Los padres de Imane se personarán como acusación particular contra su agresor

Los padres de Imane Saadaoui se presentarán como acusación particular en la causa que se sigue contra su marido y presunto asesino. Su abogado, Alejandro Katibi, ha presentado ya toda la documentación en el juzgado y está a la espera de que se le dé traslado del resto de las actuaciones para estudiar las acciones a tomar. Los progenitores quieren que se haga justicia por lo que le ha ocurrido a su hija, de 30 años, fallecida a manos de su marido el pasado 1 de noviembre en Valencia de Alcántara. Le asestó varias puñaladas en la vivienda en la que residían. Después llamó a la Guardia Civil para confesar el crimen. Fue la única vez que contó su versión de los hechos porque hasta ahora se ha negado en todo momento a declarar ante la jueza que se encarga de investigar el caso, la titular del de Valencia de Alcántara.

Han decidido, por tanto, ponerse en manos de este letrado cacereño, especializado en extranjería y que habla árabe, ya que ellos no saben castellano. Tal y como informó este diario, el padre de la fallecida quiere aportar a la investigación unos audios que conserva en su teléfono en los que su hija les relataba los episodios de maltrato que sufría. Llegó a separarse de su marido. Y le denunció. Pero después retiró la denuncia y decidió volver con él. Lo hizo, según han explicado sus padres, por las presiones que recibió de su familia política, a los que le unían también vínculos familiares, ya que su marido y ella eran primos hermanos. En ese momento el protocolo de violencia de género se cerró, porque Imane declaró que nunca la había maltratado, sino que ella le había denunciado como excusa para poder separarse de él. Meses después de la reconciliación la mató.

Los padres, que residen en Casablanca (Marruecos), se enteraron de lo ocurrido por la llamada de una de las mejores amigas de Imane en Valencia de Alcántara. Y desde aquel día centraron sus esfuerzos en conseguir viajar a España para hacerse cargo de su nieto y poder trasladar el cuerpo de su hija para darle sepultura en Marruecos. Allí vive además otra hija de Imane, fruto de una relación anterior, que está a cargo de sus abuelos maternos.

No hay avances

Tardaron un mes en lograr el pasaporte y los visados. Y llevan desde diciembre instalados en Valencia de Alcántara, en una vivienda de alquiler (a la que tenía su hija no pueden acceder porque está precintada), pero no han conseguido dar ningún paso. El juzgado no ha levantado aún la providencia que prohíbe trasladar el cuerpo de la joven fuera de España, por si hubiera que practicar más pruebas en el transcurso de la investigación; sobre todo teniendo en cuenta que el acusado se niega a declarar. Imane permanece en las instalaciones de un tanatorio, hasta que pueda regresar a Marruecos. Los gastos los cubrirá el consulado marroquí.

El juzgado no les permite todavía trasladar el cuerpo de la joven fuera del territorio nacional

Tampoco han conseguido avanzar en la custodia de su nieto, un bebé que acaba de cumplir 16 meses. Desde la noche en que su padre acabó con la vida de su madre se encuentra bajo la tutela de los servicios sociales y permanece en un centro de menores. Sus abuelos pueden visitarlo dos días a la semana, una hora por las mañanas, pero no pueden todavía llevárselo. Han entregado toda la documentación a la Junta de Extremadura y han mantenido una entrevista con los técnicos (la cita sufrió dos aplazamientos al no encontrar un traductor), pero de momento no han recibido respuesta.