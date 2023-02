El SES trabaja para iniciar las consultas de tarde este mes de febrero

Casi la mitad de los extremeños (el 47%) tuvo que esperar el año pasado siete días para conseguir cita con su médico, el triple que en 2021. Lo denunciaba hace unas semanas la Federación en Defensa de la Sanidad Pública en un informe que recogió este diario. A día de hoy, la situación no ha mejorado. En estos momentos no hay citas para antes de diez días, en el mejor de los casos, porque muchas veces la demora es tal que el sistema informa de que es imposible acudir a la consulta (esto ocurre cuando no hay ni un hueco libre para los próximos 14 días).

Menos trámites administrativos para que los médicos reduzcan su agenda La Atención Primaria sigue colapsada. Eso fue lo que llevó al Sindicato Médico de Extremadura (Simex) a convocar la huelga. Y precisamente uno de los motivos por los que luego se desconvocó fue que en el acuerdo alcanzado con el Servicio Extremeño de Salud (SES) este último se comprometió a corregir los problemas de exceso de demanda. Entre las medidas para lograrlo se encuentra la implantación de las consultas de tarde, que comenzarán a funcionar este mes de febrero, al menos eso figura en el acuerdo. El SES ya ha empezado a trabajar y en estos momentos, tal y como ha informado a este diario, «la subdirección de Atención Primaria está trabajando sobre las agendas para conocer las demoras, establecer los centros a los que ayudaría abrir por la tarde y saber si hay voluntarios para ello». Debe estar este mes de febrero, porque el compromiso adquirido fue que este control de la demanda se desarrollara este mes, así lo reconocen desde el sindicato. Se hará de forma gradual, es decir, las consultas vespertinas se irán implantando en los centros de salud con una lista de espera mayor y donde haya médicos que quieran cubrirlas. Podrán ofrecerse tanto facultativos de ese mismo centro de salud, como de otra zona y de los Puntos de Atención Continuada. También en hospitales Estas consultas de tarde se complementarán además con las que realizarán los mayores de 55 años, que desde este mes de febrero están exentos de la realización de guardias, también según el acuerdo alcanzado con Simex. Para compensar la pérdida retributiva que va a suponer la no realización de las mismas, el SES les ofrece la posibilidad de participar, de manera voluntaria, en estos módulos vespertinos, que serán un extra en la nómina (aún se tiene que acordar cuánto cobrarán). En este caso afectará tanto a especialistas de Atención Primaria como Hospitalaria, por tanto las consultas de tarde también podrán implantarse en los hospitales si hay médicos que solicitan realizarlas en alguna de las especialidades. La reducción del número de pacientes diarios a 36 se hará más adelante, tras reorganizar las agendas tipo Paralelamente a esto, el Servicio Extremeño de Salud (SES) llevará a cabo la organización de las agendas tipo, mediante las que se pretende bajar a 36 el número de consultas diarias por médico en Primaria. Se trata de que el facultativo atienda como máximo a ese número de pacientes entre las consultas telefónicas, programadas y a demanda. Esto tendrá un impacto en la lista de espera porque actualmente atienden de media a más de 60, pero se absorberá con las consultas de tarde. En cambio, mientras estas últimas comenzarán durante este mes de febrero, la reducción de pacientes diarios tardará algo más. El SES tiene como máximo tres meses para ponerlo en marcha (hasta abril). Se hará también de forma paulatina. Ya hay acuerdos en marcha El resto de medidas acordadas para desconvocar la huelga que se harán efectivas desde hoy, 1 de febrero, serán el respeto obligatorio del descanso tras la guardia, en Primaria y Hospitalaria, y la subida del salario a los facultativos que decidan cubrir las plazas de difícil cobertura, también tanto en los centros de salud como en los hospitales. Ya se retribuyen además las listas acumuladas (cuando el médico del centro de salud tiene que pasar consulta a los pacientes de su compañero por ausencia) y se ha subido el precio de la hora de guardia, que se ha equiparado a la media nacional. Además, a lo largo de este 2023 se crearán los 16 nuevos equipos de Atención Primaria (Unidades Básicas Asistenciales), compuestos por médicos y enfermeros. Estarán situados en 13 centros de salud y servirán para reducir el número de tarjetas sanitarias asociadas a cada facultativo. Lo que se busca es que no haya en la región ninguno con más de 1.500, por eso se crearán en aquellos ambulatorios donde existen especialistas que superan esa cifra. De esta forma estos nuevos equipos se ubicarán en Badajoz, en los centros de salud San_Roque (2) y Valdepasillas (2); en Cáceres, en Aldea Moret (1) y Mejostilla; en Mérida, Norte (1) y Obispo_Paulo (1); en Almendralejo, en San José (1) y_San Roque (1); en Montijo (1); en Don Benito Oeste (1); en Zafra (1) y en Navalmoral de la Mata (1).