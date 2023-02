¿Cuál es la situación de la transición energética en Europa?

Creo que hoy en día en toda Europa somos conscientes de la necesidad de acometer una transición energética, y también de cuáles son los grandes retos que tenemos que afrontar. El primero, sin duda, es la actual dependencia energética, porque en esta transición vamos a pasar de depender de terceros para el suministro de combustibles fósiles a depender de terceros para el suministro de las materias primas críticas que son imprescindibles en esta transición verde. Hablamos de litio, pero también de cobalto y de otras tierras raras. Por eso se está avanzando en Europa en una ley de materias primas críticas que permita acelerar un proceso en el que no podemos quedarnos atrás. Hablamos de un proceso en el que países como Estados Unidos y China acaban de dar pasos muy importantes aprobando leyes y subvenciones que favorecen la extracción y transformación de estas materias primas. Si no hacemos algo similar en Europa nos volveremos a quedar fuera de esta revolución industrial y energética, como ya nos pasó en la industria de los semiconductores, donde todas las inversiones se realizaron fuera de Europa.

-¿Cuáles son los principales obstáculos para que esta transición verde sea real lo antes posible?

-El primer paso es que todos seamos conscientes de la importancia de este proceso. No solo los gobiernos y las administraciones, también los ciudadanos. Y digo esto porque hablamos mucho de luchar contra las emisiones de CO², hablamos de mejorar las energías renovables y el desarrollo de los vehículos eléctricos… pero parece que no estamos dispuestos a que las materias primas que son imprescindibles para ello se extraigan en nuestro país. Este efecto está muy estudiado, se llama “Not In My Back Yard” (no en mi patio trasero) y se refiere a cómo siendo conscientes de esa necesidad, no estamos dispuestos a asumir que sea cerca de nosotros. En el fondo es una actitud algo egoísta, en la que nosotros disfrutamos de todas las ventajas y comodidades de disponer de esas materias primas mientras en otros países se desarrollan proyectos sin las garantías medioambientales o laborales que habría en Europa.