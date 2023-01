«Hartas de la pasividad institucional, de la violencia machista, de los feminicidios. Hartas: nos están matando por ser mujeres». Bajo esta consigna centenares de personas se concentraron este lunes en las tres capitales extremeñas para protestar por los últimos asesinatos machistas cometidos en el país.

En Mérida, más de un centenar de personas participaron en la concentración convocada por Malvaluna, informa Rocío Entonado. A las 19.00 horas se guardó un minuto de silencio en la plaza de España y posteriormente se leyó un manifiesto reinvidicativo. La organización puso de manifiesto que el 50% de las mujeres asesinadas habían denunciado a sus parejas o exparejas por malos tratos y recordó que la obligación del Estado era protegerlas. «Tenemos derecho a saber por qué no han tomado medidas, exigimos respuestas para que no vuelva a suceder», clamaron en la voz de Marisa Tena. Malvaluna afirma que esta deriva machista no es casualidad, como tampoco la negación del discurso feminista o que cada vez los agresores sean más jóvenes. «La violencia machista no puede seguir fuera de la agenda política», apuntó el manifiesto, en el que las participantes exigieron una revisión de los fondos destinados a las asociaciones feministas que trabajan en la lucha contra la violencia de género.

En Badajoz, unas 40 personas se reunieron frente el ayuntamiento para reclamar que ninguna mujer más sea víctima de la violencia machista y «dar voz a las que ya no la tienen», reporta Roberto López. Convocadas por la Plataforma 8M Badajoz, se leyó un manifiesto con el que trasladaron a los asistentes que están hartas de los asesinatos, de que el machismo les quite a madres, hermanas y amigas, así como del discurso que lo niega. En la concentración se escucharon protestas como «no estamos todas faltan las asesinadas», «no son arrebatos son asesinatos» o «ni una menos, vivas nos queremos». La plataforma escogió la plaza de España para llevar a cabo esta concentración porque considera que el ayuntamiento ha intentado boicotear otras acciones feministas, algo que tildó de «violencia institucional».

En Cáceres, alrededor de medio centenar de personas se concentraron en la Plaza Mayor convocadas por la Plataforma de Mujeres por la Igualdad. Tras la lectura de un manifiesto contra la violencia machista, los asistentes guardaron un minuto de silencio por las víctimas.

Los asesinatos

En España han sido asesinadas seis mujeres en solo cinco días. Si bien es violencia machista, queda por determinar qué casos serán juzgados como delitos de violencia de género, ya que esta cualificación depende de si entre el asesino y la mujer había una relación sentimental.

Un varón de 39 años ya ha ingresado en prisión como presunto homicida de una mujer de 50 en Santa Marta de Tormes (Salamanca) el pasado 5 de enero. El primer caso de violencia de género de este 2023 fue el asesinato de Belén Palomo, de 24 años, a manos de su marido en Piedrabuena (Ciudad Real) el día 8, una jornada nefasta en la que se dieron también el resto de casos. Ese mismo día, la pareja de Eva María Aza (46 años) le pegó un tiro en Cádiz. También el 8 de enero una mujer de 46 años fue asesinada a puñaladas por su exmarido en Adeje (Tenerife), quien también agredió a su hijo. El hijo de otra mujer dio la voz de alarma al encontrar a su madre, de 44 años, estrangulada en Roquetas de Mar (Almería). En una playa de Marbella se encontró el cadáver de una mujer que llevaría entre 24 y 36 horas muerta.