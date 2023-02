La reforma laboral aumenta un 11,8% los contratos indefinidos en Extremadura

La reforma laboral ha cumplido ya su primer año de vida generando cambios significativos en el mercado de trabajo extremeño. Entre los principales objetivos de esta norma estaba el de resolver el problema de la alta contratación temporal, a través de limitar los contratos de duración determinada (incluida la supresión del contrato por obra o servicio) para fomentar la contratación indefinida potenciando principalmente el contrato fijo discontinuo, que supone trabajar cuando la producción lo requiere, si bien, recoge un compromiso de contratación e incluye el derecho a indemnización en caso de finalizar la relación laboral, además de que cotiza a la Seguridad Social en las mismas condiciones que un trabajador indefinido.

Apuntado esto, y según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) relativos al cuarto trimestre, el número de ocupados con contrato indefinido aumentó en 26.100 a lo largo del pasado año en Extremadura, de 220.300 a 246.400, lo que se traduce en un incremento interanual del 11,8%. En concreto, este tipo de contratación supone ya el 73% de todas las registradas en la pasada anualidad. Más allá de los datos de contratación, que pueden inducir a error ya que una persona puede tener varias relaciones laborales en vigor, las cifras de afiliación a la Seguridad Social arrojan que, en enero de 2022, la región sumaba 259.511 asalariados cotizantes, de los que 133.864 tenían contratos indefinidos, 80.908 temporales y 4.515 fijos discontinuos. Por su parte, enero de 2023 cerró con 264.553 afiliados, con 389.080 indefinidos, 49.100 temporales y 9.875 fijos discontinuos (un 118% más con respecto al año anterior).

Evolución dispar

El secretario general de Formación y Empleo de CCOO Extremadura, Francisco Jiménez, incide en que a raíz de la reforma «han aumentado los contratos indefinidos frente a los temporales», lo que ha llevado a «reducir la tasa de temporalidad en un 20%». Volviendo a la última EPA, Extremadura terminó el año 2022 con 406.000 ocupados, 9.400 más que al cierre de 2021, la cifra más elevada desde 2007. Sin embargo, el último trimestre se contabilizaron 15.100 ocupados menos, lo que supone una disminución de un 3,5% con respecto al trimestre anterior, de los que 9.500 eran hombres y 5.600 mujeres. El empleo femenino aumentó en 6.700 personas, superando al masculino (2.600 más). Por sectores de actividad económica, el empleo subió en el sector servicios en 14.200 personas y en 3.100 en la industria, pero bajó en 7.100 en la agricultura y 700 en construcción.

La región cerró el pasado año con un total de 86.800 desempleados, 5.900 parados menos que en 2021, y de nuevo el mejor dato desde 2007. No obstante, creció la brecha de género en cuanto al número de personas paradas, pues descendió a lo largo del año entre los hombres en 6.000 personas y se incrementó en 100 entre las mujeres. La bajada de la ocupación en el último trimestre tuvo reflejo en el aumento del paro, pues en relación al tercer trimestre, se registraron 7.500 parados más. A tenor de estas cifras, la tasa de paro se sitúa en el 17,62%, un 1,3% menos con respecto al año anterior. «La reforma laboral, junto con la subida del salario mínimo interprofesional, no solo han frenado la destrucción de empleo, sino que están contribuyendo a reducir la precariedad laboral», subraya Jiménez. Pese a ello, el sindicalista sostiene que se debe seguir trabajando en políticas activas de empleo con el objetivo de contener la destrucción de puestos de trabajo. «Mujeres, hombres y parados de larga duración siguen necesitando de iniciativas específicas de inserción laboral. Hay que seguir aumentando los trabajos de la clase trabajadora desde la negociación colectiva», subraya.

Por parte de la patronal, el secretario general de la Confederación Regional Empresarial Extremeña (Creex), Javier Peinado, considera que «un año todavía es corto para ver el impacto que ha tenido la reforma laboral en el empleo». «Es cierto que ha afectado a la manera de contabilizar los parados, por aquello de que se ha sustituido muchísimo contrato temporal por el fijo discontinuo. Son muchas las empresas que nos han dicho que los propios trabajadores no quieren esa modalidad porque no se quieren atar a una empresa y prefieren terminar el contrato para poder ir a otra situación laboral. Se está dando sobre todo en el empleo de personas jóvenes, que antes utilizaban los contratos temporales, y ahora no se quieren comprometer a un contrato fijo discontinuo porque obliga a las dos partes», explica. Desde la Creex se está ofreciendo mucho asesoramiento a las empresas.

Convenios

Desde CCOO, Jiménez pone en valor que la normativa ha tenido una repercusión directa en el diálogo social: «Se ha recuperado el poder contractual de la negociación colectiva para poder avanzar en derechos, articulando medidas socioeconómicas gracias a que se ha resituado el papel de los agentes sociales». En esta línea también se expresa el secretario de Política Institucional y Empleo de UGT Extremadura, Francisco Morcillo, quien sostiene que gracias a la reforma «se ha recuperado la prevalencia de los convenios sectoriales frente al de empresa, que es lo que nos ha dado una fuerza a los trabajadores». En este sentido, informa de que en el transcurso de 2022, de los 37 convenios sectoriales extremeños, se negociaron y firmaron 16, la cifra más alta de los últimos 10 años. «La reforma ha supuesto volver a ese equilibro dentro de la negociación colectiva y firmar unos convenios que hubiera sido imposible sin haber recuperado la ultraactividad», puntualiza.