Extremeños en el ‘top’ MIR

Cuando el Ministerio de Sanidad publicó la tarde del lunes los resultados provisionales del último examen de médico interno residente (MIR) la verdad es que a pocos le pillaron por sorpresa -los comprueban en las plantillas que se publican días después de la prueba-, pero para algunos es imprescindible ver su nombre en un documento oficial para creérselo. Aunque a veces, ni aún así es fácil de asimilar. Es lo que le ha pasado a Marta Montero Jiménez, la extremeña que ha logrado la mejor puntuación en el MIR este año. O al menos la alumna de la Universidad de Extremadura que ha conseguido el mejor resultado.

Ha logrado el número 31 del país, entre los más de 11.500 aspirantes que se presentaron al examen el pasado 21 de enero. «Ha sido una sorpresa. En los simulacros me iba bien y el examen no me fue mal, había visto en la plantilla de la academia que podría tener un buen resultado, pero no me quería ilusionar y la verdad es que todavía no me lo creo», cuenta esta joven emeritense de 25 años, que a la hora de ir a la universidad dudó entre Medicina y Biotecnología. Con esta posición tiene abiertas las puertas de cualquier especialidad y centro sanitario, pero tiene claro su futuro: será dermatóloga. ¿Por qué? «Es una especialidad muy bonita, muy amplia, con una parte médica y otra quirúrgica, me gusta la anatomía patológica y está muy relacionada con enfermedades infecciosas y autoinmunes. Y además, tiene buena calidad de vida porque cuando eres adjunto no tiene guardias y también es importante no pasarse toda la vida dentro del hospital. Así que lo tengo claro, aunque es cierto que me abruma un poco tener todo para elegir y lo que no quiero es volver a pasar por el MIR».

Andalucía, Madrid o Valencia

Más dudas tiene sobre el destino. Su idea es salir fuera de Extremadura «para cambiar de aires». «Probablemente me iré a Andalucía: Sevilla, Málaga o Granada, pero tampoco descarto Madrid o Valencia». Dice que los hospitales más grandes te ofrecen la posibilidad de ver más patologías y técnicas y «para aprender, eso es importante. Además para volver a Extremadura siempre voy a tener razones, aunque aún tengo que mirar hospitales, hablar con residentes...». Tiene tiempo para decidirse porque hasta abril no se espera que elijan sus plazas. Por eso, mientras, va a analizar varios servicios y a disfrutar del tiempo libre que no ha tenido en siete años.

Es lo que va a intentar hacer también José Javier Márquez Rojas, aunque aún le parezca mentira. Él es el segundo mejor MIR de la región, con el número 51. «La primera semana después del MIR no sabía ni qué hacer, hace tantos años que no tengo tiempo libre».

Su historia es un poco peculiar porque la Medicina ha sido su segunda oportunidad para ser feliz. Javi, como le llaman, tiene 38 años y es también ingeniero en Telecomunicaciones. «Hice el Bachillerato tecnológico y se me cerraron las puertas de Medicina. Estudié Teleco en Sevilla, desde el primer año me arrepentí, pero fui tirando y me lo saqué. Incluso estuve 5 o 6 años trabajando después, pero un día lo dejé todo y volví a empezar. Me di cuenta que no era feliz, sentía que algo dentro de mí se estaba desaprovechando y que tenía una espinita con Medicina». Y volvió a casa de sus padres en Badajoz, a estudiar para selectividad y a volver a empezar. Por eso, sus buenos resultados ahora tienen un sabor más especial. «Salí del examen MIR pensando que la había liado un poco y no pensaba que iba a sacar ese número, pero me he esforzado muchísimo desde el primer día». Reconoce, incluso, que los últimos dos meses antes del examen no descansaba ni los domingos, que suelen ser sagrados para los MIR.

Por su experiencia pasada, duda ahora sobre el futuro. «Tengo que pensarlo bien, hablar con varios servicios y hospitales porque no quiero volver a cometer un error», dice. Aún tiene tiempo por delante, aunque se ve más en un hospital que en un centro de salud.

Lo que va a evitar, a toda costa, es decidir bajo presión. «Me llama la atención que desde que la gente sabía mi resultado me aconseja hacer Dermatología por la calidad de vida y me da pena porque parece que en otras especialidades están más quemados y ojalá todo el mundo pudiera estar contento y la elección fuera más en base a lo que te gusta que a las condiciones de trabajo». Y eso es lo que él va a primar: «Voy a hacer algo que realmente me guste», dice Javi, que alaba los buenos resultados de su promoción: «Había un altísimo nivel este año, muchos están entre los mil primeros y hay gente que vale mucho y ha quedado peor en el MIR, pero se lo han currado un montón».

«A nivel mental es agotador»

Una de esas ‘currantas’ de promoción es Celia Denche Sanz, pacense de 25 años. Ha logrado el número 122 y su primera opción será Cardiología. «Creo que conseguiré plaza porque hay 194 en España, pero también podría plantearme alguna cirugía», dice. Lo que sí le gustaría es salir de Extremadura «por cambiar de aires y conocer otros hospitales». Por las estimaciones que había hecho después del examen sabía que tendría un buen resultado, «pero todavía no me parece real ese 122», cuenta esta joven, que se ha preparado el MIR en una academia en Sevilla, y a la que no le gustaría tener que volver a pasar por este examen. «Han sido muchas horas de estudio, de ocho de la mañana a diez de la noche todos los días excepto los domingos y a nivel mental es muy agotador».

Pero ahora, tras meses de exclusividad, está volviendo a retomar aficiones como la lectura o el deporte que tenía olvidadas antes de volver a centrarse en la medicina, ahora sí, dentro de un hospital. Ser médica no era una vocación de la infancia, pero «siempre me ha gustado mucho la parte humana que tiene, es una de las pocas profesiones en las que se prima el bienestar de una persona, y por eso descarté hacer Derecho que también me gustaba».

Marta, José Javier y Celia son solo tres de los extremeños que han superado esta prueba, a la que se han presentado más de 11.500 aspirantes y han aprobado un total de 10.792, el 93%. Hay más aprobados que en convocatorias anteriores porque este año la nota de corte ha sido más baja para evitar que se quedaran plazas vacantes como ya ocurrió el año pasado. Para ver si la medida surte efecto habrá que esperar a que termine la elección de plazas, que comenzará en abril. Hay 8.550 plazas MIR en total, 229 en Extremadura.