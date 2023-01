Los paisajes extremeños perdidos en el metro de Buenos Aires

Puerta Palmas y la Torre de Espantaperros de Badajoz, el Arco de la Estrella y el Palacio de los Golfines cacereños y la Plaza Mayor de Trujillo. Son estampas que lucen en la estación de San Juan del metro de Buenos Aires. Sin embargo, el Subte (subterráneo) de la capital argentina sitúa estos monumentos en una región española tan desconocida como inexistente: ‘Levante’. Así lo expone Jacinto Jesús Marabel Matos en un artículo publicado en la Revista Ñ del diario argentino Clarín.

Este pacense firma el artículo ‘El subte extremeño perdido en Buenos Aires’, en el que señala el error histórico: «Lo he escrito como una anécdota y una cosa curiosa, pero sería interesante movernos para que se sepa qué es realmente», dice Marabel. «Yo había visto ese error hace tiempo a través de unos amigos que estuvieron allí y me lo mostraron. Hablando con una periodista argentina, que me entrevistó por un artículo que escribí sobre violencia de género en una revista de Derecho, le comenté el tema y me animó a que escribiera sobre ello», cuenta.

Tal y como explica Marabel, San Juan es una estación de la Línea C del metro bonarense, el más antiguo de Sudamérica. El primer trecho de esa línea fue inaugurado en 1934, construido en parte por la compañía Hispano Argentina de Obras Públicas y Finanzas. «Rafael Benjumea, conde de Guadalhorce y presidente de la contratista que ejecutó las obras, se empeñó en decorar las estaciones de esta línea con grandes murales de mayólicas en los que se representaran estampas de España», describe este pacense, que muestra un ejemplar de la histórica revista porteña ‘Caras y Caretas’ en el que se recoge el reportaje ‘España en las entrañas de Buenos Aires’. «Sin embargo, en 2017 la entidad gestora del metro editó un libro, Arte en el Subte, en el que se comete el error de atribuir esas estampas extremeñas con una región a la que se refieren como ‘Levante’ y se dice que esos monumentos se sitúan en Murcia, Albacete y Valencia», describe. «Quizás vieron las palmeras y de ahí viene la confusión. Yo creo que parte del desconocimiento. Probablemente bajas al metro y ni te fijas, pero no deja de ser una cosa para reivindicar», agrega.

El error cometido en ese libro persiste en la cartelería que explica la decoración de la estación, que cuenta en el otro andén con vistas de Castilla, de los cascos históricos de Zamora, Salamanca y León.

Otras estampas españolas se pueden ver en las diferentes estaciones de la C, pero Extremadura, por este error, está desaparecida de esta infraestructura, considerada como Patrimonio de la Ciudad.

San Juan es una estación situada en el emblemático barrio de San Telmo, en el corazón de la capital argentina. Un lugar de peregrinación por sus atractivos turísticos, como su mercado, sus museos, tanguerías, o la escultura de Mafalda, Susanita y Manolito --los personajes de Quino-- en su Paseo de la Historieta.

Este periódico ha intentado contactar tanto con la empresa que gestiona el Subte como con el Gobierno de la capital para saber si conocen este fallo pero no ha recibido, por el momento, respuesta.

«Si lo llevamos al extremo, es como si aquí se pinta un mural de Maradona y ponemos que es Pelé», señala Marabel.