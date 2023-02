La segunda convocatoria del PERTE del Vehículo Eléctrico y Conectado (VEC) que espera Envision para financiar parte de la inversión en su gigafactoría de Navalmoral de la Mata va dando pasos para materializarse en el primer semestre del año, como planteó el Ministerio de Industria tras anunciar un retraso para reformular las bases y evitar los problemas de la primera convocatoria, en la que apenas se adjudicaron el 25% de los fondos. La ministra de Industria, Reyes Maroto, ha asegurado este jueves que "entre marzo y mayo" se sacarán las convocatorias de la segunda línea europea de proyectos del PERTE del Vehículo Eléctrico y Conectado (VEC), y que este que será "más flexible y permitirá presentarse a empresas con pequeños proyectos en solitario". Esta última era una de las cuestiones que había demandado el sector, ante las dificultades para componer los conglomerados de empresas y proyectos que se exigían. Maroto se ha expresado así en declaraciones a EFE, durante el foro económico celebrado en el marco de la Reunión de Alto Nivel (RAN) de Rabat y ha afirmado también que su departamento busca que la segunda línea de proyectos se ejecuten antes de final de año.

La ministra ha explicado que se ha avanzado mucho en la propuesta hecha a la Comisión Europea de alargar hasta 2028 los plazos de ejecución de esta línea, que supondría unos tres años más respecto al plazo actual, en el que hay tiempo para ejecutar las inversiones hasta julio de 2025.

"Las negociaciones van muy bien, hemos hecho una propuesta sensata desde el punto de vista de no perder inversiones y capacidad de aprovechar los fondos europeos, y ahora mismo tenemos un horizonte claramente más cerca: 2028", ha asegurado. Además ha asegurado que habrá novedades y se ha conseguido reducir las garantías exigidas a las empresas para cumplir "de una manera más fácil y más flexible los requisitos de la línea", lo que según Maroto beneficia sobre todo a las pymes. El objetivo de flexibilizar la nueva línea es que se puedan presentar "empresas con proyectos pequeñitos sin necesidad de ir en agrupación empresarial", como se exigía en la primera línea.

Envision confía en obtener fondos del PERTE

Tal y como publicó este diario el pasado martes, Envision está expectante ante la convocatoria del segundo PERTE del del Vehículo Eléctrico y Conectado para financiar una parte del proyecto que pretenden instalar en Extremadura y que dará sus primeros pasos a finales de marzo, aun sin conocer las ayudas que tendrán al alcance para ponerlo en pie. El presidente no ejecutivo de Envision España, José Domínguez Abascal, señaló entonces que están trabajando "con buena voluntad porque entendemos que el Gobierno central nos va a ayudar en la misma medida en que ha ayudado a otros proyectos como el nuestro. Pero no podemos ir ‘a pulmón’ y aportar toda la financiación para tener que competir después con empresas que no han necesitado hacerlo como nosotros. No podríamos competir así». La empresa aspira a obtener ayudas para cubrir el 16% de los 2.500 que prevé invertir en la gigafactoría. Son alrededor de cien millones a través de los Incentivos Regionales que ya han solicitado, y el resto dependería fundamentalmente de la financiación del PERTE-VEC hasta llegara los 400 millones, una cifra similar a la que se ha asegurado Volkswagen para su gigafactoría de Sagunto a través de la primera convocatoria del PERTE.

El Gobierno central trata de no repetir en esta segunda convocatoria el fiasco de la anterior, en la que se adjudicaron solo 877 millones de los casi 3.000 millones que tiene de dotación; hay más de 2.100 millones sin adjudicar. "El objetivo del Gobierno es cerrar este proyecto con los mejores resultados, ejecutando el cien por cien de los recursos que pusimos a disposición", ha recalcado Maroto. En esa primera convocatoria, la mayor parte de los fondos recayeron en el proyecto de Volkswagen, que incluye la gigafactoría de Sagunto a la que aspiró también Extremadura. La empresa aspiraba a unos 500 millones; no los consiguió, pero aun así el gigante alemán de la automoción presionó y logro acceder a 397 millones.