Antonio Muriel aparcó los libros hace décadas para trabajar en la construcción. Luego se fue a la mili, se reenganchó a otros trabajos y el año pasado decidió volver a sentarse en un pupitre. Tiene 50 años. «Ahora trabajo cuidando animales, pero solo los fines de semana. Es difícil encontrar empleo en Cáceres y más sin tener estudios, así que por eso me apunté». Acaba de sacarse el certificado de competencias clave de nivel 2 dentro del Proyecto Ítaca en el Centro Público de Educación de Personas Adultas de Cáceres. «Me ha costado mucho volver a estudiar, pero he sacado un 7 en Matemáticas y un 6 en Lengua», dice contento. Y su objetivo es seguir aprendiendo y titulando para lograr un empleo mejor. «Me gustaría hacer algo de fontanería o relacionado con las placas solares. Si tuviera algo de cocina también me podría meter a trabajar con mi yerno. En septiembre me vuelvo a apuntar otra vez».

El Proyecto Ítaca nació hace siete años para mejorar la formación y la inserción laboral de aquellas personas que no se ven preparadas para sacarse directamente el título de la ESO. Ofrece una formación más sencilla para reenganchar a la población con menos formación, que bien trabaja o está en paro, y les permite dotarle de los conocimientos básicos necesarios para poder luego especializarse en alguna rama profesional. Es como un escalón inferior a la Secundaria, pero reconocido, que permite posteriormente obtener un certificado de profesionalidad (nivel 2 o 3) que puede abrir más puertas en el mercado laboral. Y es una formación que en los últimos años ha despertado el interés de muchos extremeños. «En el primer cuatrimestre hemos tenido tres grupos del curso de competencias clave nivel 2, uno en Aldea Moret que no había existido hasta ahora y donde hay una gran necesidad de formación. Han titulado en total 41 personas. Y para el segundo cuatrimestre tenemos lista de espera y todo», cuenta Araceli Rubio, la directora del Centro de Educación de Adultos (Cepa) de Cáceres.

«Son alumnos con muy poco absentismo, de diversas edades y nacionalidades, muy motivados, que descubren el compañerismo... De hecho, siempre hay titulados que después acaban sacándose la ESO incluso matriculándose en las pruebas de acceso a ciclos formativos o la universidad. Es un programa que está muy bien diseñado para que los alumnos que entran tengan la satisfacción de que están aprendiendo y de que pueden seguir escalando para mejorar su formación y su empleo. Y eso motiva mucho. Es algo que faltaba y está muy bien para reengancharse», precisa.

Los datos

Programas como están contribuyendo en los últimos años a mejorar el nivel de estudios de la población que reflejan las estadísticas: hay menos analfabetos y más titulados en Extremadura. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), hace ocho años el 3,5% de la población extremeña (mayor de 16 años) era analfabeta, hoy la cifra es más de un punto inferior (del 2,1%). Otro 6,8% de los extremeños tienen estudios primarios incompletos a día de hoy, pero es que era el 11,5% hace poco más de un lustro. Y ahora son más los que tienen la Educación Primaria (el 13% de los extremeños, frente al 12% de hace cinco años), la segunda etapa de educación secundaria (pasando del 10% en 2017 al 11,8% en 2022) y especialmente han crecido quienes tienen estudios superiores: han pasado de ser el 19% de la población extremeña al 25%.

El analfabetismo ha sido una lacra en España hasta la segunda mitad del siglo XX, cuando se empezó a reducir paulatinamente esta cifra. Aun así, todavía el 1,25% de la población española no sabe leer ni escribir y son el 2,1% en Extremadura, que tiene uno de los tres peores datos del país. Solo la superan Murcia (2,5%) y Andalucía (2,2%). «Es cierto que Extremadura parte de un retraso secular con respecto a otros territorios de nuestro país, pero en los últimos 40 años la comunidad ha recuperado ese tiempo de postergación y subdesarrollo en el que hemos vivido inmersos durante muchas décadas gracias a a la apuesta desde el sector público por la escolarización de niños y jóvenes y por la formación a lo largo de la vida», apunta Santiago Cambero, sociólogo y profesor de la Universidad de Extremadura.

Por un lado, apunta a esas generaciones de jóvenes que han vivido rodeados de crisis en los últimos 20 años (económica, climática, energética, sanitaria...) que han hecho que cambien su mentalidad y sean más conscientes de la importancia de la formación para mejorar su empleabilidad en el futuro; y por otro, a las personas adultas que se han reenganchado al sistema educativo para encontrar mejores trabajos, pero también por pura satisfacción. «Es el sentido humanista de la educación: cuanto más aprendemos, más libres somos y tenemos más capacidad de poder tomar decisiones adecuadas a lo largo de la vida», apunta el profesor. De hecho, Cambero asegura que él va siendo testigo del cambio cada año. «Al inicio de cada curso pregunto a mis alumnos de la Facultad de Educación quiénes tienen progenitores universitarios y cada curso veo más manos levantadas, lo cual refleja esa evolución positiva».

Y en parte, esta evolución debe mucho también a los centros de educación de adultos, que han ido incluyendo cada vez a más colectivos. No solo hay mayores, sino también jóvenes que se han quedado colgados en el sistema y población extranjera que busca formarse para lograr un empleo o que tienen problemas con la homologación de los estudios cursados en su país. «Es verdad que estos centros han vivido un revival y un dato que observo es la llegada a ellos de personas migrantes que quieren mejorar su bienestar».

Este es precisamente el caso de Victoria Castro, que no descarta llegar a pisar la universidad. Compañera de clase de Antonio, nicaragüense, de 35 años y afincada en Cáceres, acaba de obtener el certificado de competencias clave y su idea es no dejar de estudiar. «Tengo estudios en mi país, pero no puedo homologarlos y mi propósito es seguir formándome para obtener mejores ofertas laborales». Su siguiente paso será sacarse el título de la ESO, luego seguir con Bachillerato, aprender idiomas... Y su meta: trabajar en el sector del turismo, que le apasiona.

Otra compañera de pupitre este curso es Ondina Román, de 53 años. Hondureña, ha trabajado hasta ahora como interna cuidando a personas dependientes, pero «cuando me dijeron en Cáritas que existía la posibilidad de formarme, no lo dudé. Esta formación me abre nuevas puertas más allá de trabajar solo en una casa como interna», dice. Tras certificar en el curso de competencias clave, quiere formarse en el ámbito sociosanitario. «Creo que es importante para dar un mejor servicio y más calidad».

Más oportunidades

Y tampoco quiere bajarse de la rueda José Galeano, venezolano de 63 años. «Vine de vacaciones y me quedé atrapado por el covid». Y aquí está rehaciendo su vida. «Estudié varios años de la carrera de Medicina en mi país y trabajé mucho tiempo de visitador médico, pero es muy difícil encontrar un empleo de eso aquí. He trabajado repartiendo paquetes, de pinche de cocina, cuidando a mayores... Así que en Cáritas me aconsejaron seguir formándome en estudios básicos para seguir progresando luego y la experiencia está siendo increíble, no solo por los conocimientos sino también por el trato recibido y el compañerismo», cuenta este alumno, que también acaba de sacarse el curso de competencias clave en Cáceres. Y ahora quiere continuar enganchado a los libros: «Me estoy enfocando hacia el área de cocina porque no me limita la edad, para cuidar a personas mayores ya me ven mayor a mí». Ahora está en paro, pero aunque encuentre un empleo, dice que seguirá aprendiendo. «Un ser sin estudios es un ser incompleto».

En definitiva, estos son cuatro ejemplos de personas que están rompiendo la brecha del conocimiento y contribuyendo a mejorar el nivel formativo de la región, pero advierte Cambero de otra posible brecha que se asoma al futuro: el analfabestismo digital. «Estamos viendo cómo cada día están apareciendo nuevos instrumentos de inteligencia artificial, innovaciones tecnológicas aplicadas al conocimiento, al desarrollo... y todo eso va a suponer que las personas que no estén formadas en el uso de herramientas de tecnología digital van a ser los nuevos analfabetos digitales. Dentro de 30 o 40 años va a haber un cambio espectacular en el mundo educativo a escala global».