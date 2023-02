Joaquín González Casso: «El retraso en los juzgados es grande pero asumible, porque Extremadura está al día»

Los juzgados extremeños llevan prácticamente en parada técnica desde el pasado 24 de enero, día en que comenzó la huelga de letrados de la administración de justicia (antiguos secretarios judiciales). Reclaman mejoras salariales al Ministerio de Justicia y está siendo secundada por más del 80% de los funcionarios, según los datos aportados por ellos. Esta situación está comenzando a acumular documentación en los tribunales, donde desde ese día han dejado de celebrarse casi 1.800 juicios de las jurisdicciones penal, civil, social y contencioso-administrativa. A los que se suman los más de 4.000 mandamientos de pago paralizados y las más de 27.000 resoluciones sin resolver. Un embudo que no deja de crecer.

Lo cuenta el presidente de la Audiencia Provincial de Cáceres, Joaquín González Casso, que está sufriendo también estos paros. En el caso de la sección penal del organismo que preside se están celebrando la mayor parte de los juicios, al tratarse de causas con presos, de violencia de género o que implican a menores, casos para los que se han fijado los servicios mínimos. Pero no hay más actividad que esa, es decir, no se están tramitando recursos ni dictando resoluciones, lo que supone más del 90% de la actividad de la Audiencia. «No están entrando causas nuevas. Si la huelga continúa va a llegar un momento en que no podamos celebrar más juicios porque ya habremos celebrado todos los pendientes y los nuevos no se podrán desarrollar porque no se han podido tramitar», advierte González Casso.

Sin embargo, a pesar de que en estos 18 días de huelga los juzgados extremeños acumulan un retraso de cuatro meses, la situación, de momento, no preocupa. «Hay una contestación bastante importante a la huelga por parte de los secretarios judiciales (al menos en Cáceres, partido judicial al que pertenece González), lo que está provocando la suspensión de muchos juicios. Esta situación conlleva un retraso en la tramitación de los asuntos pero hay comunidades que lo sufren más que otras. En Extremadura no hay órganos judiciales especialmente retrasados, vamos bastante al día, lo que va a ayudar a que, una vez acabe la huelga, podamos retomar el ritmo pronto», subraya González.

Otra huelga en 2007

Recuerda además que esta situación no es nueva para los juzgados extremeños, que ya se enfrentaron en 2007 a una huelga de funcionarios que duró dos meses. Tuvo, igual que está ocurriendo ahora, un seguimiento masivo. «A los dos o tres meses de que finalizara ya habíamos conseguido poner los juzgados al día», sostiene. Ayudaron también las medidas de refuerzo adoptadas por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para recuperar la normalidad y que consistieron en la realización de jornadas de tarde de forma voluntaria y remuneradas.

Lo que ocurre es que esta solución no es aplicable a lo que ocurre ahora, con unos paros que afectan a los secretarios judiciales, indispensables para la celebración de juicios, la firma de las resoluciones dictadas o la tramitación de denuncias y otros asuntos. Por eso sí preocupa que el conflicto tarde mucho más tiempo en solucionarse, ya que puede llegar un momento en que el colapso sea tan grande que complique su recuperación. «El problema ahora es que, aunque mañana se termine la huelga y se dicte de nuevo una medida de refuerzo, solo serviría para adelantar papel, pero no para celebrar juicios», advierte. Es decir, el embudo seguiría porque no se podría agilizar la celebración de las vistas pendientes. «El secretario judicial puede estar a la vez en diez juicios y firmar de forma electrónica las grabaciones de los diez, pero el juez solo puede estar en uno», dice.

Reconoce que esta situación perjudica al ciudadano, pero apoya la decisión de los secretarios judiciales. «Es lo que se pretende, la huelga es un derecho reconocido en la Constitución», puntualiza. Sí pide, no obstante, que se desbloquee la situación cuanto antes, a pesar de que ellos, como magistrados, no están acreditados para mediar en el conflicto. Precisamente a última hora de ayer el secretario de Estado de Justicia, Tontxu Rodríguez, citó al comité de huelga el próximo día 16 en Madrid para iniciar las negociaciones. "La ministra Pilar Llop no tiene tiempo hasta dentro de una semana para reunirse y resolver el problema más grave de la administración de justicia en la historia reciente de España", afirma el comité de huelga. "Lamentamos muy profundamente el enorme perjuicio que esta situación, indeseable para todos, está causando a los profesionales y a los ciudadanos", añaden.