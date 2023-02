Entra en vigor el abono estatal de autobús: "Ahora viajaré más"

Viajar de Extremadura a Madrid, Sevilla, Córdoba, Algeciras, Salamanca, Barcelona o Irún es gratis desde este miércoles, cuando ha entrado en vigor la nueva tarjeta multiviajes con la que el Ministerio de Transportes bonifica el 100% los billetes en todas las líneas de largo recorrido de titularidad estatal. Son un total de 13 las que operan o discurren por Extremadura y aunque tanto empresas como usuarios aplauden la medida, son muchos los que aún hoy han tenido que abonar su billete por las dudas que genera la medida, el desconocimiento o simplemente, «por pereza».

Es el caso de Juan Antonio Fernández, que ha viajado de Mérida a Sevilla abonando los 7,08 euros que le cuesta el billete con descuento por familia numerosa (unos 9 sin descuento). Es de Montijo y estudia Ingeniería Industrial en la capital andaluza, por lo que utiliza esta ruta cada dos semanas. «No lo tengo por pereza, me he enterado hace poco, pero este fin de semana me lo voy a sacar sin falta. Además, muchas veces me he retenido para no viajar y lo aprovecharé para venir más», explica.

Los usuarios de estas líneas (ver cuadro adjunto) tienen derecho a una bonificación del cien por cien en el precio del billete, siempre que realicen al menos 12 viajes en el primer trimestre de aplicación de la medida (de febrero a abril), 16 viajes de mayo a agosto y otros 16 de septiembre a diciembre, fecha hasta la que se ha anunciado su vigencia. El título es personal e intransferible y está ligado siempre a la misma ruta, con trayecto de ida y vuelta.

Canales de venta habitual

La tarjeta multiviaje se puede adquirir en los canales de venta habituales de las empresas concesionarias: Leda, Alsa o Avanza Bus son algunas de ellas, que ya han puesto en marcha campañas específicas para informar a los viajeros . «Es una medida muy positiva para todos los usuarios que se tienen que desplazar con asiduidad, creemos que ayudará a muchas personas», afirma Francisco Jesús Cruz, responsable de Operaciones de Leda, que ya ha recibido la solicitud de unos 150 abonos.

Explica que el proceso es sencillo: el usuario solo tiene que registrarse en la web de la compañía, seleccionar la ruta, descargarse una aplicación que le permite contratar los viajes y abonar una fianza cuyo importe se devuelve cuando se complete el mínimo de viajes requeridos. Con el billete se genera un código QR que el conductor valida en el momento de subir al autobús.

En Alsa, el sistema es similar: el titular recibirá un código digital con un localizador que canjeará por un billete gratuito cada vez que quiera viajar, el cual deberá presentar al subir al autobús. Según explica la compañía, estos billetes gratuitos permiten cambio y anulación sin gastos hasta 24 horas antes de la salida, y también son válidos para viajar en los servicios Clase Supra de la compañía abonando la diferencia de tarifa.

Por el momento, Alsa no dispone de datos de los abonos. Apunta que la gratuidad ha entrado este miércoles en vigor, "por lo que es prematuro hacer ninguna valoración". La compañía sí considera que la medida ayudará a incentivar el uso del transporte público en los desplazamientos habituales y favorecer la transición hacia una movilidad más sostenible y segura que contribuya a la reducción de emisiones.

Pese a la valoración positiva del abono, en los últimos días las operadoras han puesto el foco en el retraso en su tramitación, que se aprobó en plenas Navidades (el 28 de diciembre) y que exige un sistema de comunicación con el Ministerio de Transportes que no estuvo operativo hasta el 20 de enero. Sin embargo, Francisco Jesús Cruz, de Leda, ha confirmado que todo quedó subsanado en la tarde del martes y finalmente la medida ha podido entrar en vigor sin grandes problemas.

Los abonos también se pueden adquirir en las taquillas de venta de billetes, pero hay que tener en cuenta que no todos los municipios tienen estación ni los operadores ventanilla en todas las estaciones.