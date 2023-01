Inflación y menor stock moderan las rebajas

Cuando hace una década se dio libertad a los comercios para que decidieran en qué momento realizan los descuentos en sus artículos las rebajas dejaron de ser lo que eran. Las imágenes de grupos de personas esperando el primer día la apertura de grandes almacenes y corriendo luego hacia su interior han dado paso a un periodo de compras más sosegado y parecido al resto de meses del año, en los que las promociones son ahora habituales. Con todo, enero y julio continúan siendo los periodos en los que la mayoría de establecimientos se suman con más énfasis al recorte de precios.

Estas rebajas de invierno son las primeras sin ningún tipo de restricciones tras dos campañas marcadas por la evolución de la pandemia, pero también son las de una inflación disparada y las que suceden a un otoño climatológicamente atípico en el que el textil, el subsector del comercio que más ve impulsada su facturación durante estas semanas, apenas si ha podido dar salida a las prendas invernales.

Las rebajas serán «moderadas», prevé Eduardo Zamácola, presidente de la patronal española del comercio textil Acotex. La razón de este pronóstico es que «la campaña de invierno, hasta el Black Friday, se ha comportado bastante bien, hemos tenido crecimientos de entre el 15% y el 20% de las ventas respecto al año pasado». Y aunque aún se está «muy lejos» de las cifras previas a la pandemia, este «es un buen dato» que ha hecho que no sobre «mucho stock» en las tiendas que, por tanto, no se verán obligadas a aplicar descuentos demasiado «agresivos». Además, el incremento generalizado de los costes también jugará en contra de que los precios disminuyan en la línea de anteriores años, porque de hacerlos «estaríamos vendiendo a pérdidas». Desde esta asociación se estima que, a nivel nacional, la cifra de ventas ascenderá «entre un 2% y un 5%» en relación a 2022.

«Serán unas rebajas moderadas. No hay mucho stock en las tiendas y con el alza de costes no se podrán hacer promociones muy agresivas» Eduardo Zamácola - Presidente de Acotex

Donde sí hay muchas más existencias es en la ropa invernal, que se ha comprado poco por el buen tiempo, pero aquí, precisa Zamácola, como «el invierno aún está por llegar», «entendemos que no es el momento para hacer las rebajas importantes». «Las oportunidades», por el contrario, sí podrán encontrarse en algunas prendas «otoñales».

Dentro de la región, la valoración sobre el arranque de campaña es mucho más positiva en los centros comerciales que entre las asociaciones que aglutinan al pequeño comercio. Para los primeros, la temporada de descuentos ofrece buenas sensaciones. «Ha empezado con la misma fuerza de diciembre», asegura Paulo Belchior, gerente del Centro Comercial El Faro, en Badajoz. «El consumo está claramente acompañando la afluencia al centro», añade, dando continuidad de esta manera a un 2022 en el que «hemos hecho récord histórico con casi 8 millones de visitas. Todas las áreas de negocio están con muy buena aceptación y se espera que esa tendencia dure algunas semanas más», apostilla.

En esta misma línea se expresa Rocío Pérez Calvarro, directora del Centro Comercial Ruta de la Plata, de Cáceres, quien subraya que, después de dos años complicados a causa de la pandemia, «la sensación generalizada es que hay ganas de rebajas». Al no existir un «pistoletazo de inicio como antes», muchos de los establecimientos de este espacio comenzaron a bajar precios ya el 2 de enero. «Podemos decir que estos primeros días de enero las afluencias en Ruta de la Plata han sido espectaculares, hasta un 25% por encima de las de 2022», asevera. «Las rebajas de invierno son las que mejor funcionan, sobre todo en el sector textil», concluye la responsable de este centro comercial, que resalta igualmente el buen comportamiento de las ventas navideñas, con niveles máximos de visitas.

Pequeño comercio

Desde el pequeño comercio se muestran más contenidos a la hora de hacer valoraciones. «Estos primeros días la gente suele acudir más a los centros comerciales y franquicias y es luego cuando empieza el goteo ya para el pequeño comercio», señala Paqui Campos, presidenta de la Asociación de Empresarios del Comercio de Cáceres (Aeca). El inicio de 2023 para estos establecimientos ha sido «con poco movimiento de gente», lo que ha estado en sintonía con el comportamiento de la campaña navideña, que fue «más floja de lo que se esperaba, teniendo en cuenta que ya no había restricciones».

Ana Rodrigo, presidenta de la también cacereña Asociación Comercial Astoria, coincide en la falta de dinamismo con el que ha empezado el ejercicio. Cifra la bajada en la afluencia a los establecimientos en «alrededor de un 30%» respecto a 2022. Un descenso que atribuye en parte a «la incertidumbre por la situación económica» y a que «estas han sido las primeras Navidades normales y todos nos hemos excedido un poco en nuestros gastos navideños», por lo que ha quedado menos dinero disponible en el bolsillo de las familias.

«La verdad es las rebajas van un poco lentas, no está siendo como en años anteriores», apunta Félix Retamar, presidente del Centro Comercial Abierto Menacho, de Badajoz. «El tique medio está siendo muy bajo», esgrime. Retamar considera como una de las razones que explica esta situación el que «muchos usuarios aprovecharon ya los descuentos del Black Friday para realizar las compras», lo que ha afectado significativamente en un momento en el que los presupuestos familiares se resienten por la inflación. Más después de unas Navidades en las que el gasto en hostelería y restauración ha sido «masivo». Aparte, el estocaje en tienda es menor que en anteriores campañas, lo que hace que la disminución en los precios sea igualmente menor.

Cambio de modelo

«Las rebajas ya no son como antiguamente, que llegaba el 7 de enero y era un locura. Desde que se liberalizaron todo va más despacio y ya no se mueve lo de antes», remarca Patricia Llanos, presidenta de la Asociación de Comerciantes Emerita Augusta, de Mérida. «A las grandes superficies les puede venir bien pero para el pequeño comercio va fatal, porque si tú las ventas las haces hasta Reyes pero ya hay sitios donde tienen las rebajas antes, la gente se te va. Y el pequeño comercio no puede luchar contra eso», critica.

En cuanto a las navidades, «han sido bastante buenas», precisa, en especial para perfumerías, joyerías o librerías, «todo lo que es regalo o complemento». En este inicio de las rebajas, en cambio, «se nota que la gente está muy retenida».