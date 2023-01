«Brasil está dividido por el odio»

«Dolor», «tristeza» o «vergüenza» son las palabras que más se repiten entre la comunidad brasileña en la región cuando se les pregunta por el asalto a las instituciones democráticas en Brasilia por parte de partidarios del expresidente Jair Bolsonaro. Son casi 1.500 los ciudadanos brasileños que viven en la región de acuerdo a los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). En concreto, 1.487 --1.142 en la provincia de Badajoz y 345 en la de Cáceres--, y desde Extremadura están pendientes de las últimas noticias en los medios y de lo que les dicen sus familiares en su tierra para confirmar que la situación se calma y lo ocurrido este domingo solo ha sido un negro episodio a cerrar en la historia de su país. Aunque no será fácil porque, tal y como recogen los tres testimonios consultados por este periódico, Brasil es un país profundamente polarizado y dividido.

«Hemos perdido el respeto por la opinión del otro. Las redes sociales han sacado lo peor del ser humano», --lamenta Flavia Lima, entrenadora y jugadora del CP Arroyo Voleibol-- «se ha elegido a un presidente y hay que respetarlo», añade.

Luiz Inácio Lula Da Silva tomó posesión de su cargo el pasado 1 de enero. Lo hizo once años después de su anterior mandato y tras haber pasado por prisión por cargos de corrupción que, más tarde, se considerarían como no debidamente juzgados. «En Brasil hay mucha corrupción, en todos los estamentos. Lo cual no quiere decir que Lula fuera corrupto. De hecho, él quedó absuelto», señala Alessandra Ricetti, brasileña que regenta el local Casa Tierra - Café con gatos en Mérida. Pero la sospecha sobre él quedó en parte de los brasileños. «¿Cómo le explico a mi hijo que hay alguien a cargo del país que estuvo en prisión? ¿U otro presidente que niega la existencia del covid?», dice por su parte Lima, en referencia en este último punto a Jair Bolsonaro, negacionista de la pandemia. La deportista insiste: «Estamos mirando más por los políticos que por nuestro país. Brasil está polarizado, dividido por el odio». Una división que, deplora, está enemistando hasta a las familias.

Así lo corrobora Victor Hugo Farias, un brasileño que también regenta otra cafetería en la capital extremeña, el Café Bar Tropical, que afirma que es su propio caso: «Algunos miembros de mi familia no aceptan que Lula y el PT (Partido de los Trabajadores) estén en el poder», señala. Este ciudadano, que lleva casi dos décadas afincado en la región, apunta a la diferencia mínima que hubo en el resultado electoral en el que Lula batió a Bolsonaro (60 millones, un 50,9% de los votos frente a 59 millones y el 49,1%): «Brasil tiene más de 200 millones de habitantes, es un país muy grande y muy diferente. También hay una gran división entre el sur y el norte, las regiones del sur son ricas y dicen que están dando dinero a las del norte», explica. «Lo que Lula quiere es poner la igualdad de las clases sociales, porque hay mucha diferencias entre los ricos y los pobres. Él quiere una clase media y eso le va mal a la clase alta, a las grandes empresas, porque no pueden abusar de los pobres», afirma.

«Las elecciones casi se vivieron como una final del mundial porque estuvieron muy reñidas», tercia Ricetti, quien admite que le sorprendió que tras los comicios los bolsonaristas, de algún modo, habían abandonado su presencia en redes sociales: «Parecía que se habían retirado. Y lo que pasaba es que estaban maquinando», cuenta. «Además que ya antes estaban haciendo cosas absurdas, como cortes de carretera, lo que pasa que aquí solo llega a los medios lo gordo», agrega.

Por esta razón, Farias cree que Bolsonaro debería haber hablado antes para evitar lo que ha ocurrido: «No asumió en su momento que perdió. Si él pidiera que la gente no haga eso se acabarían los problemas, porque sus seguidores también han acampado antes en varios sitios», describe, a la vez que añade: «Los asaltantes no representan a los brasileños, no son patriotas. Son unos vándalos».

Así los califica también Lima, quien espera que sean «penalizados»: «No tiene sentido. La gente pelea por los políticos y los políticos no pelean por la gente», subraya.

Los tres testimonios afirman que esperaban algo así: «Ahora lo que ha pasado es que se ha roto el vaso, pero esto se viene cocinando desde hace tiempo. Recordemos el impeachment de Dilma Rouseff», expone Ricetti. Alude a la destitución por parte del poder legislativo en 2016 de la entonces presidenta brasileña, sucesora de Lula y de su mismo partido, por supuesta corrupción en un proceso que fue considerado como un golpe de Estado blando.

Estos tres brasileños también ven «difícil» la reconciliación política de su país: «Bolsonaro plantó una semilla y el monstruo ya está creado, va ser muy difícil», apunta Ricetti. Tal y como ella misma señala, sin una mayoría en el Congreso para sacar sus políticas adelante con facilidad, el futuro Gobierno de Lula, y de Brasil, se presenta, cuanto menos, «complicado».