Presentamos los datos actualizados a día 19 de enero de 2023 de la Lonja agropecuaria de Extremadura.

Comentario de mercado de porcino

Continuamos en plena campaña de sacrificio para los animales de bellota y con ello, la prioridad para los mataderos sigue siendo estos animales. Por consiguiente, repercute directamente, como todos los años, en los animales cebados de pienso, si bien, la operatividad es del 100%, pero no existen tantos problemas como antaño. En cuanto a los animales cebados de pienso, la oferta continúa siendo algo más elevada que la demanda, con lo que continúa la tendencia a la baja para estos animales. No asi se comportan el mercado de los lechones, se confirma una oferta cada día menor a lo que hay que sumar la demanda con destino a las plazas que quedan vacías en el campo para reponer los animales que se van sacrificando, anotando una subida en esta categoría. No asi se comportan los tostones, que, para estos, la tendencia es a la baja. En definitiva, sin cambio en la tendencia para los cebados y lechones con tendencia al alza. A.G.P.G

