¿Se quiere llevar las sobras?

«Tenemos todo un arsenal de envases de todos los tipos y tamaños para que los clientes se puedan llevar a casa lo que no se han comido aquí. Algunos incluso nos piden los restos para ofrecérselo a sus mascotas y también lo envasamos y se lo damos. En general, los clientes están muy concienciados», dice Juan Miguel Palacios, propietario del restaurante Albalat en Cáceres. En su establecimiento ofrecen esta posibilidad a sus comensales desde que abrieron sus puertas, en el año 2017, y son los propios camareros los que toman la iniciativa en muchas ocasiones de invitarles a llevarse lo que no se han comido en el local. Sin embargo, ese gesto voluntario allí es desde el pasado 2 de enero obligatorio en todos los locales, en aplicación de la Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario, que trata de poner freno al derroche de comida en todos los eslabones de la cadena, incluyendo el canal Horeca.

La Unión Europea calcula que un 15% del desperdicio de alimentos se concentra en la restauración, y para combatirlo la ley plantea en el artículo 8 que «las empresas de hostelería y proveedores de servicios alimentarios tendrán la obligación de facilitar al consumidor que pueda llevarse, sin coste adicional alguno, los alimentos que no haya consumido». Advierte además que se debe informar en el local «de forma clara y visible», y a ser posible en la propia carta. La norma es de aplicación a toda la restauración, salvo los bufé libre porque «la disponibilidad de comida no está limitada».

El texto matiza además que se deben usar envases aptos para el uso alimentario, «reutilizables o fácilmente reciclables», y en el caso de los envases de plástico, se tendrá que informar «de la obligación de su cobro».

Para Manuel Moreno, presidente de la Confederación Empresarial de Hostelería y Turismo de Extremadura (Cetex), el sector está concienciado con la aplicación de la ley y la mayoría ya tiene en marcha esta práctica desde hace tiempo. «Esto que es habitual en Estados Unidos desde hace muchos años y que se está imponiendo ahora en Europa ha vivido un proceso de aceleración con la pandemia. La mayoría de los locales comenzaron a convivir con el take away cuando no podían atender en sus establecimientos a los clientes, y ya se trata con normalidad que lo que no se han comido se lo lleven en un envase a su casa. No nos coge de nuevas esta ley ni nos ha sorprendido», expone. Asegura que «aún no lo hace todo el mundo», aunque «poco a poco» los clientes lo van pidiendo; y considera además que es «lógico» que lo hagan porque «el cliente está en su derecho de llevarse algo que ha pagado, ya sea la comida o el vino», dice Moreno.

Sin coste para el cliente

Según las asociaciones de hosteleros y los negocios consultados, la mayoría de los establecimientos no cobran ahora por los envases que usan; sin embargo en la plataforma regional de bares y restaurantes, Fexbares, dudan de si tendrán que hacerlo con la nueva ley en algunos tipos de envases y van a tratarlo como uno de los puntos de la reunión que mantendrán el día 16 de enero. «No es el mayor problema del sector, pero es un problema más y tenemos que tratarlo», asegura José María Pérez, desde el restaurante El Laurel en Badajoz. En su negocio hace años que ofrecen a los clientes esa posibilidad («no hay tanta gente que nos lo pida aquí», afirma), siempre sin ningún coste adicional; pero ahora, al igual que otros establecimientos, tienen dudas con el nuevo texto y de ahí que se vaya a tratar de forma específica entre los asociados para unificar posturas y criterios. La norma, en todo caso, solo habla de la obligatoriedad de fijar un precio para los envases de plástico, por el mismo motivo que se cobran las bolsas de plástico en los supermercados.

«Hasta ahora no hemos cobrado nunca nada, pero tener la cantidad y variedad de tamaños que se requieren para las sobras suponen una inversión y somos consciente de que al menos la mayor parte va a recaer en nuestros bolsillos», dice el empresario sobre los motivos de ese debate que abordarán en unos días.