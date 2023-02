Mujer, científica y extremeña. No parece una combinación fácil a priori, pero Ana Cuenda (Badajoz, 1965) hace algunos años que logró estabilizarse en la carrera investigadora, eso sí, en Madrid. Con un centenar de publicaciones científicas a sus espaldas, trabaja en el Centro Nacional de Biotecnología (CNB) del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), donde coordina un grupo de investigación que estudia cómo un proceso inflamatorio puede dar origen a distintos tipos de cáncer, en concreto, al cáncer de colon asociado a la colitis. «Hemos descubierto unas proteínas que si las quitas o si las inhibes pues entonces baja el número de tumores. Y ahí estamos intentando en entrar en fármacos que puedan curar el cáncer de colon», cuenta.

Antes de aprobar a la primera su plaza en el CSIC, pasó 12 años en Escocia dirigiendo su propio grupo de investigación en el Medical Research Council. Hasta hace poco ha dirigido además el Departamento de Inmunología y Oncología del CNB, pertenece a la junta directiva de Asociación Española de Investigación sobre el Cáncer y es, sin duda, una de las referentes extremeñas en el complejo mundo de la ciencia y la investigación y una de las voces más claras que lucha por la igualdad y la visibilidad de la mujer en este ámbito. Y hoy, 11 de febrero, es su día de fiesta. El Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que se celebra desde hace seis años.

¿Por qué se hizo investigadora?

A mí me gustaba mucho la arqueología, si te soy sincera, porque he vivido en Mérida muchos años y estuve rodeada de ruinas romanas toda mi infancia. El caso es que eso me llevó a ser curiosa por ver qué era lo que me rodeaba. Y pronto me di cuenta que a mí me interesaban mucho los animales, las plantas, la biología. Y por eso estudié Biología en la UEx. Ya dentro de la carrera fue cuando descubrí que era muy gratificante saber cómo funcionaba nuestro cuerpo, cómo era la fisiología, cómo funcionaba una célula y las moléculas, cómo trabajaban y si dejaban de funcionar bien producían enfermedades. Me generó muchísima curiosidad.

¿Qué supone el 11F para usted?

Es importantísimo para nosotras, para las mujeres que nos dedicamos a la ciencia, a la investigación científica, porque es el día de nuestra fiesta. Es cuando reivindicamos nuestro trabajo y cuando visibilizamos lo que hacemos durante todo el año. Para nosotras el 11F son todos los días del año, pero sigue siendo necesario para que la gente vea que estamos ahí, que no somos ratas de laboratorio, que somos personas normales y que somos muchas.

¿Y por qué se incluye a las niñas en este día de reivindicación?

Porque hay que cambiar esos estereotipos en las niñas y creo que también en los niños, para que vean que las niñas también pueden hacerlo. Esto es una labor de todos.

¿Cómo animaría a un niña a seguir su vocación científica?

Esta es una carrera preciosa y lo que les diría simplemente es que no tengan miedo. Que ellas pueden hacer lo que se propongan, siempre y cuando lo hagan con trabajo e ilusión. Evidentemente hay que ser constantes, hay que esforzarse, pero nadie es más que nadie. Que nadie les diga que no pueden hacer algo, que no se corten las alas, ni se las dejen cortar.

¿A usted le inspiró alguna mujer científica en sus inicios?

A mí siempre me han inspirado mujeres que me han rodeado, referentes de proximidad. En la UEx hay una profesora que se llama Ana Mato y cuando yo empecé mi tesis ella acababa de volver de Inglaterra, de hacer una estancia postdoctoral. La admiraba muchísimo. La veía tan valiente por haberse ido a otro país y haberse formado en otro laboratorio. Eso me motivó muchísimo y me sirvió de referente. Luego había otra profesora en la Facultad de Biología, Mónica de la Fuente, que ahora es catedrática de la Complutense, que también fue una inspiración, más que Marie Curie por ejemplo. Mis referentes son mujeres que veía.

¿Se ha avanzado algo en estos seis años de reivindicación?

Depende. Hay carreras en las que ha habido un aumento en el número de mujeres, pero luego hay otras en las que tampoco se ha visto ese un aumento. Por ejemplo, en Matemáticas cada vez hay menos mujeres y no sabemos muy bien por qué. Sin embargo en Ciencias de la Vida o Biomedicina hay un número más igualitario. Aunque sí es verdad que a lo largo que vas avanzando en la carrera profesional el número de mujeres es cada vez menor, de forma que en las escalas más altas de responsabilidad o de dirección solo menos de un 25% son mujeres. Y es ahí donde tenemos que hacer el gran esfuerzo en tomar medidas de conciliación familiar, de mentalización de la sociedad y de las mujeres, que tengan referentes para que vean que ellas también pueden llegar a esos cargos de responsabilidad y para que los hombres vean que las mujeres podemos hacer el mismo trabajo que ellos. Y ha servido también para poner el problema en la calle: las mujeres somos el 50% de la población pero no estamos igualmente representadas en todas las profesionales y muchísimo menos en todas las etapas de las diferentes profesiones.

¿Y por qué sigue latente esta desigualdad en pleno siglo XXI?

Porque las mujeres seguimos siendo las que nos quedamos más en casa, cuidando a los niños, cuidando a nuestros mayores, a los enfermos… llevando todo lo que es el día a día y eso va en detrimento de nuestra profesión, sobre todo a la hora de promocionar.

¿Siente que la sociedad considera todavía menos inteligentes a las mujeres para ciertas cosas?

Lo de menos inteligentes es fuerte, pero sí menos capaces. Eso sí es verdad. Hay carreras y profesiones en las que todavía se ve como que la mujer no es capaz de hacerlo. La sociedad lo ve así y al final se los transmite también a la mujer. Y a veces nosotras mismas pensamos que no vamos a poder. Tenemos un poco el síndrome del impostor y pensamos que cuando llegamos a ciertos sitios como que no nos lo merecemos. Eso hay que eliminarlo.

¿Le han hecho sentir alguna vez en su carrera menos capaz?

No, yo no me he sentido menos capaz. Aunque a veces sí es verdad que me lo han hecho saber o me lo han hecho notar cuando estás en alguna reunión y no te escuchan igual que si fueras un hombre o no tienen en cuenta tus ideas o tus opiniones igual que si fueras un compañero. Pues ahí sí. Pero en casa, sin embargo, mis padres me educaron en que yo podía hacer lo mismo que cualquier hombre.

¿Y cómo se responde a esas situaciones?

Pues estando firme en tus opiniones y no callándose, no cerrar una discusión sin que tú hayas podido hablar. Decir yo quiero hablar, levantar la mano y hay veces que hay que hablar un poquito más alto que el otro para que se te escuche o intentar hablar la primera para que luego no se te ningunee.

¿Desaparecerá todo eso algún día?

Espero que sí. Por eso estamos trabajando y luchando, pero es una carrera de fondo, muy larga, porque aquí se necesita mucha inversión y mucho tiempo y mucho trabajo en educación. Que se vea que la mujer es exactamente igual de profesional que el hombre. Y eso es educacional. Y por eso pues en esta semana hacemos muchas labores con los en los institutos, para que vean que las chicas y los chicos somos exactamente uno. La desigualdad es fruto de muchos años de estereotipos que están muy arraigados en nuestra cultura y en nuestra forma de vida y que hay que eliminarlos proporcionando referentes femeninos a la sociedad en general y, sobre todo, en las edades tempranas de la educación. Y para eso se necesita mucho tiempo.

¿Qué consecuencias tiene estar infra representadas en la ciencia?

En la investigación hay que tener mucha imaginación. Intentamos resolver problemas o encontrar respuestas a preguntas que nos hacemos y para eso se puede llegar desde distintos caminos. Desde luego cómo abordan los problemas o responden a las preguntas mujeres no es igual a cómo lo hacen hombres. Un laboratorio llevado por una mujer es diferente, más femenino, más empático, intenta cuidar más a la gente que trabaja para ellos... Es una manera diferente de hacer las cosas y creo que perdernos esa riqueza, y eso empobrece a la investigación y a la sociedad en general.