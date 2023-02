La Junta avalará a los jóvenes que quieran comprar una vivienda

La Junta de Extremadura va a crear un fondo de garantía para avalar a los jóvenes que quieren comprar una vivienda pero tienen dificultades para acceder a la hipoteca por falta de ahorros. La medida se recoge en la nueva ley de vivienda de Extremadura, que ha recibido el visto bueno de la Junta este martes en un Consejo de Gobierno Extraordinario y posteriormente ha sido registrada en la Asamblea de Extremadura por la consejera de Movilidad, Transporte y Vivienda, Leire Iglesias.

La medida va destinada a los menores de 35 años que tienen solvencia económica para pagar la hipoteca pero que no pueden acceder al crédito por la falta de ahorros y aunque en el texto no se especifica, Iglesias ha señalado que la voluntad del Ejecutivo es avalar hasta el 15% de la parte que el banco no financia. "Queremos convertirnos en avalistas y garantes de la parte de acceso al crédito que no pueden disponer los jóvenes y eso se tiene que regular por ley", ha explicado.

Tras la modificación de las leyes hipotecarias en 2019, como norma general los bancos no conceden hipotecas superiores al 80% del valor de tasación de la vivienda, lo que obliga al comprador a disponer de los ahorros necesarios para abonar ese 20% restante. Sin embargo, con la propuesta de la Junta esta cantidad se reduciría al 5%, lo que abriría la puerta a que muchos jóvenes con trabajo puedan tener una casa en propiedad. El fondo de garantía contará con un presupuesto de cinco millones de euros hasta 2027 con los que se quiere avalar al menos a unos 500 beneficiarios.

Más financiación

Según datos del Consejo de la Juventud de Extremadura (CJEx), actualmente la entrada es el gran inconveniente de los jóvenes extremeños para acceder a una vivienda en propiedad, pues teniendo en cuenta el salario medio y los precios de los pisos en la región, necesitarían el sueldo íntegro de 2,3 años. Debido a este requisito, «la compra de vivienda continúa siendo poco alcanzable para la mayoría de la población joven extremeña», que no obstante con sus ingresos medios sí podría sufragarse el pago teórico de la cuota hipotecaria: un menor de 30 años debería destinar inicialmente el 30,9% de sus ingresos al pago de las letras, superando mínimamente el umbral de endeudamiento recomendado (30%).

Uno de los objetivos del nuevo plan de vivienda es precisamente derivar más capacidad de financiación para los jóvenes que quieran adquirir viviendas, que además de este fondo de garantías para el aval también van a poder acceder a deducciones fiscales y subvenciones directas a la compra en el caso de pequeños municipios.