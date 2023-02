«Extremadura está muy bien posicionada para el desarrollo del hidrógeno verde»

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), en colaboración con el Jurado de Defensa de la Competencia de Extremadura, celebra hoy en Mérida la jornada ‘Municipios y Competencia: energías renovables’. En ella diferentes expertos debatirán sobre el impacto que tiene en el despliegue de estas instalaciones el papel de las administraciones locales y cómo la falta de claridad normativa y de planificación territorial, la duplicidad de trámites o la demora en los plazos pueden obstaculizar su desarrollo. La iniciativa se enmarca en el proyecto ‘Municipios y competencia’, que se está desarrollando en diferentes comunidades autónomas y que en cada una de ellas aborda una actividad económica concreta. En el caso de la celebrada en Extremadura «nos hemos centrado en las renovables porque la comunidad autónoma es campeona en su despliegue y ha entendido muy bien algunos de estos problemas para intentarlos resolver», aclara Cani Fernández, presidenta de la CNMC, el organismo encargado de promover y preservar el buen funcionamiento de todos los mercados para defender los intereses de consumidores y empresas.

¿Cuáles son los principales obstáculos que existen dentro del ámbito público municipal que pueden frenar el despliegue de las renovables?

Observamos que, por ejemplo, muchas veces los entes municipales no acaban de dar bien la información sobre cuáles son las zonas más adecuadas para que se puedan ubicar las instalaciones o requieren demasiados informes. A menudo, además, estos ya se les han pedido, con lo cual se producen duplicidades. También parece que los municipios se quedan más tranquilos supeditando a una autorización o a una licencia determinadas cuestiones que a lo mejor con una mera declaración responsable se podrían cumplir. Hay que tratar de aligerar todos estos procesos y por eso lo que hemos hecho es elaborar un documento en el que hemos compendiado dónde vemos los principales obstáculos al despliegue de renovables en el ámbito municipal. Hay ayuntamientos que tienen muy pocos trabajadores para analizar determinadas cuestiones y no cuentan con personal especializado y ahí proponemos que varios municipios puedan unirse en algún tipo de plataforma o red para obtener esa ‘expertise’ que les falta. También podría ayudar bastante hacer pruebas piloto de ventanillas únicas en algunas zonas geográficas que tengan características análogas de forma que, una vez que una de las autoridades locales ya ha visto que el despliegue se ha producido sin demasiados problemas, esa experiencia se pueda trasladar de forma rápida a otros entes municipales. Por otro lado, hay cosas que son generales de la Administración pero que en la municipal tienen un impacto tremendo, como el retraso en la digitalización, con muchos ayuntamientos que no disponen de sede electrónica, con lo cual la persona que quiera lanzar un proyecto tiene que desplazarse a ellos; o que no haya claridad en cómo se tienen que presentar las solicitudes y eso colapse a la Administración que tiene que resolverlas. Igualmente, en el despliegue de renovables, como sucede con el autoconsumo, los documentos que se tienen que presentar ante el órgano municipal son complejos, están basados fundamentalmente en autorizaciones administrativas, requieren permisos de acceso y conexión, reglamentaciones técnicas, y todo eso pensamos que se puede aligerar mediante la emisión, por ejemplo, de guías o de criterios más fáciles.

La generación eléctrica extremeña multiplica por cinco su consumo, ¿cree que debería compensarse de alguna forma la aportación que desde Extremadura se está realizando al despliegue de las energías renovables y a la soberanía energética española?

Las compensaciones en el fondo las va a dar el propio sistema, y lo estamos viendo con los altísimos precios que en estos momentos alcanza la energía. Siempre vamos a necesitar tecnologías de ‘backup’ que son las que van a acabar marcando el precio marginal y ahí Extremadura está muy bien posicionada, por ejemplo, para el desarrollo del hidrógeno aunque también debería estarlo mejor con los biogases y, concretamente, con el metano. El corredor que en principio está previsto que atraviese la Península de norte a sur, con ese eje adicional hacia Puertollano, posiciona a Extremadura como un actor del hidrógeno del futuro muy claro. Esa generación de tecnologías de ‘backup’ no deja de ser, con los mercados marginalistas que todavía seguimos teniendo, una especie de garantía de que el consumo que se vaya creando compensará las inversiones.

«Muchas veces se supeditan a una autorización o a una licencia cuestiones que a lo mejor con una mera declaración responsable se podrían cumplir»

Además de que la atraviese ese corredor norte sur de hidrógeno renovable, ¿por qué otros factores considera que Extremadura está bien posicionada para su desarrollo?

La Junta ha sido bastante ágil a la hora de plantearse las propuestas que hay para el hidrógeno, igual que con el litio. En enero ya se adelantó declarando de interés general la producción de hidrógeno a partir de energía eléctrica procedente de instalaciones renovables que estén aisladas. Y esto tiene una importancia social muy clara, porque no nos estamos preocupando solamente de generar hidrógeno para verterlo a la red directamente, sino también de potenciar también las zonas menos pobladas y de atraer a ellas industrias, incluso las electrointensivas, que es mucho más difícil. Es una de esas pocas ocasiones en las que la regulación va por delante del desarrollo del proyecto. Declarar de interés general la producción de hidrogeno va a facilitar también que haya proyectos porque estás mandando un mensaje muy claro a los promotores.

Recientemente advirtió del riesgo de sobredimensionar las infraestructuras para el hidrógeno, ¿cuál es el planteamiento que hay que hacerse ahora para que esto no ocurra en un futuro?

Es muy importante generar demanda. Todos los escenarios en los que estamos trabajando con el hidrogeno son optimistas pero se nos caen si no generamos demanda. Por eso lanzo un mensaje de prudencia para que no sobreinvirtamos y nos ocurra como en el pasado, que hemos tenido déficits tarifarios como consecuencia de inversiones excesivas. Y esto es lo que me preocupa un poco con el hidrógeno. En la medida en que tú generas la demanda en paralelo, entonces avanza de verdad la oferta con pies sólidos. Si por el contrario no tienes demanda, nos podemos encontrar con una burbuja. Los retos son cómo producir y para quién.

«Es innegable que las medidas para reducir el precio de la energía han funcionado»

Y este riesgo de burbuja ¿no existe con el resto de renovables?, ¿que con la proliferación de proyectos se superen las capacidades disponibles en las redes?

Ahí la cuestión es hasta qué punto vamos desarrollando consumo suficiente y cómo va avanzando la descarbonización, pero incluso en escenarios de exceso de producción de renovables tendríamos una buena noticia ahí que sería el hidrógeno porque los electrolizadores los puedes colocar cerca de las plantas de generación. Lo que sí que está claro es que a fecha de hoy no tenemos suficiente generación de energía renovable como para dar respuesta a toda la demanda que existe. Y el hidrógeno va a requerir una demanda enorme. En cuanto a cómo hacemos la conexión, creo que cada vez va a haber más situaciones de generación a proximidad. En cualquier caso, veremos cómo se van desarrollando todos los proyectos anunciados. No todos se acabarán haciendo y, por supuesto, se irán acompasando con la planificación de las infraestructuras.

¿Están funcionando correctamente las medidas que se han implantado en España para reducir el precio de la energía?

Es innegable que las medidas han funcionado y hay varios estudios que lo ponen de manifiesto. Han servido para contener los precios de la energía y por tanto la inflación. Ahora el reto es ver si también nos están ayudando a bajar la inflación subyacente. Es indudable que ha habido un impacto en los precios aunque también es verdad que hemos tenido mucha suerte con este mes de enero. Ha habido días en los que hasta el 75% de la energía casada era de fuentes renovables, lo cual dice mucho a favor de nuestros gestores de red, porque acomodar de un día para otro esa generación no tiene que ser nada fácil.

¿Sería partidaria de ir más allá en la intervención del mercado eléctrico?

¿En qué sentido?

En la fijación de los precios

Los mercados marcan la señal del precio que se tiene que dar. Lo que yo creo que se debe preservar en todo caso son los precios que reflejen la oferta y la demanda. Es cierto que con la crisis energética que hemos vivido como consecuencia de la guerra de Ucrania el diseño de mercado, fuertemente marginalista y donde las energías fósiles son las que marcan ese precio marginal, nos ha llevado en mi opinión a una situación de mal funcionamiento del mercado. Pero no creo que tengamos que reformarlo por completo. Lo que sí tenemos es que analizar dónde se producen situaciones exógenas que realmente llevan casi a una manipulación automática del mercado y actuar ahí.

La elevada inflación que se arrastra ha puesto en el punto de mira a las grandes cadenas de distribución, ¿ha detectado la CNMC casos sospechosos de malas prácticas entre ellas?

La rebaja del IVA de los alimentos es lo que ahora está siendo de alguna forma monitorizado. Nuestra actuación tiene que ir encaminada a detectar ciertas prácticas anticompetitivas que lleven a la no traslación de esa bajada. Analizar si hay colusión entre los supermercados para no aplicarla, o si hay algún supermercado con una posición especialmente dominante en alguna zona geográfica y se puede permitir el lujo de actuar como quiera. Estamos examinando hasta qué punto el mayor o menor grado de concentración de supermercados en una zona tiene un impacto en la mayor o menor traslación de esa rebaja del IVA. El año pasado iniciamos alguna investigación sobre suministro de alimentos básicos a hospitales o colegios, porque ahí sí observamos indicios de colusión en los concursos que se hacían y es algo que se está investigado todavía, pero en lo que es las actuaciones de las grandes superficies, no los hemos observado.

¿Cómo se va a vigilar que los bancos no trasladen a sus clientes el impuesto extraordinario al sector?

Ese sí que es un mandato claro que la ley nos hace e incluso hay un régimen sancionador en el caso de que se verifique que se ha trasladado parte del impuesto. Obviamente necesitamos más medios, porque esto no es algo que podamos hacer con los que ya tenemos. Ya nos hemos dirigido a Hacienda pidiendo efectivos. En paralelo, estamos viendo con el Banco de España, que tiene una obligación de cooperar con nosotros para hacer esta supervisión, cuál es la mejor metodología que podemos utilizar.

En plena subida de tipos de interés los bancos apenas si están remunerando los depósitos, lo que parece ir en contra de la lógica financiera, ¿puede hacer algo la CNMC aquí?

Si esa no traslación de la remuneración de los depósitos por parte de los bancos fuera resultado de una actuación concertada entre ellos, sí que tendríamos competencias. Obviamente lo investigaremos, pero de momento no me consta que haya indicios. Hay que recordar que los comportamientos paralelos en mercados transparentes no están penados por la Ley de defensa de la competencia.