«La burocracia me va a terminar de arruinar»

En octubre de 2021 Pedro Vicente Ruiz sacó la última camada de pollos de su granja La Alberquita, en el término municipal de Fuente del Maestre (Badajoz). Hacía 18 años que había decidido cerrar la carnicería que regentaba en el País Vasco --es hijo de emigrantes-- y apostar por poner en marcha esta explotación avícola en su tierra. Cuando casi dos décadas después le echó el cierre no lo hizo porque hubiese perdido la ilusión por esta actividad, sino hastiado del comportamiento de las integradoras (las empresas que le suministran el pienso y las aves recién nacidas a las granjas y que luego se las vuelven a comprar una vez engordadas). «Me estaban arruinando, solo eran exigencias pero sin pagarlas», critica.

Lo último había sido que le obligasen a pesar los animales en el matadero, no en origen como se había hecho hasta ese momento. De golpe eso suponía que le quitaban 3.000 kilos de carne de pollo vivo por camada y se quedaba con apenas seiscientos euros al mes para vivir. Eso hacía la situación insostenible, más en un momento en el que los costes no paraban de encarecerse. No obstante, en lugar de dejar por completo la actividad, optó por reconvertirla de inmediato y centrarla en las gallinas camperas, dedicándose él mismo a la venta de los huevos tienda por tienda y no tener que depender así de ninguna integradora.

La veterinaria con la que contactó para elaborar la memoria que exige la Administración para este cambio de orientación le aseguró que el trámite sería sencillo --«me dijo que había hecho varios y que esto tardaba muy poco», apunta--. Además, arguye, los requisitos para este tipo de explotaciones son menores que los que existen en la actividad que ya venía realizando desde hacía años, así que esperaba estar produciendo en marzo pasado y por eso durante meses no se dio de baja como autónomo y siguió pagando las mensualidades de luz, agua y seguros. Sin embargo, más de 15 meses después de haber iniciado los trámites y tras 40.000 euros gastados aún no ha podido empezar. «Ya no sé qué hacer más», lamenta. «Me salí de las integradoras porque me estaba arruinando y quien va a terminar de hacerlo es la burocracia de la Administración», sentencia.

«Que me digan una sola explotación de las que hay abiertas en Extremadura que cumpla con lo que tengo yo»

Sigue sin contar con el visto bueno del Servicio de Sanidad Animal de la Junta a pesar de que, asevera, su explotación cumple «sobradamente» con la normativa y de que a lo largo de muchos meses fue atendiendo a todas las peticiones que se le hicieron. Hasta que ya en julio del año pasado le volvieron a reclamar nuevas modificaciones en el proyecto que no podría asumir sin gastar un dinero del que ya no dispone.

El cese de actividad lo hizo finalmente en agosto pasado y lleva seis meses en el paro, «en números rojos, sin ninguna ayuda». Porque había pedido un préstamo de 25.000 euros para invertir en la granja, pero «que ya están fundidos», igual que otros 15.000 euros que ha tenido que desembolsar de sus ahorros.

«Me han pedido cosas de empresas grandes o que no son obligatorias, ni están en la ley ni siquiera para las granjas de pollos para las que la normativa es mucho más exigente», esgrime.

La nave «está totalmente automatizada por ordenador, con ventanas, ventiladores, extractores, calefacción, humidificadores, paneles evaporativos, comederos, bebederos, silos, sondas de temperatura, ponederos y mesa de recogida automáticos, hilo musical, cámara wifi…», enumera. «Más ya no se puede», zanja.

Y a él, experiencia en este tipo de explotaciones no le falta. En 18 años crio millón y medio de pollos y fueron cinco los millones de kilogramos de carne para consumo humano que salieron de sus instalaciones. Cuenta con el certificado del curso de bienestar animal, «que no te lo exigen y dudo que tenga nadie», y de desinfección para naves avícolas. «Y con todo esto me sacan pegas».

35.000 euros más

Tras la negativa del verano pasado, lo único que ha conseguido es el compromiso de que «el expediente me lo van a mantener abierto», pero buscando un nuevo veterinario (al que tendrá que pagar) que elabore otra memoria, algo que no supone «ninguna garantía» para pedir al banco los al menos 35.000 euros adicionales que ahora necesitaría para poder arrancar el proyecto. «Además, si voy al banco a solicitar un préstamo, estando en paro… Hace mes y pico que mande currículos a varias empresas pensado en irme ya a trabajar a otro lado, pero con 54 años es difícil que te llamen». La explotación la tiene a la venta, «por si sale alguien».

Pedro Vicente Ruiz no encuentra una explicación que justifique la situación que vive. «Que me digan una sola explotación de las que hay abiertas en Extremadura que cumpla con lo que tengo yo. Ni la cuarta mitad», incide.

Desde la Junta de Extremadura, por su parte, recuerdan que por motivos legales no pueden trasladar a la prensa información particularizada sobre este tipo de expedientes administrativos concretos de un particular. Únicamente se señala que «cualquier expediente de autorización de explotaciones ganaderas que se nos presenta se estudia de acuerdo con la legislación vigente, se visita para comprobar las instalaciones y, si reúne las condiciones legales la documentación y las infraestructuras, se autoriza, y en caso contrario, se le da oportunidad de subsanar y corregir documentalmente o, si fuera el caso de las estructuras, de la propia explotación». En el supuesto de que se corrijan, «se autoriza y, si no lo hace en un plazo razonable, se desestima la solicitud».