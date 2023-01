Tres siglos han tenido que pasar para que una mujer haya formado parte de Los danzantes de Peloche, que son los encargados de animar al pueblo con su música y baile durante las fiestas patronales de San Antonio Abad (San Antón), que se celebran cada año entre el 16 y el 18 de enero, y que el pasado 15 de noviembre fueron declaradas Bien de Interés Cultural (BIC) por la Junta de Extremadura. Y es que con permiso del santo, Lole Serrano ha sido este martes la protagonista en el día grande de esta pedanía de Herrera del Duque, al recorrer por primera vez las calles de la localidad danzando junto a los otros seis integrantes del grupo, que tradicionalmente solo ha estado conformado por hombres.

«He sentido mucha emoción y tengo la sensación positiva de haber abierto puertas a otras mujeres. Nosotras tenemos el mismo derecho a danzar que los hombres, ya que tenemos la misma fe en el santo y siempre hemos estado vetadas», sostiene la danzante. La preparación de la fiesta se inicia el 6 de enero, fecha en la que ya se sabe con seguridad quién va a ser el mayordomo. Ese es el día que los hombres aprovechan para ir a la casa del mayordomo y ‘brindarse’ para ser danzantes, movidos por una promesa, por agradecimiento o por compromiso con el mayordomo. Al día siguiente, comienzan los ensayos de la danza en la Casa del Santo de la hermandad.

A sus 59 años, Lole se había propuesto hasta en tres ocasiones para formar parte de los danzantes, sin embargo, no ha sido hasta este año cuando a raíz de una suplencia el mayordomo le ofreció que bailara. «Mi hija fue la primera guitarrista que salió acompañando a los danzantes en 2015 y yo iba a los ensayos. Empecé a aprender la danza y me entró el gusallino de que podríamos danzar las mujeres», relata. «Este año, me puse de suplente una noche porque faltaba uno y el mayordomo me preguntó si quería bailar, así que pensé que este era mi momento», prosigue. Fue entonces cuando el resto de los danzantes dieron su aprobación, a la que también se sumó el cura, y Lole se puso a ensayar concienzudamente para al fin poder bailar en las fiestas.

La primera vez que Lole danzó junto a sus compañeros fue el 14 de enero. De manera excepcional, ese día se vistieron de gala porque tuvo lugar un acto de celebración del BIC al que acudió el presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara. «Cuando me vi vestida estaba ya un poco atacada, pero fue cuando recibimos danzando al mayordomo para dirigirnos al acto cuando me puse a llorar. Fue muy emocionante», confiesa. Tras esta primera toma de contacto, los nervios de hoy eran muy diferentes. La expectación generada al ser la primera mujer en danzar en la procesión del santo, le supuso mayor presión al no querer defraudar.

Un día para recordar

Cada 17 de enero, la pedanía despierta con las brasas de las hogueras anunciando el día grande de las fiestas patronales. Por la mañana, los danzantes acudieron muy temprano a la casa del mayordomo a comerse unas migas. Posteriormente, fueron ofreciendo una copa de anís a los vecinos y pidiendo limosna para el santo. Ya durante la procesión del santo, bailaron durante todo el recorrido delante de la imagen ataviados con camisa de chorreras y flores a la espalda, mantón de manila a la cintura, y pantalón con cascabeles y lazos.

«Pensaba que me iba a asfixiar bailando por el pueblo porque tiene muchas cuestas. Por las noches solamente pensaba eso porque no quería defraudar a nadie de ninguna manera. Imagina que en las cuestas me hubiera venido abajo y la gente lo achacara a que soy una mujer. Creo que al final, hasta el santo me ha echado una mano», bromea. Tras hacer historia, Lole solo espera que su ‘hazaña’ sirva para cambiar las cosas: «He cumplido mi sueño y espero que haber sido danzante abra las puertas para que otras mujeres se animen a danzar». Por último, y en relación a la declaración de las fiestas como bien cultural, señala que «la gente del pueblo está como loca de contenta». «Creo que es la única manera de que la fiesta sea conocida fuera de la zona y ayudará a que vengan más visitantes», subraya.