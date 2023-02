Un salvavidas para el ictus

SIGNOS DE ALARMA

Ocurre de manera brusca. Una persona pasa de estar bien a, en segundos, tener la sintomatología. Habitualmente cursa con trastorno en la expresión, en el entendimiento en el lenguaje o problemas para articular el habla. También debilidad en boca, brazo o pierna, episodios bruscos de inestabilidad, incapacidad para mantenerse en pie o problemas visuales bruscos.

¿QUÉ HACER?

La recomendación es avisar al 112 para permitir activar ese protocolo de ese código ictus, para que llegue a un hospital lo antes posible. La mayor parte del retraso que existe para aplicar los tratamientos son dos: Cuando ocurre durante las horas del sueño, porque el paciente no acude a urgencias hasta que se despierta. O cuando la persona no consulta porque no le da importancia a lo que está notando y espera a ver si se le pasa; y no solicita ayuda hasta que los síntomas son evidentes. Esto hace que se haya perdido una oportunidad de tratar.