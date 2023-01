Cuando Jesús Manuel Calderón echa la vista atrás y recuerda el verano de 2022 le tiembla la voz. Rememora los interminables días en los que veía pasar el agua por su acequia sin poder hacer uso de ella en su explotación de arroz cerca de Palazuelo (Badajoz). Este agricultor de Villanueva de la Serena, que riega del Canal de Orellana, no pudo llevar a término su cultivo ante las restricciones derivadas de la falta de agua. Después de un año tan complicado como fue el pasado 2022, agricultores como él han apostado por sembrar cereal de invierno. «Nos hemos arriesgado a sembrar en tierras de arroz, pero lo normal es que el cultivo se cueza», confiesa, pero agrega: «No podría soportar dos años en blanco sin cultivar nada porque económicamente es inviable». Esa es la situación que atraviesan un buen número de agricultores de la zona regable del Canal de Orellana, la que más y mayor incertidumbre presenta de cara a la próxima campaña de riego.

Otro ejemplo es el de Miguel Ángel Arenas, puramente arrocero, quien apunta que, a su juicio, «nos ha tocado vivir la peor época de la agricultura. La subida de insumos, malas cosechas por altas temperaturas, ayudas que no acaban de llegar y ahora la sequía. El cóctel perfecto para que el agricultor no progrese», apostilla.

«En tierras de arroz solo se puede sembrar arroz. Es como si le pides higos a un frutal», dice Juan Pedro Almodóvar, otro arrocero, en este caso de Los Guadalperales. En su caso maneja una explotación con diversidad de cultivos y, aunque no pudo llevar a término sus hectáreas arroceras, logró tirar hacia adelante con la campaña gracias a su olivar y su pequeña explotación de frutales. Sin embargo, para Almodóvar la sequía «no es algo circunstancial», ya que cree que «esta situación se seguirá dando en el futuro».

Posibles soluciones

Este productor apunta, además, que ante el crecimiento del número de hectáreas de regadío que se viene produciendo en los últimos años la solución al problema de la falta de agua podría estar en un trasvase entre la cuenca del Tajo y la del Guadiana. Por ello, reclama que se ejecute el proyecto de canalización entre los embalses de Valdecañas y Cíjara. «El trazado sería básicamente una línea recta entre los dos embalses», dice. En concreto, plantea la construcción de un canal de 35 kilómetros que llevaría agua de Valdecañas hasta unos kilómetros al sur de Navatrasierra y salvando un desnivel de unos 400 metros a través de un canal subterráneo de unos 15 kilómetros. Todo ello permitiría trasvasar hasta 500 hectómetros cúbicos de una cuenca a la otra en contextos como el actual, en el que el Tajo presenta una situación muy favorable y que contrasta con la incertidumbre que viven los más de 6.000 agricultores que integran la Comunidad General de Usuarios del Canal de Orellana.

La parte positiva es que las lluvias de las últimas semanas le vienen muy bien al campo a pesar de que muchos productores ya han apostado por sembrar cultivos de invierno ante la incertidumbre de la próxima campaña de riego y ante los precios que presentan otros productos como el tomate. Así lo apunta Herminio Íñiguez, agricultor y presidente de la Asociación de Agricultores y Ganaderos de Villanueva de la Serena (Agryga). Íñiguez, a pesar de todo, dice que 2022 «fue positivo» a título personal porque tiene variedad de cultivos. «La fruta se pudo regar al cien por cien en el Canal de Orellana, aunque en otras comunidades hubo una reducción en la dotación a un máximo de 4.000 metros cúbicos la hectárea». Así, dice, la campaña se desarrolló más o menos normal.

Herminio Íñiguez reconoce que ahora, tras las últimas lluvias, deberá replantearse de nuevo su explotación. «Hay que ver todavía cuánto se va a poder regar», dice al tiempo que apunta: «Si hay una primavera generosa podremos regar el cien por cien, pero habrá que volver a pensar si se desecha el cultivo del cereal en el que ya he invertido o si apuesto por más hectáreas de tomate». Ahí, hace énfasis en la necesidad de un precio mayor para el tomate de industria. «Se pondrán más o menos hectáreas en función del precio que pongan las industrias. Si el precio es atractivo se pondrá tomate, si no, se dejará mucha superficie sin sembrar. Lo mismo pasará con los demás cultivos», afirma. Y añade: «Los de secano tienen un coste alto y si vemos que la primavera es buena y se desarrolla bien el cultivo y hay una buena producción, vamos a apostar por él. No nos vamos a meter en otros gastos de otros cultivos sin saber si será o no rentable», anticipa.