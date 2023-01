Los comedores de los concertados se seguirán pagando hasta junio

Los comedores escolares de los colegios concertados y de los públicos gestionados por Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (Ampas) también serán gratis hasta final de curso, pero en este caso los progenitores deberán adelantar la cuota durante todo el año. Después se les devolverá con carácter retroactivo desde el mes de enero. El mecanismo que se utilizará para materializar la gratuidad es el mismo que el que se realizaba hasta ahora para subvencionar este servicio a las familias vulnerables, que también se veían obligadas a adelantar esta cuota y después acogerse a una línea de ayudas para recuperarla. La Junta de Extremadura trabaja todavía en la redacción de la orden que regulará esta subvención y espera que pueda publicarse en el mes de marzo, tal y como ha confirmado la Consejería de Educación. Los comedores públicos son gratuitos desde el 1 de enero y en este caso las familias no deben aportar nada de su bolsillo por adelantado.

En los concertados el Gobierno regional subvencionará como máximo la misma cantidad que en los públicos, independientemente de que el menú cueste aquí más caro. Es decir, solo se dará a estas familias un máximo de 90 euros al mes (540 euros si se cuenta el periodo de enero a junio), que es lo que cuestan los menús gestionados por la Administración autonómica (4,2 euros). La diferencia deberán aportarla de su bolsillo. Después la justificación de haber abonado la cuota mensual es lo que les servirá para poder acogerse a esta ayuda, que será concedida únicamente a todos los alumnos que ya estuvieran utilizando el comedor durante el primer trimestre y no para los nuevos, tal y como ocurre en los públicos.

«Entendemos que el beneficio es el mismo pero hay que adecuarlo a la gestión de estos otros comedores. Confío en que se lleve a efecto y que más pronto que tarde esté todo solucionado», indica la presidenta de la Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos de Extremadura, Maribel Rengel. Educación aclara que con los concertados se sigue este procedimiento para garantizar que el dinero concedido se emplea en el comedor escolar y no en otro asunto. «No se puede dar una ayuda y no tener la garantía de que se va a destinar a dicho fin», afirma la Consejería. La medida beneficiará a unos 1.200 alumnos. En este caso la gratuidad no se extenderá a las aulas matinales, como sí ocurre con los colegios públicos.

21.000 alumnos

Con estos, serán 21.000 los estudiantes que tendrán comedor y aula matinal gratis durante al menos seis meses. Para ello la Junta de Extremadura ha reservado 1,2 millones de euros en las cuentas de 2023. Solo podrán beneficiarse los que ya estuvieran apuntados a cualquiera de los dos servicios con anterioridad a la puesta en marcha de esta deducción. En el caso de los nuevos, solo se aceptará si se trata de un alumno de nuevo ingreso en el colegio o porque se haya inscrito por conciliación familiar, aunque en este caso los padres deberán acreditar que sus circunstancias personales o laborales han cambiado con respecto al primer trimestre (por ejemplo, si alguno de los progenitores que se encargaba del cuidado del menor empieza a trabajar).

Además, solo será aplicable para el presente curso, por lo tanto, a partir del próximo mes de septiembre, las familias deberán volver a abonar la cuota de comedor y de aula matinal. Para extender la gratuidad durante el próximo año habrá que contemplar otra partida en los presupuestos regionales.