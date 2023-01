Un ‘supercampus’ formado por nueve universidades europeas y liderado por la Universidad de Extremadura (UEx). Esto es, grosso modo, lo que significa el proyecto EU Green (uno de los cuatro concedidos por la Comisión Europea durante 2022), que ayer echó a andar oficialmente en Cáceres con los primeros encuentros o kick off meeting.

No se trata de una alianza o un acuerdo de colaboración más entre universidades, sino que es un gran proyecto que persigue que las universidades sean internacionales de verdad, más competitivas, atractivas, innovadoras y diversas. El proyecto cuenta con una financiación total de 14 millones de euros procedentes de Bruselas para los próximos cuatro años. «Es una oportunidad bastante única y muy importante para visibilizar lo que hacemos en la UEx y en Extremadura. Esperamos obtener buenos resultados en estos cuatro años y poder renovar el proyecto otros cuatro años más», destacó ayer Pedro Fernández Salguero, rector de la universidad extremeña.

Él fue el encargado de presidir la inauguración oficial de la alianza, ayer en la antigua Escuela de Magisterio de Cáceres (ILM en la actualidad), donde asistieron representantes de los equipos de gobierno de las ocho universidades europeas aliadas con la extremeña. Son University of Gävle (Suecia), Wroclaw University of Environmental and Life Sciencia (Polonia), Universitá di Parma (Italia), Université D’Angers (Francia), Universidade de Évora (Portugal), Otto von Guericke Universität Magdeburg (Alemania), ATU (Irlanda) y Universitatea din Oradea (Rumanía). Todas conforman desde ayer un ‘supercampus’ con más de 158.000 estudiantes y 18.000 trabajadores y todas son instituciones de tamaño y características similares y juegan el mismo papel de referente en las regiones en las que se asientan.

El acto también contó con la presencia de autoridades regionales y locales, así como de los rectores y rectoras de otras diez universidades de Ucrania, invitadas de excepción en el marco de un proyecto de cooperación del gobierno polaco y que podrían convertirse en socias de la alianza en el futuro.

Estudiar e investigar juntos

Para materializar la alianza y conseguir los objetivos del programa europeo se van a crear ocho grupos de trabajo en distintos ámbitos universitarios que van a definir qué pasos se van dando. Por la parte académica, por ejemplo, el objetivo es lograr estudios compartidos y reconocidos por las 9 universidades con un solo título común que promuevan la movilidad de estudiantes, docentes y el resto de personal. «Vamos a intentar montar planes formativos a nivel máster o posgrados para especializar a los alumnos y ajustar más los perfiles formativos a los que demanda el mercado laboral internacional», señaló Fernández. A diferencia de otros acuerdos, aquí el alumno lograría un título expedido por las 9 universidades.

"Es una oportunidad única y muy importante para visibilizar lo que hacemos en la UEx y en Extremadura" Pedro Fernández Salguero - Rector de la UEx

Y otro ámbito de especial relevancia para la alianza será la investigación con la idea de impulsar líneas de trabajo o proyectos comunes, potenciarlos y concurrir a convocatorias de investigación de manera conjunta. «Todos estamos muy interesados en el medio ambiente, la eficiencia energética, las nuevas tecnologías, la biodiversidad...», señaló el rector. De hecho, en la primera toma de contacto oficial ya han salido ideas que llevar a cabo. «La rectora de una de las universidades ucranianas ya nos ha comentado que tienen la necesidad de ver cómo eliminar diferentes contaminantes y compuestos que se están vertiendo al medio ambiente como consecuencia de los bombardeos; parece algo menor, pero eso genera un problema importante a nivel agrícola y esa es una de las prioridades que vamos a abordar», avanzó Fernández.

En definitiva, «es como si fuéramos una universidad de nueve campus, un paso más del Erasmus pero ya a nivel institucional», resume Antonio Hidalgo, el anterior rector, que puso en pie la iniciativa allá por el curso 2019-2020 durante un encuentro con su homólogo de Parma. «Tras varios años de trabajo, nos llamaron el pasado mes de julio para decirnos que nos habían concedido el programa y no esperábamos lograrlo a la primera», recuerda. A su juicio se trata de una oportunidad única: «Nos coloca en una posición de visibilidad europea que no teníamos y nos da acceso a nuevas fuentes de financiación a las que solo si estás en una alianza puedes optar». Por su parte, el consejero de Economía, Rafael España, destacó la importancia de la UEx en concreto y de esta nueva alianza en general para transferir conocimiento a la sociedad y a las empresas.