El pasado diciembre fue el mes con la temperatura más alta jamás registrada en Extremadura en el último mes del año. Es uno de los puntos más destacados del último resumen climático publicado por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). «La temperatura media regional ha sido 3,1°C más alta. Tenemos 8,6 de referencia y hemos llegado hasta 11,7°C», detalla Marcelino Núñez, delegado de la agencia en Extremadura. La referencia a la que alude es el periodo comprendido entre los años 1981 y 2010. «Las máximas han sido 2,5°C superiores a la referencia, que es de 12,7, y hemos tenido 15,2°C. Y en las mínimas la media ha sido 8,2°C, con una anomalía de 3,7, ya que la referencia es de 4,5°C», añade. Este meteorólogo remarca la falta de heladas en todo el mes y califica diciembre como «totalmente anómalo», si bien ha seguido «el comportamiento climatológico» de todo el año 2022, «uno de los más cálidos jamás registrados».

Masa atlántica

Núñez explica que ha sido la presencia de una masa de aire atlántica la que ha causado estos valores tan cálidos. Una masa que, por otro lado, ha traído la parte positiva de las precipitaciones: «Las lluvias y estas temperaturas van ligadas. Hemos tenido mucha influencia atlántica, con muchas precipitaciones, casi 15 días seguidos de lluvias», dice.

Tal y como se puede apreciar en el mapa de la Aemet, el porcentaje de la precipitación respecto de la media de 1981 a 2010 se ha superado hasta en un 300% en el área central de la región, mientras que en buena parte del territorio extremeño se ha sobrepasado en un 200%. Por esta razón, Núñez ve una tendencia positiva en este inicio de año hidrológico --arranca en octubre-- aunque llama a mantener la cautela: «Octubre y noviembre se han ido con un 5 raspado, con precipitaciones al 103 y al 106%, es decir, prácticamente en la media. Poniendo un símil de un alumno, no suspende, va aprobando pero raspado. El problema es que necesitábamos recuperar ese déficit que traíamos acumulados desde hace dos o tres años», expone. «En diciembre hemos tenido un superávit importante de lluvias por lo que el año hidrológico --octubre, noviembre y diciembre-- ya lo tenemos a casi un 170% de la referencia. Hemos tenido un otoño un poco más alto, el invierno lo empezamos también bien pero nos queda mucho», subraya. «Son tres disparos los que tenemos que tener en cuenta: el primero, que era el otoño, lo hemos salvado, ahora nos queda el invierno y la primavera», insiste.

Núñez incide en que la sequía no ha acabado y narra que aún hay que esperar para ver cómo se comporta lo que queda de invierno y la primavera para asegurar las reservas de agua: «Desde luego no podemos cantar victoria, quedan muchos meses todavía. No quiero ser pesimista, pero si lo que resta es seco nos podríamos enfrentar a otro verano con restricciones», advierte.

La previsión

Según los modelos que maneja la Aemet, a medio plazo, es decir, en los próximos tres meses, la previsión es que las precipitaciones se mantengan en la media: «Los modelos no ven una señal clara de muchas precipitaciones ni pocas. Podemos esperar que se mantengan en lo normal, lo cual es una buena señal porque hace unos meses daban sequía y por debajo de la media», cuenta Núñez, quien avisa de que estas predicciones son tan fiables y pueden variar con el transcurso de las semanas.

Más seguro es predecir el tiempo para estos días: «Tendremos algo de lluvia, el miércoles o el jueves, pero poco importantes. Y lo que vemos es que el anticiclón no acaba de entrar. El tiempo frío, típico de esta época, no acaba de llegar, esas heladas no ocurren», dice.

Más calor

Tal y como explica Núñez: «Las cuestiones térmicas no son tan variables como las de las precipitaciones, que cambian de un día para el otro. La tendencia de la temperatura tarda más, es más lenta». Por eso, revertir los termómetros de un año cálido como el 2022 requerirá paciencia: «La nota global de este mes de diciembre, a corto plazo, diría que es positiva, por las precipitaciones, pero preocupa un poco la falta de frío, por ejemplo para el campo y los cultivos. Tener ese periodo de heladas y nevadas es también necesario, aunque usemos más la calefacción o tengamos un tiempo desagradable», afirma.