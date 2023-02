«Es maravilloso que 4 o 5 personas vivan con los órganos de mi hermano»

Juan José murió mientras recogía la ropa tendida la tarde del 28 de diciembre de 2015. Tenía 50 años. No andaba bien de las piernas. Perdió el equilibrio, o quizá fue un traspié, pero su cuerpo se deslizó por encima de la barandilla del ‘doblao’ y acabó estampado en el suelo del patio de la casa familiar, donde vivía con su madre. «Yo estaba de paseo a la ermita. Me llamó uno de mis hermanos y me dijo que Chelito, como le llamábamos desde pequeño, se había caído por las escaleras y que no se movía. Fui corriendo y allí estaba el pobre, casi sin vida y con los bolsillos del chándal llenos de pinzas de la ropa. Nos dijeron que no lo moviéramos y ya no se volvió a mover nunca más», recuerda con la voz entrecortada su hermano Fermín Rodríguez (jubilado de Díter, como su padre y dos hermanos) siete años después. Fue un accidente fortuito, como los que ocurren casi a diario, pero esta vez le costó la vida a Che, a Chelito, un hombre con una discapacidad intelectual muy conocido en su pueblo, Puebla de Sancho Pérez. «Era como un niño grande y todo el mundo le quería».

Los sanitarios lograron estabilizarle y le llevaron en ambulancia al hospital de Zafra, a 10 minutos. «Nos dijeron que prácticamente estaba muerto y que si vivía iba a quedar como un vegetal, tenía roto el cuello y lo mandaron a Badajoz». Aquella madrugada los médicos informaron a la familia varias veces de la evolución. Pero no había evolución. Tenía un hilo de vida que se mantenía artificialmente. «Clínicamente estaba muerto».

A la mañana siguiente, aún en shock y con una honda tristeza, le hicieron a Fermín la pregunta más dura e inesperada de su vida: «¿Estaría dispuesto a donar los órganos de su hermano?, me preguntó una doctora. Y rápidamente le dije sí, todo lo que se pueda», dice emocionado. ¿Por qué dijo sí? «No sé. Era una cosa que no se me había pasado por la imaginación. No esperaba esa pregunta. Pero no dudé ni un segundo. Ni lo pensé siquiera. Luego, enseguida le dije que quería saber primero si mis hermanos estaban de acuerdo», responde entre sollozos y silencios. Y la opinión del resto de la extensa (eran 9 hermanos) y generosa familia de Chelito fue la misma. «Todos dijeron que sí». Nadie contemplaba negarse a salvar no una vida, sino varias. «Él tenía una discapacidad, pero estaba sano aunque fumaba. Nos dijeron que los órganos estaban bien y que al menos 4 o 5 personas podrían seguir viviendo gracias a él; es absolutamente maravilloso. Para mí es una alegría», cuenta sentado en el sofá de su casa mientras se limpia de nuevo las lágrimas. Son inevitables a pesar de los siete años transcurridos.

Contrarreloj

Tras los síes, firmaron un documento de consentimiento y se puso en marcha la maquinaria a contrarreloj. El tiempo es vital para que no se deterioren los órganos. Y la coordinación de los profesionales es perfecta en ese momento. Una psicóloga se encargó de ayudar a gestionar el choque emocional y la dureza de la situación que estaba viviendo toda la familia, mientras un equipo de sanitarios preparaba a Chelito para la extracción y otro, movilizaba de urgencia las listas de los pacientes en espera dentro y fuera de Extremadura. «Las dos doctoras con las que hablamos nos dieron las gracias infinitas y nos dijeron que teníamos que estar en el hospital toda la noche. Nos dieron una habitación y nos atendieron estupendamente».

Aquella madrugada fue dura, pero también algo reconfortante al ver de lejos las consecuencias de su decisión: «en un momento vi entrar a gente muy deprisa al hospital, al menos 15 o 20 personas nerviosas, contentas.... ahí estaban los que iban a recibir alguno de los órganos». Y en ese instante, recuerda, uno sonríe por dentro. «Se lo pregunté a una enfermera, me dijo que no podía decirme nada, pero me sonrió y ahí lo supe. Él estaba muerto pero estaba regalando vida».

A Mari Ángeles Paz, la mujer de Fermín, le pudo la curiosidad. «Me fui arriba y les escuché hablar de trasplantes. Eran ellos. Me habría encantando decirles algo, pero no tenía fuerzas. Era emocionante en medio de la tristeza. Luego se dieron cuenta de que estábamos cerca y los llevaron a otro lado», interrumpe ella, sentada junto a él. La muerte y la vida, juntas a pocos metros de distancia. «Y también oímos un helicóptero que se llevaba al menos el corazón de mi hermano. Ese iba a Madrid», dice Fermín. En el hospital de Badajoz solo se realizan trasplantes de hígado y riñón, para el resto de operaciones hay que trasladar los órganos a Madrid, Salamanca, Sevilla...

Dice que no llegaron a preguntar qué órganos eran válidos: «Sé que fue el corazón, los riñones, las córneas... La verdad es que en ese momento no caes en eso. Lo importante es que Chelito iba a salvar varias 4 o 5 vidas y eso era una satisfacción enorme. Es muy reconfortante y me siento muy orgulloso de la decisión que tomamos aquella mañana». El día 30 el Anatómico Forense entregó a la familia el cuerpo de Chelino y el 31 recibió sepultura en su pueblo. «Se enterró con papá, como él quería».

Más satisfacción cada día

A Fermín hoy en día, cuando piensa en su hermano todavía le dura la pena y la tristeza pero también la satisfacción. No ha dudado ni un momento de aquella rápida decisión. «Jamás me he planteado que deberíamos haber hecho otra cosa, nunca he tenido dudas ni me he arrepentido. Si es que una vez que fallece el cuerpo, ya no hay nada más», espeta. Por eso, con su testimonio quiere ayudar a fomentar la donación y a disminuir las negativas, que en muchos casos se producen por desconocimiento o egoísmo. «Es que mañana podemos necesitar un órgano cualquiera y la satisfacción que tenemos es de por vida, cada día es mayor y es impagable. Saber que hay gente por ahí viviendo gracias a Che no se puede explicar con palabras, es algo tan grande y tan maravilloso». Eso sí, dice que agradece que el sistema sea anónimo. «Me resultaría muy fuerte conocer a la persona que lleva el corazón de mi hermano». Sin embargo, a su novia desde los 14 años y esposa, Mari Ángeles, le encantaría saberlo. «Sería muy bonito». ¿Y a Chelito le habría gustado ser donante? «Nunca se había hablado. De todas formas era como un niño grande y quizás no lo hubiera entendido, pero estoy convencido de que estaría contento de saber que sus órganos siguen vivos. Le encantaba ir a la iglesia, al bar a tomarse su Fanta y hablaba con todo el mundo. Se entretenía mucho recortando periódicos y haciendo figuras». Quizá no fue fácil, pero él tuvo una vida feliz y era muy querido. Y gracias a su generosa familia también ha hecho feliz a otras muchas personas. Y Chelito es solo uno de los 1.009 donantes efectivos que registra Extremadura desde que se implantó el sistema de trasplantes.