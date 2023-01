Los promotores de Elysium City no contemplan agotar el plazo máximo de seis meses para empezar las obras de la ciudad inteligente que proyectan en la Siberia extremeña. Según confirman fuentes de la Elysium City España, la previsión es que las máquinas puedan empezar "a finales de mayo o principios de junio" con la urbanización del terreno (la construcción de los viales la definición de los espacios que se han contemplado en el plan de urbanización), que es el paso previo a la fase de obras que se debe iniciar después con cada uno de los proyectos que se prevén dentro de la macroinstalación. Hay ya una serie de operadores interesados, según explican.

La cuenta atrás para que el proyecto se haga o no realidad se activó este lunes al publicarse en el DOE la declaración favorable de impacto ambiental, el plan de ordenación y el Proyecto de Ejecución de Grandes Instalaciones de Ocio (Poitegio) del complejo. "Es un hito histórico administrativo", resaltan desde la empresa que recuerda que es el primer proyectos de estas características que se tramita en Europa "y la tramitación ha sido compleja y muy garantista por parte de la administración, especialmente con el tema medioambiental". "Se ha hecho un trabajo muy serio y muy riguroso y no hay nada que se pueda cuestionar", aseguran las mismas fuentes sobre las críticas de los grupos ecologistas al proyecto. Desde la empresa rechazan además la comparación que estos establecen con el complejo de ocio Marina Isla de Valdecañas: "no tiene nada que ver".

El proyecto está promovido por Castilblaco Elysium Corporation y Gensler como socios estratégicos y desarrolladores del plan maestro. Se prevé en conjunto una inversión de 18.133 millones, 32.483 puestos de trabajo en fase de construcción y 26.025 en fase de explotación, según los últimos datos proporcionados por la empresa a finales de diciembre. Según apuntan desde la empresa, los promotores se ocuparán de buscar el 100% de la financiación del proyecto: "No hemos pedido ninguna subvención ni ayuda pública. Y tampoco lo vamos a hacer"

El proyecto ha ido variando a lo largo del proceso de tramitación que se ha ido desarrollando desde el 2019, cuando los promotores presentaron la iniciativa. Entre las instalaciones que se apartaron están un estadio con capacidad para 40.000 personas o los casinos de los que se habló inicialmente. En la documentación que se ha analizado ahora, "no consta ninguna solicitud de autorización para la instalación de casinos», según se recoge en el , aunque se evaluará si se solicita después.

1.185 hectáreas junto a García Sola

Lo que se plantea en el proyecto actual es una "ciudad inteligente" sobre 1.185 hectáreas junto al embalse de García Sola, "para crear el modelo de vida del mañana", según figura en la página web del proyecto. Resaltan en ella que Elysium se apoya en tres ejes principales: "ecosistema, movilidad y distritos" y plantean una "sinergia entre tecnología, naturaleza, arquitectura e innovación.

El proyecto se estructura en nueve distritos que constituyen de forma conjunta "una ciudad homogénea, habitable y sostenible de futuro", desde el ocio a la formación, la naturaleza o los servicios. Elysium contempla en uno de sus distritos albergar un complejo hospitalario y de servicios formado por aparcamiento, hospital, centro de bienestar, data center, estación de bomberos y policía; también incluye en otro de ellos dedicado a la formación y el deporte, área para universidad, colegios y zonas cubiertas y al aire libre para distintas modalidades deportivas.

La iniciativa está configurada con una baja densidad desde el punto de vista urbanístico, según la documentación publicada este lunes. De hecho la zona más densa es la que se considera el centro urbano, con edificios financieros y comerciales y una altura máxima prevista de cuatro plantas. Además en otros espacios se contemplan 11.000 plazas en hoteles de lujo y resorts; parque de ocio, parque acuático y otro para eventos virtuales como los de gamers.