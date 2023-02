La Asociación para la Defensa de la Naturaleza y los Recursos de Extremadura, Adenex, considera que el proyecto de ley sobre las zonas Zepa de la región genera inseguridad jurídica y perjudicará a Extremadura, "al poner en riesgo los fondos europeos recibidos durante dos décadas por pertenecer a la Red Natura 2000". Así lo expresa el presidente de Adenex, Jorge Vega.

"Esta propuesta de ley pretende garantizar la seguridad jurídica, pero la realidad es que no solo no lo logra, sino que contribuye a aumentar dicha inseguridad", asegura. "Las directivas de aves y hábitat por la que se regulan las Zepas y su inclusión en la Red Natura 2000 europea no obligan a hacer una declaración formal de estos espacios, sino que simplemente exigen que se designen por el Estado las Zepas y se aprueben medidas administrativas adecuadas para su preservación. La ley de 2007 de protección de la Biodiversidad estableció que las Zepas se designaban solo ante el Ministerio de Medio Ambiente y la Comisión Europea. Es importante aclarar que esta ley no tenía efectos retroactivos, solo se aplicaba a partir de su publicación. Por lo tanto, las zonas Zepa declaradas como tales antes de su aprobación en 2007 tienen la misma categoría y protección jurídicas que las aprobadas después de esa fecha", explica.

En el caso de la Zepa del Embalse de Valdecañas, su declaración como espacio protegido se remonta a 2003, misma fecha en la que entró dentro de la Red Natura 2000. La Junta aprobaría su plan de gestión en 2010, una vez construido el complejo turístico en su estado actual. "Esta cuestión de su declaración como Zepa e inclusión en la Red Natura 2000 es un hecho innegable, por mucho que la Junta quiera retorcer las normas por las que se regula", apunta.

Y añade: "Que todas las Zepas incluidas en el Decreto 110/2015 son Zepas, aunque no dispongan de declaración expresa, es también cuestión de hecho y derecho indiscutibles para la Junta y para el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) que revisó y declaró su nulidad parcial. ¿Cómo puede desdecirse ahora la Junta diciendo que se ha equivocado? ¿Se equivocaron también todos los tribunales? ¿En todas las sentencias?"

De este modo, el presidente de Adenex dice que de aprobarse esta ley "se llegaría al absurdo de poder anular por ejemplo los planes de ordenación de estos espacios y las ayudas y subvenciones a la Red Natura 2000, pues si no existían las Zepas en el momento en que se aprobaron, todo el dinero recibido de Europa se habría hecho de manera indebida", insiste.