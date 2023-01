La presidenta del PP de Extremadura, María Guardiola, ha pedido al presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, un debate público para confrontar ideas y propuestas "sin intermediarios" y "sin excusas".

"Sin intermediarios, sin propaganda, sin dóberman, sin excusas. Su palabra como presidente de Extremadura y mi palabra como candidata a presidir la Junta de Extremadura", ha demandado la líder de los 'populares' extremeños.

De esta forma, en rueda de prensa, Guardiola ha lamentado que Vara le haya "ninguneado" desde que fue elegida presidenta del PP extremeño, al tiempo que ha considerado que negar el diálogo no es hacer "política adulta" sino "negarse a sí mismo".

La presideta del PP quiere un diálogo "sin intermediarios, sin propaganda, sin dóberman, sin excusas"

Respecto a esta petición de debate, ya que María Guardiola no es diputada en la Asamblea de Extremadura, ha recalcado que el mismo se podía producir "cómo y dónde quiera" Vara, toda vez que su ofrecimiento es "ya", además de añadir que los medios de comunicación son una "alternativa maravillosa" para realizarlo.

En su intervención, Guardiola ha aseverado que la mayoría absoluta "no es un rodillo" sino una "oportunidad", un "privilegio" y una "grandísima responsabilidad" y ha afeado que Vara esté utilizando el "apoyo suficiente" de los extremeños para "aletargar" esta tierra y para "someterla a los caprichos" de Pedro Sánchez.

"Baje a la tierra, presidente. Extremadura lo que merece de verdad es conocer cuál es su proyecto de futuro. Qué es lo que va a cambiar ahora que no haya podido cambiar en casi 40 años", ha aseverado.

En este sentido, ha considerado Guardiola "indecente" que el presidente de la Junta quiera "ningunear" a la presidenta del PP, que es la representante de un partido que es "alternativa" de gobierno y que cuenta con un centenar de alcaldes y alcaldesas en Extremadura.

En su opinión, Fernández Vara hace "mucho tiempo que ha abandonado el diálogo" y se dedica "en cuerpo y alma al monólogo", además de añadir que "agitar el miedo a VOX no es una propuesta política sino un burdo intento de polarizar al electorado".

"Que vienen los malos"

Así, ha destacado que no puede ser que se "critiquen las trincheras" y el "único argumento que se utilice contra el Partido Popular sea: cuidado que vienen los malos".

"Esto no es serio, señor Vara, abandone la política de parvulario, porque esto no son las elecciones a delegado de clase. Usted aspira a revalidar y yo a asumir por primera vez la presidencia de una gran tierra", ha aseverado.

En la misma línea, la líder de los 'populares' extremeños ha señalado que, tras recorrer Extremadura de "punta a punta", se ha encontrado con "agotamiento", "abandono", "impotencia" y con la calle "pidiendo un cambio", un hecho que ha provocado que su partido ofreciera tres pactos "por Extremadura" y que "van más allá de las siglas" sobre financiación, sanidad y educación y ante los que se ha encontrado el "más absoluto silencio".

"Ese es el nivel de soberbia y vanidad del PSOE en esta tierra. Soy la líder de la oposición aunque a algunos no les guste", ha dicho. "Desde el mes de septiembre, el señor Vara no ha querido hablar conmigo, no ha querido ni recibirme, ni mencionarme. Hasta ayer, que ha decidido pasar al ataque. La política no es ni Twingo ni Twitter, me dice. Con lo fácil que lo tengo yo para hablarle a él, que tanto sabe de relojes, de Rolex y Casios", ha recalcado.