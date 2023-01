Casi 8.000 alumnos más tendrán el aula matinal y el comedor gratis hasta junio

La vuelta al cole tras las vacaciones de Navidad comenzó ayer con una novedad: la gratuidad de los comedores escolares y de las aulas matinales para todos los alumnos, que de momento se extenderá únicamente hasta que finalice este curso. Fue una de las últimas medidas anunciadas por la Junta de Extremadura justo antes de que acabara el pasado año y que se incluyó in extremis en los presupuestos regionales para este 2023, tras alcanzar un acuerdo entre PSOE y Unidas por Extremadura. Costará 1,2 millones de euros y va a suponer un ahorro de casi mil euros al mes de media por cada hijo, pero la iniciativa tiene todavía muchas dudas para los padres.

Con la medida aprobada estarán exentos de pago a partir de ahora otros 7.820 alumnos más (2.620 de los comedores escolares y 4.000 de las aulas matinales de los centros públicos y otros 1.200 de los comedores gestionados por las Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (Ampas), mayoritariamente de colegios concertados). Se sumarán a los 13.000 estudiantes que ya tenían esta bonificación, lo que va a suponer que hasta el mes de junio 21.000 alumnos extremeños puedan beneficiarse de esta propuesta. Eso sí, no podrán unirse más, porque solo se aplicará a los usuarios que ya estuvieran apuntados a cualquiera de los dos servicios (comedor o aula matinal) en el primer trimestre de curso.

No llegará, por tanto, a los que se inscriban a partir de ahora. A estos solo se les concederá la gratuidad si se apuntan porque han llegado nuevos al colegio por cambios de domicilio familiar, laboral o por cuestiones relacionadas con violencia de género, por ejemplo. También se aplicará a las nuevas incorporaciones cuyas familias acrediten que precisan del servicio para garantizar la conciliación familiar. Por ejemplo, si alguno de los progenitores que se encargaba del cuidado del menor empieza a trabajar y ya no puede; pero en este caso debe estar perfectamente justificado. Al resto de los nuevos que se inscriban se les aplicará la normativa anterior y se les concederá la bonificación del 100% del servicio siempre y cuando acrediten que pertenecen a una familia con renta baja.

«La medida es buena, pero para que tenga continuidad, de nada sirve que la quiten al año que viene» Maribel Rengel - PRESIDENTA DE FREAMPA

Tampoco será extensible de momento a los comedores gestionados por las asociaciones de madres y padres, la mayoría de colegios concertados. Hasta ahora hay 500 estudiantes de estos centros que tampoco abonan nada por estos servicios al estar subvencionados por la Junta de Extremadura por tratarse de familias vulnerables. No obstante, el Ejecutivo autonómico, tal y como ha confirmado a este diario, «está tramitando la vía para poder extender esta medida también a los comedores que no dependen de la administración regional». Pero hasta entonces todos estos usuarios tendrán que seguir pagando la cuota habitual: 4,2 euros diarios por menú y 19,50 euros mensuales por el servicio del aula matinal.

Solo para este curso

La partida contemplada para esta medida solo permite aplicarla hasta que finalice este curso. De tal forma que, si no hay cambios, el próximo mes de septiembre estos servicios volverán a ser gratuitos únicamente para aquellas familias vulnerables. Esta es precisamente una de las cosas que critica la Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (Freampa): «Como medida nos parece bien, pero entendemos que tiene que tener una continuidad, si nos lo van a poner hoy para quitarlo al año que viene, no tiene sentido», advierte la presidenta del colectivo, Maribel Rengel.

La representante de los padres de alumnos insiste en la necesidad de que estos comedores escolares lleguen también a los institutos para los alumnos de Secundaria. «Hay dudas de si se va a implantar en los institutos, y aquí no hablamos de la gratuidad, sino de si van a poner los comedores porque el 70% de estos centros de Secundaria no tienen este servicio ni siquiera pagando», recrimina. La Freampa, de hecho, hubiera preferido que, antes de haber aprobado la gratuidad del servicio, este se hubiera ofrecido a los alumnos de Secundaria. «Entendemos que hay que ir poco a poco, pero lo que decimos es que esto no se les olvide», incide.

El colectivo insta además a que esta gratuidad se extienda también a los libros de texto, una demanda histórica de los padres. Hasta ahora solo están exentos del pago las familias vulnerables, aunque es cierto que en la región muchos de los centros sostenidos con fondos públicos cuentan con bancos de libros para repartirlos entre su alumnado. El problema es que, cuando hay un cambio en el currículum, como ha sucedido este año con la entrada en vigor de la nueva ley de educación, ya no sirven. «Con la LOMLOE han cambiado los libros todos los cursos impares y ha habido que comprarlos. Al año que viene pasará lo mismo, porque cambiarán los cursos pares, por tanto tendrán que volver a comprarlos los mismos que los han comprado este año. Está bien la gratuidad de los comedores pero hay otros servicios, como este, que cojean», insiste Rengel.