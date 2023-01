La circulación de trenes entre las estaciones de Zafra y Llerena se encuentra interrumpida desde las 5.35 horas de este lunes por el arrollamiento de un vehículo sin ocupantes situado en plena vía.

Un tren de mercancías de la empresa Medway ha arrollado a un vehículo que se encontraba situado en un punto no autorizado de paso. En el interior del coche no había ocupantes, por lo que no se han producido daños personales, aunque los restos del vehículo han quedado bajo la locomotora, según ha informado Adif en nota de prensa.

Hasta el lugar se han desplazado servicios sanitarios y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que junto con el personal técnico de Adif están trabajando para restablecer la circulación "lo antes posible".

Debido a esta incidencia, la circulación de trenes de media distancia entre Zafra y Sevilla se encuentra suspendida por este motivo.