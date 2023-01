Estas son las ocho rutas de autobús entre Extremadura y otras comunidades que desde el 1 de febrero serán gratuitas para aquellos viajeros que las usen de una manera frecuente: Madrid-Badajoz-Valencia, Sevilla-Salamanca-Irún (pasa por Extremadura), Madrid-Plasencia, Madrid-Jaraíz de La Vera, Mérida-Sevilla, Badajoz-Córdoba, Badajoz-Sevilla y Madrid-Miajadas-Don Benito. El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana hizo público este jueves las líneas estatales a las que llegará la bonificación del 100% del billete a lo largo de todo 2023. Se trata de un bono similar al del tren.

Los títulos de multiviaje (así se llaman) tendrán validez desde el 1 de febrero (cuando entra en vigor la medida) hasta final de año; no obstante, se comercializarán en tres periodos: entre el 1 de febrero de 2023 y el 30 de abril, entre el 1 de mayo y el 31 de agosto, y entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre.

En el primer trimestre, las condiciones para no perder la fianza (cuya cuantía depende del precio del trayecto) es realizar un mínimo de 12 viajes, esto es, una media de dos viajes de ida y vuelta al mes. Si no se cumple, la fianza no se devuelve pero no habrá penalización.

Control y sanciones

Sí se considerará un uso inadecuado la utilización de un billete por una persona distinta a la titular del abono multiviaje, o no cancelar un viaje formalizado y no realizado con una antelación mínima de 24 horas.

De este modo, la resolución publicada por el Gobierno establece que se procederá a la retirada del título multiviaje e incautación de la fianza a los viajeros con uso inadecuado en tres ocasiones.

Desde el Ministerio de Transportes manifiestan que se hará responsables a las empresas concesionarias del cumplimiento de las condiciones de comercialización para evitar el uso desmedido o inadecuado de los títulos. Para ello, por ejemplo, se imposibilitará la formalización de más de un viaje por sentido y día, salvo que previamente se haya procedido a su cancelación.

Así, cada abono multiviaje deberá tener asociado un código único personalizado, que recogerá información relativa a la identificación de su titular, identificación de la concesión y del origen-destino, además de la indicación del periodo de validez.

Igualmente, los viajeros que quieran hacer uso de un bono gratuito previamente adquirido deberán formalizar un billete por cada viaje que pretendan realizar.

Bonificación de la Junta

Habría que recordar que la semana pasada la Junta de Extremadura anunció que los viajes en autobús dentro de la comunidad serán también gratis a mediados de este mes de enero. La única condición que se pide es estar empadronado en la región y adquirir la tarjeta subvencionada de transporte (tarjeta SATE). El coste de la misma es de 6,75 euros para la población en general y de 3,38 euros para los mayores de 60.

Además, la Junta también financiará (con el 100% de bonificación) el 15% de las primeras plazas de los viajes en autobús fuera de la región a través de esa tarjeta SATE.