PrEP: Una estrategia «coste-eficaz» contra el VIH

Prevenir con una eficacia que roza el 100% las posibilidades de contraer el virus de inmunodeficiencia humana (VIH). Es lo que hace el tratamiento de la profilaxis preexposición (PrEP). «Una pastillita al día para que no se infecten», es su funcionamiento resumido por Carlos Martín, responsable de la Unidad de Servicio de Medicina de Enfermedades Infecciosas de Cáceres.

En toda la región, según los últimos datos del SES, son 88 las personas que siguen este tratamiento, un número que se ha multiplicado por 17 desde que entrara en la cartera de servicios de la sanidad pública el 1 de noviembre de 2019, con cinco pacientes. El doctor Martín atiende a buena parte de ellos, pues en su consulta hay actualmente alrededor de 70 usuarios de la PrEP: «Está dirigida a personas de alto riesgo. Tiene que ser una persona mayor de 18 años y que se haya descartado que esté infectado. Todos los pacientes que tengo son varones que practican sexo con otros varones, jóvenes, menores de 40 años. Nunca se me ha dado el caso de una mujer», describe Martín.

Además de la importancia de la prevención para que una persona sana no se infecte y evitar la transmisión del virus, este médico hace hincapié en el «coste-beneficio» económico que el tratamiento tiene para la sanidad pública: «La prevención no llega a 20 euros al mes por paciente mientras que el tratamiento contra el VIH está en alrededor de 500, solo en fármacos, a los que hay que sumar el coste de los controles, los análisis... Y es un paciente de por vida», explica.

Control

Otra ventaja a la que apunta este médico es el hecho de que, gracias a la PrEP, estos hombres están controlados dentro del sistema de salud, ya que se tienen que realizar analíticas cada tres meses: «Es una manera de entrar en la rueda del sistema sanitario. Lo único que nos daría miedo es que un paciente no siguiera bien el tratamiento se infectara y creara un virus más resistente. Nunca se nos ha infectado nadie por VIH, sí por otras enfermedades de transmisión sexual (ETS): sífilis, clamidia... Algo que también se va a controlar porque lo vamos a detectar como máximo en tres meses», expone.

Si la persona está sana, la pastilla no tiene contraindicaciones: «Había un tratamiento anterior en el que, a la larga, podría tener un efecto renal y óseo. Ahora, con la PrEP, nunca se ha dado, ni aquí ni en ningún sitio, pero también vigilamos estos parámetros por si acaso», cuenta.

Por esta razón, este médico afirma que el único motivo por el que no indicaría el tratamiento sería si la persona «de verdad» tuviera pareja estable y/o usara el preservativo.

La moral

En cuanto a las posibles preguntas o juicios de valor que el uso de esta pastilla pueda hacer surgir por dirigirse a personas que realizan prácticas sexuales de riesgo, Martín es tajante: «La postura moral a los médicos no nos compete. No somos rectores morales de la sociedad». Alude además a la importancia de las políticas de prevención del riesgo: «Por ejemplo, hay este fenómeno del ‘chemsex’, de practicar sexo mientras consumes drogas. Una persona se va a una sauna a Madrid y se pasa todo el fin de semana así, pues corre un riesgo elevadísimo de infectarse y prevenir esta transmisión es vital», remarca. «Lo que hay que asumir son los hechos. Si alguien llega hasta mi consulta es porque quiere tener sexo sin preservativo, esto es así y la moral no tiene que influir en mi conducta clínica. Vamos a prevenir, que es lo más inteligente», insiste.

«La población homosexual lleva años viviendo con la mosca del VIH detrás de la oreja» Enrique Hermosel - Usuario de la PrEP

El testimonio

Poder disfrutar de una vida sexual activa mientras cuida de su salud es la primera razón que da uno de los pacientes de Martín para tomar la PrEP. Enrique Hermosel habla de «tomar medidas de prevención en lugar de censurar». «La población homosexual lleva años viviendo con el estigma, con la mosca del VIH detrás de la oreja, y cada uno tiene que disfrutar de su sexualidad como crea», afirma.

Este joven de 27 años lleva dos con el tratamiento y dice que lo dejará el día que tenga una pareja estable. «La enfermera además nos tiene firmes y sabemos lo importante que es la protección. El sexo siempre es un consenso con la otra persona, al final es cosa de dos», subraya.

Hermosel insiste en romper con los estigmas. Y no solo de la PrEP, sino también del propio VIH: «Se les debería dar mucha más visibilidad. Necesitamos que la gente conozca, que la gente sepa, que se informe», remacha, y hace un llamamiento: «Como sanitario, creo que debemos actualizarnos, hay que incidir en la Atención Primaria y en las zonas rurales, para que se conozcan estas posibilidades», dice. Él mismo sufrió este «desconocimiento» en su centro de salud y llegó al tratamiento a través de la Fundación Triángulo.

Martín por su parte reconoce que casi la mitad de sus pacientes han llegado a su unidad por conductos diferentes al reglamentario, que es a través del médico de cabecera: «A veces ocurre que esa cercanía hace que el paciente no quiera consultarlo allí, contárselo al mismo médico al que va su madre. Otras veces puede ser que el facultativo esté poco informado o que por ideología sea reacio, entonces nos llegan muchos a través de organizaciones, como Triángulo», corrobora.

«Ayudamos a que la gente acceda a la PrEP. Hay un cuestionamiento hacia este tratamiento cuando el preservativo no es la única medida efectiva. Si tenemos una herramienta, una estrategia más para prevenir, ¿por qué no usarla?», defiende Hugo Alonso, secretario de Fundación Triángulo.

Alonso cree que en el uso de esta pastilla aún «se dejan caer los estereotipos»: «Todo lo que tiene que ver con la sexualidad es un tabú, se juzga: cómo ha sido, por qué», relata.

Por este motivo desde la Fundación llaman a normalizar y utilizar todos los instrumentos al alcance para disfrutar de una sexualidad segura.

El reloj se acerca a la hora del almuerzo y suena la alarma en el móvil de Hermosel: es la hora de su pastilla diaria.