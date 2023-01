Presentamos los datos actualizados a día 10 de enero de 2023 de la Lonja agropecuaria de Extremadura.

Comentario de mercado de ovino

Continuamos con ajustes en las tablillas de precios y es que, sin querer ser pesimistas los datos son los que son. Los fuertes incrementos de precios en los alimentos han provocada una caída en el consumo, siendo los cárnicos los que mas han sufrido. Según datos del Ministerio, las carnes frescas como el pollo retrocede más del 13% mientras que la del cerdo llegan al 10%. El ovino se lleva la palma con un retroceso de mas del 24%. No obstante, debemos tener en cuenta que la oferta de corderos en campo no es abundante todavía y no han sobrado muchos corderos después de estas fiestas si bien el mercado en estas dos últimas semanas no ha respondido como debiera tensionándose mucho. En definitiva, esperemos que podamos volver a la normalidad cuanto antes con estabilidad en los precios. A.G.P.G.

