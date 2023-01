No todo es el macrovertedero en las objeciones al plan de residuos que regirá la gestión en Extremadura en los próximos siete años, pero el megaproyecto de Salvatierra de los Barros también está tras muchas de las alegaciones que se han presentado al borrador inicial del Plan Integrado de Residuos de Extremadura (Pirex), del que acaba de expirar la fase de información pública. Hay 35 escritos «de entidades locales, organizaciones y ciudadanos particulares», según los datos de la Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad. En esos escritos se hace referencia a las dudas sobre una instalación de tratamiento de residuos industriales que ya se contempla dentro del propio plan; pero también a otras cuestiones sobre la gestión de los desechos en la región, no solo en el caso de los industriales, sino también los domésticos.

Esas 35 alegaciones «se estudiarán y contestarán ahora dentro del procedimiento de evaluación ambiental estratégica del Pirex, que se prevé aprobar a finales del primer semestre de este año», añaden desde el departamento de Olga García. Suponen, eso sí, más del triple de las que se presentaron durante la tramitación del anterior Pirex para el periodo 2016-2022. Entonces el borrador registró 11 escritos de entidades locales y organizaciones. No se recibieron alegaciones de ciudadanos particulares, en ese caso.

Temor en Salvatierra

«Estamos a la espera de que la Junta de Extremadura admita las alegaciones presentadas por Salva tu Tierra a la versión inicial de Plan de Residuos Integrados de Extremadura, y que considere la inconsistencia y falta de motivación de un vertedero de la capacidad propuesta en el plan», señalaba esta semana en una de sus comunicaciones la plataforma ciudadana que ha liderado la oposición al macrovertedero de Salvatierra de los Barros. A este colectivo corresponden siete de las 35 alegaciones, y en todas ellas se incide en la gestión de los residuos industriales en plantas como la que se contempla instalar en su territorio (el proyecto está pendiente de que se resuelva el recurso de alzada que presentó la empresa contra la resolución de la Junta que archivaba el expediente).

El colectivo pide, por ejemplo, que dentro de los criterios de localización que se deberán tener en consideración para autorizar nuevas instalaciones de residuos, se tengan en cuenta «las distancias a las explotaciones porcinas o a las granjas avícolas, que se recogen en su legislación específica». Es una de las cuestiones en las que los vecinos pusieron el foco en la instalación que se plantea en Salvatierra de los Barros, que estaba a menos de tres kilómetros del pueblo.

Salva tu Tierra pide que no se permitan los vertederos de gestión privada

Además cuestiona en otra de sus alegaciones el incremento que el plan contempla para una futura planta de tratamiento de residuos industriales no valorizables (que no se pueden reciclar), que pasa de 25.000 toneladas anuales a 130.000 en el borrador actual. Apuntan que «no se acompaña» el plan de «documento alguno que justifique la capacidad de 130.000 toneladas anuales de residuos industriales no peligrosos y 50.000 toneladas de residuos inertes, como informes técnicos solventes, necesarios para justificar y avalar el aumento de la capacidad, al no haberse aumentado el tejido industrial en Extremadura» .

La plataforma de Salvatierra cuestiona además que se plantee la posibilidad de que el vertedero de residuos industriales, que ya contemplaba el plan anterior y que mantiene y amplía el plan a trámite, se deber abordar «por la iniciativa pública». «No debe ser gestionada por la iniciativa privada, debido a que la realidad nos viene demostrando la mala gestión que se realiza desde el sector privado».

El Plan Integrado de Residuos de Extremadura (Pirex) plantea la creación de una instalación para la eliminación de residuos industriales no valorizables con una capacidad aproximada de 130.000 toneladas anuales, «de modo que se reduzcan los traslados de dichos rechazos a vertederos situados en otras comunidades autónomas como viene siendo habitual», en consonancia con los objetivos de reducir la huella de carbono que impulsan la legislación europea y nacional. El texto también recuerda que el anterior plan ya contemplaba una instalación de este tipo, aunque «de 25.000 toneladas anuales» y justifica el incremento «para dar cabida también a las escorias negras generadas en la planta siderúrgica ubicada en Jerez de los Caballeros, y a las escorias de fondo de horno producidas en las plantas de biomasa ubicadas en Mérida y Miajadas». La Junta entiende que de ese modo «se lograría la autosuficiencia en la región, lo cual tendrá un impacto global positivo», por esa reducción de los traslados y la huella de carbono.

Ecologistas en Acción echa en falta más «ambición» en el plan de residuos

El texto plantea por otro lado incrementar los objetivos de reciclaje de acuerdo con la nueva legislación; suprimir el depósito de residuos en vertederos; y responsabilizar a los productores de esos residuos de su tratamiento o eliminación, de acuerdo todo ello con los criterios de economía circular.

Mejorar la prevención en la gestión

A la economía circular señala también Ecologistas en Acción en sus alegaciones en las que echa en falta «ambición» en el plan. Defiende que «se debe optar por un modelo de prevención de residuos en origen desde su centro de producción, estableciendo Planes de gestión y prevención de residuos individualizados para grandes centros productores de residuos», más allá de las fábricas. Pero también añaden que «debe evitarse el movimiento de residuos a largas distancias para evitar emisiones de dióxido de carbono y trasladar impactos a otros territorios donde no se han producido los bienes de consumo»; y que «se debe apostar por modelos de pequeñas infraestructuras de gestión y separación de carácter local, que permita un transporte menos voluminoso». En el escrito sobre las alegaciones que han hecho público, no consta ninguna referencia al proyecto de vertedero que incluye este plan.