Las quemas agrícolas vuelven a estar permitidas en Extremadura desde hace una semana y en ese tiempo se han recibido casi 7.000 declaraciones responsables para poder llevarla a cabo. La flexibilización de esta práctica, muy extendida en el campo, había quedado anulada con la entrada en vigor de la Ley de Residuos, que únicamente la permitía por motivos fitosanitarios o en función de las condiciones del terreno (pendientes, zonas abruptas...); con una serie de trámites previos para autorizarlas más complejos que la declaración responsable (una autorización y un informe técnico que lo avale). La orden de peligro bajo de incendios, así lo recogió ya el pasado mes de octubre.

Esos condicionantes son los que han cambiado a través de una modificación de la Ley de la PAC, que entró en vigor el pasado 2 de enero y que en Extremadura ya se aplica desde el día 5 de enero, según indican desde la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio. El cambio autoriza a eliminar los restos vegetales generados en el ejercicio de su actividad únicamente a las "pequeñas explotaciones y microexplotaciones", según se recoge en la ley. Estas son "las que cuentan con menos de 50 trabajadores y cuyo balance general anual no supere los 10 millones de euros", precisan desde el departamento que dirige Begoña García Bernal, y eso supone que engloba a más del 90% de las explotaciones en Extremadura según calculan desde el sector.

Hay ya 6.765 declaraciones responsables: 5.095 en la provincia de Cáceres y 1.661 en la de Badajoz.

El otro cambio, junto con la flexibilización de los criterios para la quema, está en los requisitos porque ya no se precisa autorización, sino la correspondiente declaración responsable de quema por montones de residuos vegetales que ya se utilizaba antes para garantizar la prevención de incendios. Desde el pasado 5 de enero se han recibido 6.765 declaraciones responsables para llevar a cabo estas quemas, según los datos del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales (Infoex): hay 5.095 en la provincia de Cáceres y 1.661 en la de Badajoz.

Muy demandado por los agricultores

Las restricciones impuestas hasta ahora por la Ley de Residuos no gustaban al sector y las organizaciones agrarias habían trasladado el paso atrás que suponían en su trabajo y en la prevención de incendios. "El cambio supone de facto volver a la situación anterior. Estamos satisfechos con el trabajo que se ha hecho desde el sector, luchando por la modificación de la ley para tener una situación razonable rapara todos", resalta Ignacio Huertas, secretario regional de UPA-UCE. Añade que los pequeños agricultores a los que representan "no tenían capacidad, estructura, maquinaria ni alternativas viables a la necesidad de triturar los restos", que se les requería este año. Recuerda además que las quemas agrícolas son una práctica que el campo "ha venido realizando tradicionalmente como medida fitosanitaria, por el alto valor en la lucha contra las enfermedades que no se pueden erradicar de otra manera y para la prevención de incendios".