Con tan solo 25 años, Marcos Corbacho tiene muy claro lo importante que es que la población done sangre y esté sensibilizada y comprometida. Dice que está aquí hoy en día gracias a una transfusión, o mejor dicho, a las dos que ha necesitado desde que en 2019 le diagnosticaran la enfermedad que tiene: colitis ulcerosa, una afectación inflamatoria de tipo crónico que afecta al colon. «Parece una cosa sin importancia, pero los primeros tratamientos que me pusieron no me fueron bien y he llegado a perder tanta sangre que si no hubiesen transfundido mi cuerpo se habría ido deteriorando y apagando lentamente. Las dos transfusiones han sido claves para recuperar mi vida», cuenta este joven emeritense licenciado en Ciencias del Deporte que trabaja como dinamizador deportivo.

En las dos ocasiones fue en la analítica de control donde se detectó la anemia severa que tenía y por la que necesitaba sangre. «Me encontraba muy cansado, muy débil, sin fuerzas, muy pálido... No podía salir de casa y he llegado incluso a tener algo de depresión porque no te ves con energía para hacer nada. Me podría haber quedado en el sitio si no existiera esa sangre donada que tanto necesitaba en aquellos momentos». Ahora se encuentra estable gracias también a un tratamiento con biosimilares que le ha permitido recuperar su normalidad. «Hacía muchísimos años que no nadaba y después de las transfusiones pude volver a nadar y a competir a un buen nivel dentro de Extremadura con un equipo de natación de Mérida», destaca. Pocas reservas en los meses de invierno Por eso no pierde ocasión para animar a la donación. «Mucha gente no sabe qué fin tiene esa sangre que se dona, se visualiza más para casos de accidentes o algo así, pero hay muchas enfermedades como la mía para la que también es vital». Y no siempre hay reservas suficientes para atender toda la demanda que tienen los hospitales. De hecho, el Banco de Sangre de Extremadura hizo la semana pasada un nuevo llamamiento de urgencia especialmente para los grupos A negativo y 0 negativo, en los que las reservas se encuentran por debajo de lo deseado. Y viene ocurriendo en fechas del año puntuales, como ahora. «Como casi todos los inviernos, durante diciembre y enero las donaciones de todos los grupos sufren un descenso debido a la elevada incidencia de enfermedades infecciosas respiratorias, así como a la celebración de varias festividades que repercuten igualmente en el número de donaciones», explica Elena Delgado, la responsable del banco extremeño. Urge sangre, para tratar situaciones imprevistas como las que vivió Marcos, «pero no solo para atender urgencias hemorrágicas, sino para el soporte de pacientes oncológicos, hematológicos... y para multitud de intervenciones quirúrgicas», recuerda Elena Delgado. Por eso sigue siendo tan esencial que los donantes sean activos y que se vayan sumando más gente tanto para donar la sangre total como para el nuevo programa de plasma».