han decantado en muchos casos por pasar la noche en la ciudad. El comercio también está notando un ligero repunte en las compras con los visitantes», añadían.

Y una lectura similar hacen desde la FEC, aunque no atreven a dar cifras, más allá del millón largo de euros que se estima que el club cacereño sumará. «Más que un impacto económico lo importante es la proyección que se pueda dar de la ciudad y de la capacidad de la ciudad de albergar y organizar grandes citas como esta», valoraba el presidente del colectivo, Pedro Rosado. Pero apuntaba a otra cuestión que da una idea de la repercusión del encuentro en las cuestiones más básicas: «acabo de comprar el pan en el establecimiento de siempre y apenas quedaba nada por los bocadillos que se van a hacer muchos aficionados para ir el estadio», señalaba.

Junto a la proyección de la imagen de la ciudad, la cita supuso también un empujón en los negocios de hostelería del centro de la ciudad o en los algunos próximos al estadio, por la llegada de visitantes de otros puntos de la región para ver el partido o por las ganas de celebrar de los aficionados locales. «Ha sido brutal, hemos servido 90 hamburguesas en 45 minutos y se nos han acabad dos barriles de cerveza. No esperábamos tanto movimiento. Sabíamos que iban a venir algunas peñas, pero se han sumado más personas de otros pueblos», señalaba Nacho Tello, del bar El Rincón de Europa, un punto habitual de encuentro de los aficionados del Cacereño. A las 16.30 horas el local estaba tranquilo, pero un par de horas antes eso era un hervidero de aficionados con ganas de celebrar entre bufandas y banderolas. Para la tarde esperaban otro lleno de aficionados que no habían conseguido entradas y tenían además tareas pendientes con pedidos a domicilio: «Tenemos ya más de 30. Esto es impensable un martes normal», apostillaba. Y más a las puertas de uno de los momentos más flojos para el sector, tras la Navidad.

En la plaza Mayor también esperaban por la mañana con buenas perspectivas de negocio el desarrollo de la jornada. Manuel Rey, del Restaurante Cáceres, no tenía dudas de que habría «un buen ambiente». «Hoy es un día en el que la gente quiere celebrar y lo menos es el resultado», valoraba el otro lado de la barra mostrando las botellas de vino conmemorativas del partido que le habían regalado.

Y la fiesta se ha vivido también desde bien temprano en el bar Betonia, muy vinculado al club, que tiene a pocos metros sus oficinas. A mediodía estaba a rebosar y por la tarde había varias peñas que se habían citado allí antes de ir al estadio. «He contratado a dos personas más para hoy y hemos llenado las cámaras porque hoy es una jornada única y queríamos estar preparados. Esperamos como mínimo incrementar un 30% la caja; pero según cómo se dé la jornada, hasta podemos duplicar», apuntó Fidel Amado, uno de los responsables del local. «El Real Madrid mueve como ningún otro club y la cita de hoy es equiparable a lo que supuso el paso de los Dire Straits (en 1992)», añadía.

A esa misma cita aludía uno de los responsables de Montebola, que ayer iba a llenar en las comidas como ya pasó en el histórico concierto. «Estamos recibiendo muchas reservas, supongo que porque estamos muy cerca del estadio; aunque dejaré algo de hueco para los trabajadores que vienen cada día», señalaba.

«He cogido a dos personas más y hemos llenado las cámaras bien. Hoy es un gran día», dicen en el bar Betonia

Según el portal de reservas Booking, el 80% de las plazas de los alojamientos cacereños en su web no estaban disponibles para esta jornada de ayer. En algunos establecimientos de la ciudad corroboraron que una semana que no suele tener muchas reservas estaba más animada, justo hasta el día 3 de enero, ayer. «Hoy llenamos el hotel, pero a partir de mañana ya está más flojo, aunque no sé si es por el partido», decían en el Hotel Don Carlos, situado cerca de la ciudad monumental.

Pero como todo el despliegue no estuvo exento de quejas. Los grandes eventos requieren también grandes medidas de seguridad y las limitaciones del plan de evacuación de la cita no gustaba a todos los taxistas cacereños. «Todos queremos dar un buen servicio, pero hay que entender que es un gran evento con muchas personas y que eso requiere un plan de seguridad como el que se ha hecho. Lo que pedimos es que nos dejaran trabajar, como servicio público, con las mismas condiciones que el autobús urbano, y eso lo tenemos. Pero sé que hay compañeros que no están de acuerdo con lo que se ha planteado», puntualizaba por la mañana Vicente Mendoza, presidente de la asociación de taxistas cacereños.

Reyes Magos y los del fútbol

Durante la mañana la ciudad vivió el trasiego propio de unas fechas dadas a la algarabía, con muchas compras de última hora y niños sin colegio; pero en la mayoría de los corrillos se colaba el partido de fútbol: en unos como evento deportivo y en otros como cita social ineludible, ya fuera en el estadio o por televisión. En la parada para el café se hablaba de la cita del fútbol, con los dependientes de la tienda se hablaba del partido; e incluso en la recepción de los Reyes Magos, sus majestades de Oriente tuvieron que compartir protagonismo entre los más pequeños con los otros magos del balón. Gonzalo y Martín no iban a perderse ninguna de las dos citas y tenían el corazón dividido, como sus bufandas. «Hoy quiero que gane un poquito el Cacereño, que el Madrid ya gana siempre», se decantaba finalmente uno de los niños animado por sus padres, que iban a llevarles al partido con una decena de familiares más.

Y tras ver a los Reyes Magos, Hugo Naharro Jorna, también vivió otro momento de emoción cuando se apostó delante de los exjugadores y directivos del Real Madrid Emilio Butragueño y Roberto Carlos, en la recepción que el alcalde de Cáceres Luis Salaya ha ofrecido a los representantes de los dos clubes. «La afición nos está enseñando mucho al ver un evento deportivo como este no como una confrontación, sino como algo positivo, y deseo que el partido, antes y después, discurra con la naturalidad e ilusión que ha protagonizado todos estos días previos al encuentro», ha valorad Salaya.

Te puede interesar: Deportes Un Real Madrid sin contacto con los aficionados a su llegada a Cáceres

A sus palabras ha respondido Butragueño reconociendo que ayer por encima de todo ganaba «el fútbol, la ciudad y toda la afición».

Esa afición era mucha ayer, y una pequeña parte les ha esperado también aterida pero emocionada a las puertas del ayuntamiento, donde se ha desplegado un fuerte dispositivo policial a la entrada y salida de los directivos del club blanco, que firmaron algunos autógrafos antes de entrar en sus coches. La pequeña África, no ha parado de saltar tras conseguir la rúbrica de Roberto Carlos, que mostraba emocionada en su cuaderno. Porque ayer, el fútbol sí lo impregnó todo y lo de menos era el resultado al final del partido. Dijera lo que dijera el marcador, el partido siempre iba a ser una victoria en Cáceres.