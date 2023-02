Las pensiones de incapacidad permanente aumentan en Extremadura casi un 20% en la última década

Las pensiones de incapacidad permanente han aumentado cerca de un 20% en Extremadura en el transcurso de la última década, desde las algo más de 23.000 con las que se cerró 2012 a las 27.448 contabilizadas en diciembre de 2022. Desde 2005, cuando no llegaban a las 20.000, el incremento se aproxima al 40%. Y eso a pesar de que solo se resuelven favorablemente seis de cada diez solicitudes de prestación que se presentan y que en los últimos años ha ido aumentando el porcentaje de expedientes rechazados por la Seguridad Social.

Manuel Gálvez, secretario general de la Sociedad Española de Medicina y Seguridad en el Trabajo, cita varios factores que, a su juicio, están detrás de este paulatino crecimiento de las prestaciones por incapacidad permanente. Uno de ellos es que gracias a los avances médicos «ha mejorado la supervivencia» a enfermedades discapacitantes como el cáncer, los infartos o las patologías neurodegenerativas, lo que ha permitido alargar los años de vida de estos pacientes. Además, también contribuye que la población trabajadora ha aumentado en estos años, con «más cotizantes a la Seguridad Social que nunca», y que su edad media es cada vez mayor.

No obstante, añade un tercer elemento «que influye mucho» en este alza y «en el que las administraciones públicas tendrían que trabajar más», que es el de que hay «personas que están en incapacidad permanente porque las listas de espera les han agotado el tiempo de incapacidad temporal máximo».

En principio, este es de un año, prorrogable otros seis meses y, de forma excepcional, otros seis meses más, con lo que a lo sumo se podrían estar dos años en esta situación. Sin embargo, pone un ejemplo hipotético que a día de hoy podría ser perfectamente real: «Una hernia discal en la que te tengan que operar y te dan de baja. Tarda ocho meses en verte un especialista, siete en hacerte una resonancia, otros dos en darte los resultados, y seis meses más hasta que te derivan a neurología. Y luego otro año de espera quirúrgica».

Las incapacidades permanentes son revisables, así que pueden retirarse en el futuro «una vez que te hayan tratado y estés curado», pero mientras tanto «a efectos legales» se permanece en esa situación, puntualiza.

Por tipos, la mayor parte de las prestaciones, casi siete de cada diez, son de incapacidad permanente total, aquellas que compensan al trabajador que ha quedado inhabilitado para su profesión habitual pero que puede dedicarse a otra distinta. La cuantía es de un 55% de la base reguladora, aumentable hasta el 75% a partir de los 55 años cuando por diversas circunstancias se presuma la dificultad de obtener empleo en una actividad distinta a la habitual (se denomina entonces incapacidad permanente total cualificada). Para la primera de ellas, la media de la prestación se situó el pasado enero en 673 euros, por 942 la segunda.

Otras 7.704 pensiones son de incapacidad permanente absoluta. En este caso, se conceden cuando el trabajador ha quedado imposibilitado para cualquier oficio y conllevan el 100% de la base reguladora y la media es de 1.194 euros. Por último, otras 907 son de gran invalidez, el grado máximo de incapacidad laboral y donde el pago es más alto: 2.074 euros en promedio. En este caso, además de no poder realizar ningún trabajo remunerado se necesita la asistencia de otra persona para los actos más esenciales de la vida. Aquí el importe de la prestación se calculará sumando a lo que corresponda por incapacidad permanente (total o absoluta) un complemento destinado a remunerar a quien atienda al beneficiario. Teniendo en cuenta todos los tipos de prestación, la media en Extremadura es de 953 euros, bastante inferior a los 1.120 euros nacionales.

El perfil de los beneficiarios es mayoritariamente masculino, con 18.659 prestaciones, más de dos tercios del total, y lo más habitual es que pertenezcan al régimen general, con 20.486 pensiones. Solo 4.142 son autónomos y a 2.521 personas se les otorgó a causa de accidentes de trabajo, para los que, a diferencia de los anteriores, no se exige periodo de carencia alguno.

Por grupos de edad, 10.408 perceptores no han cumplido aún los 54 años y los restantes 17.040 están por encima de esa barrera. En cuanto a los problemas de salud que más frecuentemente acaban en la incapacidad son, explica Gálvez, las lesiones osteomusculares, como las hernias discales, la artrosis o las fracturas. Entre las enfermedades comunes, precisa que los dos grandes grupos que las motivan son «los oncológicos y los neurodegenerativos (esclerosis múltiple, esclerosis lateral amiotrófica o párkinson).

A la declaración de la incapacidad se puede llegar tras las sucesivas valoraciones que se van haciendo durante el periodo de baja (de oficio por el INSS); por solicitud del propio paciente; o por iniciativa de un facultativo.

Según el último informe estadístico del Instituto Nacional de la Seguridad Social, en 2021 fueron aceptados positivamente un 42,8% de los expedientes. Diez años antes, se daba el visto bueno a prácticamente el 50% de las peticiones, lo que apunta a un endurecimiento de los requisitos. Son datos nacionales, ya que desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones no se han facilitado a este diario las cifras regionalizadas.

«Creo que son más exigentes de la cuenta, Yo he encontrado casos en los que el médico del INSS ha dictaminado que es recomendable la incapacidad permanente y luego el tribunal lo ha rechazado», aduce Gálvez, quien es también director Médico de Método Prevención, un servicio de prevención de riesgos laborales con sede en Badajoz. «En los últimos años están siendo cada vez más estrictos. A mí me han llegado casos que hace diez años entiendo que los hubiesen aceptado porque he visto hacerlo con otros similares y, sin embargo, ahora los están rechazando», agrega. Incluso, ha habido otros en los que «sin haber ningún cambio clínico» en la situación del beneficiario ni que medie nueva revisión se les ha «retirado» la prestación.

En su opinión, los casos de intentos de simulación son poco habituales y «la inmensa mayoría» de quienes acaban en incapacidad permanente «es porque su patología no permite la recuperación y le quedan secuelas o porque los tiempos se alargan y se acaban los plazos reales».

«No hay que tirar la toalla»

Casi seis de cada diez expedientes que llegan al Instituto Nacional de la Seguridad Social solicitando una incapacidad permanente son rechazados.Ante la negativa, queda en una primera instancia la reclamación previa ante este organismo y, si esta tampoco prospera, la vía judicial. «No hay que tirar la toalla. Los tribunales están siendo bastante tendentes al reconocimiento de los procesos de incapacidad cuando están bien argumentados y bien llevados», asegura Alejandro Rusiñol. Él es el director de tribunalmedico.com, un centro médico y jurídico de ámbito nacional que está especializado en defensa de derechos en materia de pensiones por incapacidad permanente. Rusiñol apunta que cada vez hay una mayor «concienciación de la sociedad a la hora de ejercer estos derechos por la vía judicial» y como prueba de la receptividad judicial a atender estas reclamaciones esgrime que el año pasado esta firma alcanzó un índice de éxito del 86,6% de sus casos.

Con lo que se muestra muy crítico es con la labor de la Seguridad Social, en especial después de la pandemia. «Antes de la crisis sanitaria presentabas un procedimiento, te citaban a la inspección médica y resolvían, sí o no, pero resolvían. Ahora tienes que andar detrás de ellos para que lo hagan», asegura. Apostilla, además, que frecuentemente se sobrepasa el plazo de 135 días hábiles que hay de plazo para emitir la resolución. Si esta no llega, «presuntamente está desestimada y hay que interponer la reclamación previa», algo que califica de «despropósito».

Este experto en derecho social avisa también de que «después de una desestimación» desde la Seguridad Social se ofrece la posibilidad de cumplimentar «un papel de reclamación previa que es un ‘recurso trampa’ porque no puede hacerlo una persona lega en la materia, ya que todo lo que no esté recogido en ella no podrá estar luego en la demanda judicial».

Igualmente, lamenta lo que considera que son excesivas cortapisas por parte de la Administración pública cuando se trata de conceder las incapacidades permanentes. «Vemos con bastante asiduidad que personas después de una baja médica de plazo máximo de 545 días presenta patologías incompatibles con su entorno laboral o con todo tipo de trabajo y son dadas de alta. Es el pan nuestro de cada día», argumenta, al tiempo que rebate el tópico de que exista mucha picaresca en estas solicitudes. «Nuestra experiencia es que los simuladores no llegan ni a un uno por ciento. Es un porcentaje simbólico», asevera.