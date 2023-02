Los Médicos Interno Residentes (MIR) tendrán un contrato de trabajo antes de que finalicen su residencia. Es uno de los puntos que recoge el pacto para mejorar las condiciones laborales del personal del Servicio Extremeño de Salud (SES) firmado este lunes con los representantes de los sindicatos en la mesa sectorial de sanidad. Lo que se pretende es ofrecerles un contrato en el último periodo de su último año de residencia, con el objetivo de conseguir fidelizar a estos especialistas y que se queden a desarrollar su profesión en Extremadura una vez que terminen su formación, aunque la duración del mismo estará sujeta a las necesidades que la sanidad extremeña tenga en esos momentos. Esta medida afectará no solo a los MIR, sino a todo el personal sanitario que realice su residencia en la región.

El pacto incluye además la contratación de 407 sanitarios de manera inmediata, para paliar el déficit existente. En concreto se incorporarán 68 nuevos enfermeros, 123 técnicos en cuidados auxiliares de enfermería, 33 técnicos superiores, 16 médicos de familia, 22 celadores, 20 auxiliares administrativos, 11 fisioterapeutas, 8 trabajadores sociales, 3 veterinarios y un terapeuta ocupacional. No serán las únicas plazas que se creen, ya que se ha creado una comisión que se encargará de evaluar las cargas de trabajo de los diferentes centros, con la finalidad de que las contrataciones se efectúen precisamente en función de esas cargas asistenciales y no del número total de pacientes.

Se pondrán en marcha además las alianzas estratégicas entre hospitales, que permitirán que un mismo especialista cubra la asistencia en dos áreas de salud diferentes, con el objetivo de que las zonas en las que no exista esa especialidad puedan beneficiarse también de ese servicio. Y al contrario: un médico especializado en una determinada patología, que desarrolle su actividad en un área donde no puede atender esa enfermedad, pueda trasladarse a otra donde sí pueda hacerlo. No supondrá restar profesionales entre áreas, sino que el SES diseñará las plantillas para que en ningún momento las áreas estén desatendidas. Será, en palabras del consejero de Sanidad y Políticas Sociales, José María Vergeles, "un trabajo colaborativo".

Además de otras mejoras laborales para los profesionales del SES, entre las que se encuentran la subida del precio de la hora de guardia tanto para médicos y MIR como para enfermeros o la exención de guardias o de noches en el caso del que realice turno rotatorio para los sanitarios mayores de 55 años. Esta última medida no será de incorporación inmediata por lo que, hasta que se pueda poner en práctica, Sanidad les pagará un 10% más del complemento de atención continuada para compensar este trabajo que están realizando. Para poder liberarles de esas guardias la Junta de Extremadura debe primero presupuestar su coste y contemplar una partida en las cuentas del próximo año para ello.

El pacto va regular también la ampliación del periodo laboral más allá de los 65 años, de tal manera de que los sanitarios podrán trabajar, si así lo desean, hasta los 70 años siempre y cuando no haya bolsas de trabajo en la especialidad a la que pertenezcan. La aprobación de cada solicitud pasará por la mesa sectorial de sanidad. Y supone además la implantación de de los incentivos en las zonas de difícil cobertura, cuyos médicos cobrarán un 40% de su complemento específico en dos años (un 20% el primero y el resto el segundo). De momento estas plazas son las que llevan un año sin cubrirse, pero se ha creado una mesa sectorial para evaluar esta situación y decidir cuáles son realmente estas vacantes. En total todas estas mejoras costarán al Ejecutivo extremeño 12 millones de euros.

El pacto ha sido suscrito por seis de las siete formaciones sindicales presentes en la mesa. Simex se ha desvinculado porque considera insuficiente la incorporación de solo 16 médicos a la plantilla. Suponen el 4% del total de las contrataciones anunciadas. "Me gustaría tener todos los médicos del mundo para poder contratarlos en función de las necesidades que tenemos. Respeto sus manifestaciones, peor les recuerdo que esas 16 unidades asistenciales básicas forman parte del pacto que se firma con ellos (con Simex)", ha dicho el consejero de Sanidad José María Vergeles. El resto de sindicatos valora el acuerdo. "Valoramos las contrataciones porque van a suponer mejorar la calidad asistencial, aunque hay que seguir pidiendo más y que esas contrataciones se hagan en función de las cargas", ha afirmado Emilia Montero, de CSIF. "Esto va a permitir paliar el déficit hasta que se determinen las necesidades reales de las plantillas", ha reconocido Felipe Bachiller, de UGT. Gonzalo Gallego, del Sindicato de Enfermería Satse, ha dicho que Extremadura una de las regiones que no reconocía el "solape" y ha desvelado que, mientras se negocia el pacto de jornada, se van a detraer 21 horas a las enfermeras por ese asunto. El representante de Satse, Gonzalo Gallego, ha puesto el acento en que se ha conseguido una "calendarización", ya que las comisiones para estudiar las plantillas se tienen que constituir este mes de febrero para que a final de este año haya una propuesta del SES con las plazas a crear por categorías. Y Victoria González Palomino (UAE) ha destacado la incorporación del proyecto para que los técnicos en cuidados auxiliares de enfermería (TCAE) puedan hacer cuidados en domicilios para descargar de trabajo los centros de salud.

Para el consejero José María Vergeles hoy "es un día muy importante" porque este pacto "es fruto del esfuerzo de todas las partes, de muchos años y de haber vivido situaciones muy complicadas". "El fin no está en mejorar las condiciones laborales de los profesionales, el fin está en atender mejor a la población extremeña en estos momentos en los que una gran parte de la ciudadanía nos está pidiendo que hagamos cambios en el modelo del Sistema Nacional de Salud", ha asegurado. No obstante ha añadido que se trata de un documento "vivo", al que se irán "mejorando cosas con el análisis permanente". "Estas mejoras se incorporarán de facto al plan de ordenación de recursos humanos como medidas que en estos momentos son necesarios e iremos viendo cuáles tienen que quedarse, que cambiarse, que mejorarse, que ampliarse o que eliminarse", ha concluido.

Por otro lado, el consejero ha recordado el compromiso de seguir convocando oposiciones cada dos años, así como dar continuidad a los concursos de traslado. Una vez que finalicen los procesos de estabilización y las convocatorias previstas el SES pasará a tener una estabilidad del 6%, en estos momentos está por encima del 10%.