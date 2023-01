Lucha por el «abandono sanitario»: más listas de espera y menos servicios

«Tenemos una sensación de abandono y de degradación de las condiciones de vida que son alarmantes. La sanidad está colapsada, cada vez contamos con menos recursos». Quien habla es Josué Carretero, portavoz de la plataforma ciudadana creada para reivindicar un hospital en la Sierra de San Pedro, una mancomunidad con casi 14.000 habitantes y a la que pertenecen nueve municipios. En el centro de salud llevan tres años sin pediatra. La población infantil es atendida solo un día a la semana (o cada 15 días) por uno de los médicos de familia, que tiene que dejar esa jornada de asistir a sus pacientes para pasar consulta a los niños.

Tampoco cuentan con una ambulancia medicalizada porque la que tenían ha sido retirada con la entrada en vigor del nuevo contrato de transporte sanitario. Eso sí, cuando en Valencia de Alcántara se celebró un congreso sobre despoblación con la asistencia de autoridades, ellos acudieron, se queja el portavoz del colectivo, «acompañados de una ambulancia medicalizada, por si les pasaba algo, que nosotros no la tengamos a diario no importa», expresa.

Además el hospital más cercano, el de Cáceres, está a hora y media de distancia. «Los enfermos crónicos que tienen que ir a diálisis o a quimioterapia se montan en una ambulancia que sale a las ocho de la mañana, recoge a enfermos por todos los pueblos y no regresan a casa hasta las diez de la noche», señala.

Peor es cuando se presenta una urgencia que no pueda ser atendida en el centro de salud (este último tampoco está cerca, sino a 40 kilómetros): «La distancia a Cáceres es larguísima, lo que ha llevado a que en varias ocasiones el enfermo fallezca en el trayecto», advierte. La situación, asegura Josué Carretero, se ha agravado tras la pandemia. De ahí que el colectivo naciera hace poco más de un año para reivindicar no solo la construcción de un hospital en la mancomunidad o, en su defecto, un centro de especialidades donde poder acudir a las consultas, sino también una mejora de la Atención Primaria, que es la que más se ha deteriorado.

Extremadura, la que _más invierte en Atención Primaria _por habitante, pero los pacientes le dan un 6 de nota

Se sienten abandonados, sensación compartida por muchos de los extremeños, independientemente de si residen en una zona rural o en las grandes ciudades. Sobre todo ello debatieron ayer cinco colectivos que defienden la sanidad pública de la región en una charla organizada por la Asociación 25 de marzo en Mérida. Quieren unirse para sumar fuerzas y presionar de forma conjunta para lograr una mejora en la asistencia que se recibe.

Sin ambulancia ni pediatra

En la charla también participó el Movimiento en Defensa de la Sanidad y los Servicios Públicos de Montijo, que comparte casi las mismas reivindicaciones. Su centro de salud, del que dependen 25.000 personas, tiene déficit de médicos y enfermeros, carece de una ambulancia medicalizada y los fines de semana no cuenta con un pediatra de urgencia, «si un niño se pone enfermo hay que llevarlo a Badajoz», a más de 40 minutos, reprocha Rafael Cruz, portavoz de la plataforma. Coincide en que el «deterioro» es más acusado tras la pandemia: «En Atención Primaria nos dan cita tarde y muchas veces nunca, notamos que cada día estamos peor atendidos, por eso hemos empezado a organizarnos, la gente está muy cansada», reconoce.

El 14,3% de los usuarios nunca consiguió acceder al médico el año pasado cuando lo demandó

Esta falta de medios les pone muchas veces, dice, «en peligro». «El otro día en el partido de la Unión Deportiva Montijo un asistente sufrió un ictus y la ambulancia tuvo que venir de Badajoz a buscarlo. Tardó dos horas y casi le cuesta la vida», apunta Cruz, cuyo colectivo ya ha recogido firmas para exigir al Servicio Extremeño de Salud (SES) que dote a su área de los médicos y de los servicios necesarios. No han recibido respuesta.

Para los expertos, el gasto en farmacia es reflejo de la saturación en Primaria: En la región es el más alto del país

Lo mismo en Llerena, donde la Plataforma en Auxilio del Hospital Comarcal de esta localidad, también presente ayer en la charla, reclama la recuperación de los servicios asistenciales perdidos en este complejo hospitalario. Ya no se pasan consultas de Traumatología, no se realizan cirugías mayores y solo se hacen radiografías 15 días al mes. Tampoco cuentan con una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), comprometida en el año 2016 por unanimidad en la Asamblea de Extremadura. «Si antes se realizaban unas 18 consultas diarias ahora solo son seis, por eso hay tanta lista de espera», puntualiza la presidenta, Rosa Julián.

«El hospital más cercano está a una hora y media, no tenemos pediatra en el centro de salud y nos han quitado la ambulancia» Josué Carretero - PLATAFORMA CIUDADANA COMARCAL POR UN HOSPITAL EN SIERRA DE SAN PEDRO

Ahora, para esas consultas que antes se prestaban en este hospital, los pacientes deben trasladarse hasta Zafra, a más de 80 kilómetros de algunos municipios. Y lo mismo para las urgencias de esas especialidades que ya no están presentes en Llerena, también hay que desplazarse a Zafra. «Si uno tiene un accidente y necesita ser atendido en Traumatología hay que ir a Zafra. Lo grave es que es que para ir hasta allí tienes que pasar por delante de otro hospital al que no puedes entrar. Es bochornoso», sostiene. Lo que solicitan es que estas especialidades se cubran en los dos hospitales, como ocurría hace cinco años, y no se centralicen solo en uno. «Nos quieren comparar con Badajoz, donde hay tres hospitales, cada uno con especialidades distintas, pero no es lo mismo porque en Badajoz están en la misma ciudad, aquí no», reprocha Julián.

En Atención Primaria más de lo mismo: «Estamos fatal, no tenemos médicos de familia, no quieren venir a nuestros pueblos, pero es que tampoco hacen nada por traerlos, les hacen contratos por meses y no se les incentiva. Y mientras nosotros seguimos teniendo que esperar más de una semana para ir al médico», apunta Rosa Julián.

Los datos confirman el colapso

Este colapso en medicina de familia lo corroboran los datos publicados esta semana por la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública. El 47,7% de los extremeños tuvo que esperar en 2022 más de una semana para ser atendido en el centro de salud, casi el triple que el año anterior. Y el 14,3% de los que intentaron pedir una cita por un problema de salud no la consiguió nunca. De media, según este informe, los usuarios tuvieron que esperar en Extremadura 6,6 días para ser atendidos en Atención Primaria.

«La privatización es el principal problema, invierten en externalizar servicios mientras siguen desmantelando la pública» Concha Ortiz - COORDINADORA ANTIPRIVATIZACIÓN

Ante este aumento de las listas de espera la solución en muchos casos se limita a derivar consultas a la privada, pero esto deteriora aún más el sistema público. «La privatización es el principal problema, pero es un problema silencioso», puntualiza la portavoz de la Coordinadora Antiprivatización, Concha Ortiz. «Aquí no hay un gran negocio en la privada como ocurre en Madrid o Valencia, pero empezó privatizándose la lavandería, después la limpieza, luego las ambulancias,... Y ahora también la asistencia médica», reconoce la portavoz. En Extremadura se derivan sobre todo las cirugías menores y la realización de pruebas diagnósticas, según subraya este colectivo, que cree que la solución pasa por modificar las leyes que permiten la inversión pública en la sanidad privada. «Se excusan en que no encuentran médicos (para justificar las listas de espera), pero ahora es el momento con mayor número de médicos colegiados de la historia. Y mientras ellos invierten en llevar servicios a la privada (para descongestionar las listas de espero) lo que están consiguiendo es desmantelar más la pública», incide Concha Ortiz.

«No tenemos ambulancia medicalizada y los fines de semana no hay pediatra, si un niño se pone malo hay que llevarlo a Badajoz» Rafael Cruz - MOVIMIENTO EN DEFENSA DE LA SANIDAD Y LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE MONTIJO

El informe de la federación revela también que el 22,25% de los especialistas tiene más de 1.500 tarjetas sanitarias asociadas. «En los últimos años se ha propiciado mucho la dotación tecnológica de los hospitales pero se ha abandonado la Primaria. Este problema de las tarjetas asociadas a los médicos se viene reivindicando desde los años 90. Y ahora ha empeorado porque la población ha envejecido, por lo que los pacientes requieren más tiempo de atención y tiempo es lo que no hay», argumenta el portavoz regional de este colectivo, Remigio Cordero, que también asistió ayer al evento. Los auxiliares administrativos, por su parte, asumen una ratio de 3.388 usuarios por trabajador, lo que explica la dificultad para que en los centros de salud se coja el teléfono.

«En el hospital ya no hay Traumatología ni Cirugía y han recortado Radiología. Las listas de espera son cada vez más grandes» Rosa Julián - PLATAFORMA EN AUXILIO DEL HOSPITAL COMARCAL DE LLERENA

Estos datos también ponen de manifiesto que Extremadura es, un año más, la comunidad que más gasta en farmacia por habitante, 332,5 euros. Esta es, según dicen los expertos, otra evidencia más de que el sistema está saturado. «La presión por el poco tiempo que se tiene para atender a los pacientes hace que el médico tenga que resolver recetando fármacos, pero los médicos no quieren», sostiene Cordero.

Problemas organizativos

La solución no solo pasa por incrementar la inversión para contar con más medios. De hecho, según el documento de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, Extremadura vuelve a situarse como la comunidad que más gasta en Atención Primaria por habitante, con una inversión per cápita de 274,75 euros en 2022. «El gasto sanitario en proporción al PIB en Extremadura es de los más altos de España pero a pesar de ello hay problemas de organización y de gestión. En esto influye la politización de los puestos de responsabilidad, que llegan hasta los jefes de enfermería de una determinada planta», puntualiza el portavoz de la federación en la región, Remigio Cordero.

«El gasto sanitario en proporción al PIB en Extremadura es de los más altos, pero hay problemas de gestión» Remigio Cordero - ASOCIACIÓN EN DEFENSA DE LA SANIDAD PÚBLICA

A pesar de ello, en la región el 70,3% de la población seguiría eligiendo la sanidad pública frente a la privada, aunque la atención que recibió de su médico se queda en casi en el aprobado. Según este informe, los extremeños le dan a la asistencia prestada en 2022 un 6,2 de nota, un punto menos que en 2019.