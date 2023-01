Según el último informe del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad Extremadura es la segunda comunidad con el índice de positividad covid más alto. Según estos datos en la región el 17,6% de las pruebas diagnósticas realizadas en los centros de salud y hospitales arrojan un resultado positivo en coronavirus, cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que no se supere el 5%. La comunidad está seis puntos por encima de la media del conjunto nacional, con una tasa de positividad del 11,1%, según se refleja en este mismo informe. Estas pruebas han permitido volver a comprobar que en la región el 100% de los contagios se deben a la cepa Ómicron, sin rastro de momento de la americana, que ya se ha extendido por otros territorios del país, aunque no de forma mayoritaria.

Donde más se notan estos datos es en las farmacias, donde han experimentado que en las últimas semanas ha crecido casi un 50% la venta de test de antígenos y de mascarillas con respecto al mes de noviembre, que fue cuando comenzó la campaña de los virus respiratorios, tal y como informa el presidente del colegio de farmacéuticos de Badajoz, Cecilio Venegas. Las mascarillas aún son obligatorias en los centros sanitarios y en el transporte público, aunque la ministra de Sanidad, Carolina Darias, ya ha anunciado que su obligatoriedad se retirará de estos últimos espacios muy pronto.

Este repunte de casos, sin embargo, casi no está teniendo incidencia en los hospitales, donde los pacientes con coronavirus no ocupan ni el 2% de las camas hospitalarias de planta y de las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI). “Este año está siendo muy malo en cuanto a infecciones respiratorias por eso es posible que, por precaución, la gente vuelva un poco a ponerse la mascarilla”, apunta un especialista en Medicina Interna que trabaja en el Complejo Hospitalario de Cáceres. En ello tiene que ver, una vez más, la vacuna. “Puede ser que ahora haya un repunte de coronavirus pero al estar vacunados esos contagios no llegan a los hospitales”, argumenta. No era lo que se esperaba, al menos el equipo que dirige. “Pensé que iba a haber otra ola después de las navidades, pero no parece que vaya a ser así. El año pasado por estas fechas teníamos 70 ingresos (habla siempre de Cáceres) y que ahora no los haya es por la vacuna”, incide este especialista.

Aún así, los hospitales están colapsados, pero de pacientes a los que ha afectado de forma grave la gripe y el Virus Respiratorio Sincitial (VRS), la mayoría de edad avanzada. De hecho, según confirma este especialista desde el comienzo de la campaña de los virus respiratorios estos dos últimos se han cobrado más vidas que el coronavirus. “En Cáceres desde noviembre han fallecido por covid seis personas y por gripe y VRS se puede multiplicar por cinco”, sostiene. Lo confirman los datos del Ministerio de Sanidad: en la última semana la tasa de mortalidad del covid se situó en la región en 6,61 fallecimientos por cada millón de habitantes, cuando la tasa de mortalidad global de toda la pandemia fue de 252,73 muertes por cada 100.000 habitantes. En mayores de 60 años esa letalidad está en estos momentos en el 3,1%.