El Servicio Extremeño de Salud (SES) cita a los médicos para escuchar sus demandas antes de la huelga convocada para este 26 y 27 de enero. El Sindicato Médico de Extremadura (Simex), convocante de los paros y único que los secundará, ha recibido una carta en la que se les emplaza a mantener una reunión esta semana con los representantes del SES. De momento no han fijado la fecha concreta, aunque con toda probabilidad se llevará a cabo a final de semana, tal y como confirmó ayer la secretaria general del colectivo, María José Rodríguez.

El sindicato aprobó de forma oficial la huelga el pasado 19 de diciembre, en una asamblea en la que la misma fue ratificada por la unanimidad de los asistentes. Desde entonces la agrupación se ha dirigido en varias ocasiones a la Junta de Extremadura para pedirles un encuentro en el que poder abordar sus demandas, que se centran principalmente en la regulación de la sobrecarga laboral en Atención Primaria, con el objetivo de que se establezca un máximo de consultas diarias para intentar dedicar un tiempo prudencial a cada paciente y poder prestar así una atención de calidad. Así como la reorganización de los equipos, el abono de la acumulación de las listas de otros compañeros sea cual sea el motivo y la regulación de la jornada laboral tanto en esta especialidad como en la Atención Hospitalaria. También la equiparación de la hora de guardia a la media de las seis comunidades que mejor las abonan.

El objetivo de esta reunión no es otro que intentar evitar la huelga. No obstante, de momento sigue en pie. De hecho Simex ya ha remitido la convocatoria oficial a la Junta de Extremadura. Si no hay cambios, se llevará a cabo el 26 y el 27 de enero (jueves y viernes) y a partir del día 30 todos los lunes, ese incluido, hasta que se resuelva el conflicto.

Los médicos no pueden más, sobre todo en Atención Primaria, donde la situación es insostenible. Son conscientes de la falta de especialistas para cubrir las vacantes que están libres pero piden otras mejoras para compensar las condiciones. Recuerdan además que esta huelga es una continuación de la anunciada en el año 2019 y que finalmente se desconvocó precisamente por las promesas de la Junta de Extremadura, que se comprometió a solucionar muchos de los problemas que aún a día de hoy continúan sufriendo y que se han acrecentado tras la pandemia, denuncia Simex.