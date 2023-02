El SES garantizará la asistencia sanitaria a menos de 30 minutos

El Servicio Extremeño de Salud (SES) garantizará a todos los extremeños el acceso a la asistencia sanitaria a menos de 30 minutos. La medida se recoge en la nueva ley extremeña de reto demográfico y el consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, se ha mostrado este lunes dispuesto a modificar el mapa sanitario para que se lleve a efecto. Sobre todo en lo relativo a los hospitales, ya que en Atención Primaria sí se cumple en prácticamente todos los pueblos.

El caso más llamativo es de la comarca de la Sierra de San Pedro, que aglutina los municipios de Valencia de Alcántara, Santiago de Alcántara, Salorino y su área de influencia: suman una población de más de 8.000 habitantes, casi un tercio mayores de 65 años, y el hospital más cercano, el San Pedro de Alcántara de Cáceres, está a 90 minutos de distancia. Los vecinos llevan meses de protestas ciudadanas y finalmente, tras llegar a un acuerdo con los alcaldes, el SES no construirá el hospital que la plataforma ciudadana reclama, pero sí pondrá en marcha un plan para la mejora de la atención sanitaria en esta zona con una inversión de más de dos millones anuales.

Entre otras medidas, contempla la llegada del helicóptero a Salorino y Carbajo; una Unidad Medicalizada de Emergencia (UME) para Valencia de Alcántara, una ruta específica de transporte de la que se beneficiarán sobre todo pacientes de quimioterapia y hemodiálisis; agrupar citas para consultas y pruebas hospitalarias en el mismo día; el despliegue de las consultas telemáticas en las especialidades que lo permitan como Dermatología, o el traslado de los especialistas de Cáceres al centro de salud de Valencia de Alcántara para que varios días a la semana pasen allí consulta en las especialidades con más demanda, como Oftalmología y Traumatología.

«Este es el Servicio Extremeño de Salud que necesitamos; es más caro que el de una comunidad en la que la mayoría de la población se concentra en una única ciudad, pero tenemos que pagarlo porque no es un gasto, es una inversión para que se desarrollen nuestros pueblos», ha dicho Vergeles. El consejero ha reconocido que si bien no todos los municipios de Extremadura se encuentran a menos de 30 minutos de un hospital, «no hay caso tan llamativo» como el de la comarca de la Sierra de San Pedro, donde todas las medidas que se plantean se pondrán en marcha de forma casi inmediata, «en cuestión de semanas», excepto la UME de Valencia de Alcántara que no estará hasta el mes de octubre.

Según el consejero, una vez aprobada la ley de reto demográfico, que asegura a los extremeños el acceso a la atención sanitaria urgente a menos de 30 minutos, será necesario «abordar la apertura del mapa sanitario para reconfigurar determinadas zonas» que debido a la gran dispersión geográfica de la región, superan esa distancia de los hospitales. «Es una tarea que necesitaremos hacer, pero eso supone un periodo de muchos meses con alegaciones de los alcaldes y estudios de planificación, y hay que hacerlo con estabilidad política y no en periodo de elecciones», ha aclarado.

Mejoras para Sierra de San Pedro

Con respecto a la mejora de la atención en la comarca de la Sierra de San Pedro, el consejero explicó que el plan presentado este lunes es fruto «del trabajo y esfuerzo colectivo» del SES y los alcaldes de los municipios afectados. «Existe una plataforma ciudadana, muy legítima, pero las soluciones se deben encauzar con los representantes políticos», ha dicho Vergeles sobre la ausencia del colectivo en la negociación.

El plan, en el que se invertirán «entre dos y tres millones de euros anuales», busca sobre todo mejorar la atención de las urgencias, agilizar los diagnósticos y ‘acercar’ el hospital de Cáceres, para lo que se plantean siete medidas. La primera, hacer uso del helicóptero del SES para los traslados urgentes, ampliando la base de Salorino y creando un punto de aterrizaje en Carbajo. También se modificará el contrato de transporte sanitario para que Valencia de Alcántara pueda contar, a partir de octubre, con una Unidad Medicalizada de Emergencias (UME), lo que supondrá una inversión de 500.000 euros anuales. Y a partir de esa fecha, el soporte vital básico actual se trasladará de este municipio a Herrera de Alcántara.

Para el transporte no urgente, se plantea una ruta exclusiva de ambulancias sin desvíos para reducir los tiempos de desplazamiento al hospital, de lo que se beneficiarán sobre todo pacientes oncológicos y de hemodiálisis. Además, desde el servicio de Admisión de Cáceres se agruparán pruebas y consultas en un mismo día, para ahorrar desplazamientos al paciente.

Con respecto a las pruebas, Vergeles ha explicado que «para las más complicadas» no se descartan convenios con el Hospital de Portalegre, en Portugal (ya se habrían iniciado las conversaciones con el Ministerio de Sanidad para que lo autorice) y para otras más sencillas como las ecografías, se dotará de equipos portátiles a los centros de salud para que puedan realizarse en el mismo municipio. En el centro de salud de Valencia de Alcántara, se implantará además un laboratorio de química seca para agilizar los diagnósticos.

Por último, para las consultas con el especialista se establecen dos vías: el despliegue de los canales telemáticos para las especialidades que lo permitan, como Dermatología, y el desplazamiento de los propios médicos de Cáceres a los centros de salud de estos municipios para que puedan pasar consulta allí algún día a la semana. Según Vergeles, esto se haría con las especialidades con más demanda, como Oftalmología o Traumatología, previo estudio por parte de la Consejería de Sanidad.