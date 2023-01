Los trasplantes de órganos suben un 40% en Extremadura: «Volví a nacer con 53 años»

«Volví a nacer a los 53 años y desde entonces celebro dos cumpleaños al año», cuenta Antonio Amado, que hoy tiene 63 años. Este extremeño volvió a nacer en un quirófano aquel día de julio en el que le hicieron un doble trasplante de riñón y páncreas que acabó de raíz con la diabetes que le diagnosticaron cuando tenía solo ocho años. Desde tan pequeño se venía pinchando insulina a diario. Día tras día durante 45 años. «Lo he pasado muy mal, además tenía fobia a las agujas y era incapaz». Primero, de niño, le pinchaban sus padres y luego su esposa o alguno de sus dos hijos hasta que la enfermedad empeoró, «la diabetes me comía por dentro, me encontraba fatal» y llegó a tener que dializarse en casa tres veces al día a través de un catéter peritoneal. Así durante 7 meses. «Era un esclavo. Jamás pensé que dejaría de ser diabético, ni que llegaría a cumplir los 63 años», dice con un nudo en la garganta. Pero así ha sido gracias al trasplante de dos órganos, una compleja intervención quirúrgica que vuelve a incrementarse en la sanidad pública tras las dificultades del covid y a batir récord históricos.

Así lo muestra el balance de la actividad del 2022 que ayer ofreció la Organización Nacional de Trasplantes (ONT) en Madrid. España alcanzó los 5.383 trasplantes de órganos durante el año pasado, un 13% más que en el ejercicio anterior. Un incremento mayor se ha registrado en Extremadura, con un 40% más de trasplantes realizados durante el 2022.

En total, durante el año pasado los profesionales del Servicio Extremeño de Salud (SES) llevaron a cabo 91 trasplantes, frente a los 65 efectuados en 2021. De hecho, Extremadura registró el segundo mejor dato anual en su historia desde que se llevan a cabo estas intervenciones en la comunidad. La mejor cifra se logró en 2018 cuando se realizaron 100 trasplantes.

Sin duda, el fin de la pandemia de covid, el aumento generalizado de donantes, especialmente en asistolia, y una mejor coordinación de los equipos está detrás del incremento experimentado, aunque el SES remite a una próxima rueda de prensa para analizar los datos con más detalle.

En concreto y según el último balance de la ONT, el hospital universitario de Badajoz, el único de la región que realiza estas intervenciones, llevó a cabo 63 trasplantes renales (23 más que en 2021) y otros 28 trasplantes hepáticos (tres más que el año anterior), los dos únicos que se realizan en la comunidad. Esas 91 intervenciones del 2022 suponen un incremento del 40% en la actividad y supone, en definitiva, que 91 personas tengan una nueva oportunidad de seguir viviendo y de mejorar su calidad de vida, como le ocurrió a Antonio Amado: «La diferencia después del trasplante fue total, te cambia la vida por completo. Me quedan secuelas que provocó la diabetes, en los ojos y en las piernas, pero yo he vuelto a nacer y he dejado de ser diabético, algo totalmente impensable para mí», dice emocionado y agradecido a aquel joven de Madrid que de forma altruista y anónimamente, como todos, le donó la vida. «Todos los días me acuerdo de esa familia y todos los días le doy las gracias». Porque sin donantes, sin familias que dicen 'sí' cuando llega la muerte de un ser querido, Antonio quizá no seguiría con vida hoy. «El día que me llamaron me tocó la lotería y sin jugar», enfatiza. Por eso, anima a donar vida cuando la propia se apaga. «Para qué te valen los órganos si estás muerto». Y recuerda que en esa lista de espera para ser trasplantado una vez estuvo su nombre, pero «mañana puede poner el de cualquiera, todos podemos estar ahí».

Y nada tiene que ver esto con ser de una comunidad u otra. De hecho Antonio, natural de La Zarza y residente en Almendralejo, fue intervenido en Salamanca. Hay que recordar que el sistema de trasplantes funciona a través de una red conexionada, ya que en comunidades como Extremadura solo se realizan dos tipos de trasplantes (renales y hepáticos), el resto (pulmonares, cardiacos, de páncreas e intestinales) se hace fuera de la comunidad, lo que supone que hay más extremeños beneficiados además de aquellos 91 trasplantes del SES de 2022, otro año de récord.