Extremadura solo financiará la vacuna contra la meningitis B a los bebés que hayan nacido a partir del 1 de noviembre del 2022. Para los que hayan nacido antes de esa fecha serán los padres o tutores los que tendrán que seguir abonándola si quieren inmunizar a sus hijos, como ocurría hasta ahora. La protección frente a esta enfermedad es nueva desde este año en Extremadura. La incluyó después de que se aprobara en el Consejo Interterritorial de Salud, que pedía a las comunidades autónomas incorporarla en sus calendarios antes de 2024, pero la región quiso empezar a administrarla en este 2023. En España se comercializan dos preparados: Bexsero, del laboratorio GSK (antes Novartis) e indicada para niños de dos meses a 10 años (que es la que se pondrá en la región porque es la que ha aprobado el Ministerio), y Trumenba, de la farmacéutica Pfizer, a partir de los 10 años. Consta de tres dosis y el precio de la pauta completa supera los 300 euros, cantidad que hasta ahora tenían que pagar de su bolsillo los progenitores.

En el nuevo calendario fija su administración a los dos, a los cuatro y a los doce meses de edad, por eso solo se financiará como máximo la de aquellos niños que no se hubieran puesto todavía la primera dosis por no haber cumplido los dos meses. Sin embargo, muchos padres que a día de hoy no habían vacunado a sus hijos al no estar incluida en ese programa de vacunas, han pedido ahora a sus pediatras que se la receten, pero se lo han denegado. La Dirección de Salud Pública ha recibido ya varias reclamaciones de afectados.

Se les contestará, pero también se les denegará. Tal y como advirtió ayer el vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, esta solo se financiará a los recién nacidos a los que les tocara vacunarse desde que ha entrado en vigor la nueva orden, el pasado 1 de enero; y no a los anteriores. Por tanto, insiste, solo será prescrita por los pediatras si el bebé ha nacido a partir del 1 de enero o si cumple los dos meses (edad a la que debe recibir la primera pauta) también en este mes de enero. «Se está recuperando a aquellos niños que cumpliesen dos meses en enero del 2023 para que se la pudiesen poner pero recuperar al resto es difícil que se le pueda dar solución», apuntó. El titular de Sanidad asegura que es la forma de actuar siempre que se ha incluido una nueva vacuna en el calendario.

Las familias han denunciado

Ha sido la Asociación Pachamama Mérida la que ha denunciado esta situación, después de tener conocimiento de que varios centros de salud hayan negado su administración primero «a los bebés nacidos antes del 1 de enero» y después a los nacidos «antes del 1 de noviembre de 2022», «obligando a las familias a comprarla en las farmacias». Fue precisamente a raíz de las denuncias de estos padres cuando Sanidad amplió el margen de financiación y permitió prescribirla a los bebés nacidos a partir de noviembre, ya que en un principio solo se permitía a los que nacieron desde el 1 de enero.

Las familias que no se la hubieran puesto a sus hijos y quieran hacerlo deben pagarla. Cuesta 300 €

En cambio, según critica el colectivo, la resolución en la que se aprobó este nuevo calendario vacunal «establece que se deben administrar tres dosis de vacuna contra la enfermedad meningocócica (Bexsero) y en ningún caso especifica que solo sean susceptibles de recibirlas los nacidos a partir de una fecha concreta. Esta resolución establece que la administración de esta vacuna surtirá efectos a partir del 1 de enero de 2023. Con lo cual, - insta la asociación- se deben administrar todas las dosis pertinentes para la adecuada inmunización a partir de dicho momento».

No hacerlo, advierte Pachamama, «deja al resto de menores nacidos antes de esa fecha sin cobertura y esto conlleva el peligro de que haya bebés sin inmunizar porque existan familias que no puedan afrontar el gasto que supone cualquiera de las tres dosis, por lo que se está negando un derecho adquirido en la legalidad poniendo en peligro la salud de los niños y niñas extremeños».

«Recuperar al resto de los niños es difícil», dice el consejero de Sanidad, José María Vergeles

La de la meningitis B es una de las cuatro nuevas vacunas que pone de forma gratuita Extremadura desde el comienzo de este año. Pero es la única a la que afecta esta medida, tal y como ha confirmado a este diario la Consejería de Sanidad. De esta forma, la de la gripe, que se pondrá a partir de ahora a todos los niños de entre seis meses y 5 años, se administra cada año, con lo que se podrá inmunizar toda la población infantil comprendida en ese tramo de edad que así lo requiera.

También la del Virus del Papiloma Humano (VPH), que el Servicio Extremeño de Salud (SES) inyectará de forma gratuita a los varones mayores de 12 años (hasta ahora solo se ponía a las niñas). Está previsto proteger a unos 5.000 niños nacidos en 2011, a los que se les administrará en la revisión de los 12 años, tal y como se hace con las niñas. En cambio en este caso sí que se recetará a aquellos menores que tengan más de esa edad y que no se habían inmunizado hasta ahora al no estar incluida en el calendario. La vacuna se suministra en dos dosis, con un intervalo de seis meses.

Por último la del Herpes Zóster, para mayores de 65 años, también podrá ponérsela todo el que lo requiera. De hecho, Sanidad ya anunció cuando aprobó el nuevo calendario, que su objetivo era recuperar a población mayor de esa edad para protegerla, comenzando por los mayores de 80 años. En este caso también se ponen dos dosis con un intervalo de seis meses.