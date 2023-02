La ONCE ha procedido a renovar en sus cargos para los próximos cuatro años al presidente del Consejo Territorial, Venancio Ortiz Silva, y al delegado territorial, Fernando Iglesias García, como resultado de las nuevas elecciones democráticas celebradas en la organización el pasado mes de diciembre.

Cada cuatro años, las personas afiliadas eligen en votación a quienes les representarán en ese periodo. De las urnas resulta la nueva composición de los consejos territoriales (uno por cada comunidad) y del Consejo General, que luego dan lugar a toda la estructura del Grupo Social ONCE. En Extremadura votaron un total de 1.511 personas ciegas afiliadas a la ONCE, el 80,50%.

La elección del Consejo General y los Consejos Territoriales es consecuencia de un proceso democrático en la ONCE que cumple 41 años desde que, en 1982, las personas ciegas acudieron por primera vez a las urnas, todo ello de acuerdo con la vigente Ley de Economía Social por la que se rige la ONCE, así como de sus propios estatutos. Este jueves tuvo lugar en Badajoz la presentación del nuevo equipo que estará al frente de la ONCE en Extremadura para los cuatro próximo años.

La ONCE en Extremadura logró elevar sus ventas hasta casi 69 millones en 2022, con los que genera una acción social para dar cobertura a las 2.021 personas afiliadas la región y ampliar su solidaridad al resto de personas con discapacidad.

De hecho, en 2022, 103 personas se incorporaron como nuevos afiliados a la organización en Extremadura al perder toda o parte de la visión, y recibieron un apoyo integral para intentar cubrir todas sus necesidades laborales, educativas o culturales gracias a la labor de un equipo de 20 profesionales a su servicio dentro de la comunidad, para hacerles un nuevo diseño de vida a medida.

Por otra parte, el Grupo Social ONCE da empleo en Extremadura a 1.569 personas. En España, con más de 71.200 trabajadores y trabajadoras, casi un 60% con discapacidad, se convierte en el cuarto empleador no público.