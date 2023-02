El pasado 12 de octubre se cumplían 530 años de la conquista de América, tema que se trató en el podcast 'Saldremos Mejores' de Podium. Presentado por Inés Hernand, una abogada cada vez más conocida en redes sociales por crear contenido humorístico y presentar el Benidorm Fest, y Nerea Pérez de las Heras, periodista y activista por los derechos de las mujeres.

Aquel día, hicieron unas declaraciones alegando que el Descubrimiento de América fue realmente el exterminio de la población indígena, algo en lo que muchos están de acuerdo. Pero opiniones aparte, se viralizó un fragmento del vídeo en el que Nerea Pérez habla sobre el papel de los extremeños aquel día de 1492. Meses después, el mismo contenido ha dado la vuelta a Twitter ya que la cuenta @/wallstwolverine, de más de 300.000 seguidores, lo ha vuelto a publicar.

En el vídeo, Hernand cuenta que "se está celebrando el descubrimiento, entre comillas, de América", añadiendo que había "personas allí residiendo agustísimo" hasta que llegó Colón. A lo que Nerea añade: "llegó con un montón de salvajes extremeños a violar a todo el mundo, a pegarles la gripe y robarles el oro. A ver una playa bonita y llamarla Trujillo, Guadalajara, Valladolid..."

"El encuentro de los mundos lo han llamado", destacaba Hernand. "Aquí había uno de los mundos que estaba tranquilamente haciendo sus movidas cuando llegó este hombre", añadió De las Heras. Y así, concluyeron en que se podría celebrar el día con otro titular: "Día del exterminio de los pueblos originarios" o "Día de la resistencia indígena", decían entre bromas.

Debido a la revitalización del vídeo, ambas colaboradoras están teniendo que soportar miles de críticas otra vez. "Totalmente analfabetas y con las neuronas justitas para pintarse el rabillo del ojo, pero siempre insultando. Y no se lo digas porque sería 'violencia machista'", escribe la abogada española Mar Díaz. Aun así, también hay comentarios positivos: "soy extremeño y debo decir que Inés tiene toda la razón, es lo que hay", publica el usuario @/noestoycurado.

Cabe destacar que aquel 12 de octubre, la líder del Partido Popular en Extremadura, María Guardiola también condenó estas declaraciones: "Si es humor, no me hace gracia. Si es historia, no me parece muy precisa. Ni los extremeños eran salvajes ni fueron a violar ni a robar... por favor, respetad a Extremadura y no alimentéis falsos prejuicios."